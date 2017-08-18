Новые реципиенты SARD

Уже 30 малых и средних предприятий получили по итогам открытого конкурса гранты от Евросоюза через проект SARD (Поддержка сельского производства и развития в АТО Гагаузия и Тараклийском районе). Причем Евросоюз не только выделил деньги, но и предоставляет консалтинговую помощь экспертов.

В ходе поездки на юг страны представилась возможность своими глазами увидеть, как на практике идет внедрение проектов. Константин Филев из Комрата на протяжении восьми лет занимается выращиванием овощей в теплицах. В апреле 2017 года он получил от ЕС грант в сумме 9,4 тыс.евро. Из них на покупку нового трактора были израсходованы свыше 7 тыс.евро, отопительного котла - 2 тыс. евро. Сам предприниматель говорит, что раньше приходилось обрабатывать почву вручную, поэтому был необходим маленький трактор, который смог бы проходить между рядами. А новый котел предназначен для обогрева теплицы в холода. Если прежде сезон выращивания овощей продолжался с апреля по октябрь, то теперь можно начинать на два месяца раньше.

Общая площадь теплиц составляет 1 га, из них 0,5 га отведено под томаты, остальное - под огурцы, капусту и т.д. При их выращивании не применяются химические удобрения, это экологически чистые продукты, около 5-6 тонн в неделю. Реализация происходит на рынках Комратского района. Как заявил Константин Филев, «грант от Евросоюза позволил нам увеличить объем производства овощей в два раза».

Предприятие по производству хлебобулочных изделий «Универсал КООП» из г. Чадыр-Лунги в апреле 2017 года получило от Евросоюза грант через проект SARD. Приобретено современное оборудование, которое позволило разнообразить гамму продукции, улучшить его качество и сократить ручной труд. Количество работников предприятия возросло до 18 человек.

Как сообщила директор «Универсал КООП» Мария Кулева, в настоящее время производится свыше 30 тонн хлебобулочных изделий в месяц. «Выходных дней у нас нет, а работа идет в две смены, - рассказывает директор. - Кроме полученного от Евросоюза гранта в 14 тыс.евро, предприятие вложило в расширение бизнеса примерно такую же сумму собственных средств. На эти средства было закуплено 6 единиц оборудования. За прошедшие четыре месяца значительно выросли объемы производства, сейчас выпускаем 8 видов хлеба. Его отправляют не только в магазины Гагаузии, но и в дошкольные учреждения, потому что качество очень высокое. В дальнейших планах — начать изготавливать печенье, булочки и др.».

Мария Кулева уверена, чтобы довести до логического завершения автоматизацию технологических процессов и разнообразить гамму продукции, нужно будет вложить еще 1,2-1,4 млн леев. Это будет уже следующий этап развития предприятия.