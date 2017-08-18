Профсоюзы озаботились миграцией

Проблемы трудовой миграции обсудили накануне в Кишиневе профсоюзы Молдовы, Беларуси и Украины с участием представителей министерства здравоохранения, труда и социальной защиты РМ.

Как сообщили в Национальной конфедерации профсоюзов (НКПМ), мероприятие прошло в формате «круглого стола» в рамках проекта «Влияние социального диалога на оптимизацию трудовой миграции в Молдове, Белоруссии и Украине», реализуемого на платформе GL5 Форума гражданского общества «Восточного партнерства».

Участники обменялись опытом социального диалога в области трудовой миграции, оценки ее влияния на рынок труда и социальную политику, проанализировав промежуточные результаты проекта.

«Феномен миграции ощущается достаточно сильно и влечет значительные последствия для Молдовы. Из-за тяжелой социально-экономической ситуации уровень миграции неуклонно растет. Если несколько лет назад люди выезжали за рубеж в поисках сезонной или временной работы, то теперь они забирают свои семьи и уезжают насовсем», - сообщил зампредседателя НКПМ Петру Кирияк.

По его словам, крайне важно, чтобы социальные партнеры прилагали больше усилий для поддержки тех, кто решил вернуться на родину, внедряли различные обучающие программы и оказывали финансовую помощь гражданам, желающим заняться предпринимательской деятельностью.

«Миграция - это естественный процесс. Люди выбирают место работы там, где их выше ценят. К сожалению, подобный феномен нанес значительный ущерб странам региона и привел к возникновению сложных социальных проблем. Будучи проводниками достойного труда, мы должны подробно информировать лиц, выезжающих за границу, об их правах и о способах защиты своих законных интересов», - заявил вице-председатель белорусского Конгресса демократических профсоюзов Василий Андреев,.

Представитель Института труда РМ Лилиана Посцан считает, что миграция рабочей силы нуждается в более эффективном управлении в целях ее оптимизации посредством социального диалога. «Мы нуждаемся в устойчивых стратегиях для оптимизации преимуществ миграции рабочей силы. Эта встреча служит действенной платформой для обсуждения и выявления решений в сфере миграционных процессов», - сказала она.

Участники обменялись мнениями и с коллегами из Украины с помощью Skype-конференции, выразив надежду на консолидацию возможностей региональных профсоюзов в области миграционной политики.