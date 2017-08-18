Франция поддержит молодежь Молдовы

Посольство Франции в Молдове призвало молодежь активнее участвовать в объявленном конкурсе по развитию сельской местности, победители которого получат средства на реализацию своих проектов.

На пресс-конференции в четверг представитель посольства Жереми Пети сообщил, что цель конкурса - помочь тому или иному населенному пункту стать привлекательнее для жителей.

«В конкурсе могут участвовать местные власти, учебные заведения, предприниматели. Победителей конкурса может быть неограниченное количество, все зависит от актуальности и эффективности проекта. Их ждет до 3 тыс. евро на реализацию своих идей», - сказал дипломат.

По его словам, «приветствуются проекты по развитию туризма в сельской местности, обучению молодежи, созданию бренда». «Франция и Молдова сотрудничают много лет, и этот конкурс - хорошая возможность для молдавских граждан, потому что будут организованы семинары с нашими предпринимателями, экспертами, чтобы участники могли наладить сотрудничество, развить связи. Думаю, что и молдаване, проживающие во Франции, смогут помочь своим соотечественникам, делясь опытом проживания и развития за рубежом. Конкурс призван развить сотрудничество между нашими странами и их жителями», - сообщил он.

Представитель Университетского агентства Франкофонии Роксана Цуркану сказала, что конкурсанты могут обращаться к ним за помощью.

«Молодежь - наш приоритет, поэтому мы стараемся ее мотивировать, развивать патриотический и предпринимательский дух, инициируем различные проекты. Студенты, принимающие участие в конкурсе, могут обратиться в университеты для получения консультаций или обучения. Преподаватели помогут доработать проекты в соответствии с условиями конкурса, потому что даже маленький проект может сделать большое дело», - считает она.

Проекты принимаются до 15 сентября, а контракты для получения финансирования будут подписаны в течение двух недель.