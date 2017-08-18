EUBAM хочет остаться

Мандат деятельности Миссии ЕС по приграничной помощи Молдове и Украине (EUBAM) может быть продлен до 2020 г. и она намерена способствовать урегулированию приднестровского конфликта и повышению уровня международного сотрудничества по вопросам пограничного менеджмента.

Об этом заявил глава миссии Эндрю Тесорьер на встрече с новым председателем Государственной пограничной службы Украины, генерал-лейтенантом Петром Цигикалом.

Как сообщает сайт Госпогранслужбы Украины, он также подтвердил намерения на дальнейшее тесное сотрудничество с украинским пограничным ведомством, в частности, с целью наращивания оперативных и институциональных возможностей для обеспечения эффективного контроля и охраны границ.

Цигикал отметил важную роль миссии в борьбе с трансграничной преступностью, улучшении операционных возможностей и повышении уровня сотрудничества между Украиной и Молдовой.

Собеседники отметили, что за последний период достигнуты значительные результаты. В частности, на должном уровне обеспечено совместное патрулирование на украинско-молдавском участке границы, проведен ряд специальных операций, направленных на борьбу с нелегальным оборотом огнестрельного оружия и контрабандой табачных изделий. Кроме того, положительной остается сотрудничество по вопросам анализа рисков, в частности, общего анализа угроз на границе с РМ. Также одним из важных вопросов сотрудничества является развитие совместного контроля в пунктах пропуска на украинско-молдавской границе.

Председатель Госпогранслужбы выразил уверенность в дальнейшем тесном сотрудничестве с европейскими коллегами. В первую очередь это касается вопросов адаптации национального законодательства и совершенствования интегрированного управления границами в соответствии со стандартами ЕС, обустройство пунктов пропуска для организации совместного контроля, взаимодействие в поиске новых форм укрепления пограничной безопасности, и конечно повышения уровня доверия населения к пограничной службе.

Миссия EUBAM была открыта в 2005 г. по просьбе президентов Молдовы и Украины. Это консультативно-технический орган со штаб-квартирой в Одессе, имеющий представительство в Кишиневе и еще пять полевых офисов: два на молдавской стороне совместной границы и три - на украинской. Деятельность EUBAM способствует экономическому развитию и укрепляет безопасность в регионе. Миссия вносит свой вклад в трансграничное сотрудничество и создание атмосферы доверия, помогая повышать эффективность, прозрачность и безопасность на всем протяжении молдавско-украинской границы. Она содействует внедрению пограничных, таможенных и торговых норм и практик, соответствующих стандартам ЕС.

Мандат Миссии уже продлевался четыре раза (в 2007, 2009, 2011 и 2015 гг). Текущий мандат действителен до 30 ноября 2017 г.