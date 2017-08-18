Коммунисты отказались от поста

Депутаты от Партии коммунистов (ПКРМ) не согласятся занять пост председателя парламентской комиссии по публичной администрации. Об этом сообщили источники в ПКРМ.

Фракция считает беззаконием принятые в последний день работы парламента решения об изменении структуры законодательного органа и кадровых перестановках в его руководстве. Это было сделано без предварительного обсуждения, в последний день пленарного заседания весенне-летний сессии - 21 июля, когда оппозиционные фракции Партии коммунистов, Либерально-демократической и Либеральной партии бойкотировали заседания парламента, а решения принимались правящей коалицией и Партией социалистов.

Они решили разделить комиссию по публичной администрации, охране окружающей среды и экологии на две комиссии. В результате, комиссию по охране окружающей среды и экологии возглавил социалист Раду Мудряк, который перед этим был освобожден от должности председателя парламентской комиссии по сельскому хозяйству и пищевой промышленности.

Примечательно, что новая структура парламента на его сайте отражена лишь частично. В структуре фигурирует комиссия по публичной администрации, должность председателя которой осталась вакантной из-за отказа коммунистов. В то же время, наличие комиссии по экологии и окружающей среде, которой руководит Раду Мудряк, на сайте пока не отражено.

Председателем комиссии по сельскому хозяйству и пищевой промышленности назначен член фракции Демократической партии Ион Балан. Источники в парламенте утверждают, что Балан, который до избрания депутатом занимался бизнесом в области сельского хозяйства, настоял на том, чтобы занять этот пост. Ему обещали это после того, как он покинул фракцию Либерально-демократической партии.

В тот же день парламент освободил от должности председателя комиссии по социальной защите, здравоохранению и семье депутата от ПКРМ Оксану Доменти. Вместо нее была назначена депутат от ДПМ Валентина Булига, которая до этого занимала пост председателя комиссии по внешней политике и европейской интеграции. Согласно принятому решению, которое отражено на сайте парламента, впредь внешней политикой и европейской интеграцией в парламенте будет руководить бывший коммунист Виолета Иванов, которая перешла в ряды Демпартии.

«Нам предложили делегировать депутата, который возглавит комиссию по публичной администрации (ранее комиссию возглавляла Виолета Иванов – «И»). Мы это предложение не приняли, так как возмущены действиями демократов и социалистов, которые отстранили Оксану Доменти от должности председателя комиссии», - сказали в ПКРМ.

Представители Партии коммунистов отметили, что в настоящее время только один депутат, который условно представляет оппозицию, руководит парламентской комиссией - социалист Раду Мудряк. Все остальные должности в руководстве парламента, в том числе спикер и вице-спикеры, являются представителями правящей коалиции.

После того, как либерал-демократ Лилия Палихович сложила депутатский мандат, председатель парламента Андриан Канду заявил, что место вице-спикера займет женщина - представитель оппозиции, чтобы соблюдать представительство оппозиции и принципы гендерного равенства. Вскоре после этого пост вице-спикера занял лидер Европейской народной партии Юрие Лянкэ, группа которого в количестве десяти бывших либерал-демократов примкнула к правящей коалиции.