С эбру жить веселей

Вы не знаете, что такое эбру? Не страшно, это знают немногие. Смысл техники эбру состоит в рисовании красками на воде. Художник Юрий Лащевский, однажды познакомившись с ней, увидел в разводах краски какое-то мистическое очарование. И решил усовершенствовать процесс: использовать холст вместо бумаги.

В Библиотеке русской культуры и литературы им. М. В. Ломоносова в минувшее воскресенье состоялось открытие его выставки, приуроченной к 30-летию творческой деятельности. Посетив ее, можно лично убедиться, что эбру — это больше, чем искусство.

«Иногда в этих расплывах я вижу образы, на основе которых затем создаются картины, - рассказывает Юрий. - Например, парящей птицы, морского конька... Или могу использовать разводы краски, как фон. Техника эбру возникла в Японии где-то в XI веке. Потом искусство перекочевало в Европу, Персию, Узбекистан. Но более всего развилось в Турции, где его довели до совершенства. И потому теперь принято считать, что именно Турция — колыбель рисунков на воде. Там техника преподается в школах, проводятся мастер-классы на открытом воздухе. И даже человек, совершенно не умеющий рисовать, с первого раза может создать нечто прекрасное. Я использую обычную воду, а турки добавляют смолу дерева, которое растет только в этой стране».

Оригинальность, пожалуй, характерная черта художника. Вот и первые свои работы он тоже исполнил не в традиционных для советского времени стилях. А именно — в студии аналитической живописи, открытой Юрием Туманяном, главным архитектором «Кишиневгорпроекта». Ее истоки восходят к творчеству Павла Филонова, который считается родоначальником аналитического направления в России. По словам Юрия, картины Филонова были настолько энергетически емкими, что даже будучи повернуты «лицом» к стене, очень мощно воздействовали на человека. В итоге его произведения были закрыты для экспозиций на целых 50 лет. «Туманян увидел в этой живописи нечто такое, что роднит ее с архитектурой, - объясняет собеседник. - Аналитика — это расчленение нашей действительности линией, подобно скальпелю хирурга. И в той или иной форме оно присутствует в архитектуре».

По мнению Лащевского, аналитическая живопись, пожалуй, остается единственным современным стилем, который не до конца себя исчерпал. Другие направления в какой-то момент достигли пика, и дальше не развиваются.

Студия дала Юрию толчок к поиску собственной манеры письма. Появилась идея: почему бы не использовать одновременно несколько стилей? Он сочетал друг с другом аналитические, супрематические, реальные, экспрессионистические формы. Сейчас свой стиль именует романтическим экспрессионизмом.

Названия играют значимую роль в судьбе работ, уверен он. Как имя ребенка. Иногда сразу попадаешь в десятку, и картину ждет счастливая судьба: участие в выставках, путешествие по разным странам. А иногда попадания не получается. Тогда он картину закрашивает, поверх пишет новую. Рекорд — шесть картин на одной. «Представляете, какая сложная задача предстоит реставраторам будущего?» - шутит художник.

Около 2 000 работ Юрия Лащевского получили счастливую судьбу. Они выставлены в музеях и галереях Румынии, России, Италии, Бельгии, Израиля, Египта, США, и т.д. Многие приобрели частные коллекционеры. Согласитесь, редкий пример успешного художника в современных молдавских реалиях. Потому прошу поделиться «рецептом».

«Выжить в нашей стране за счет живописи удается только в том случае, если налажены связи за рубежом. И есть примеры очень успешных художников, например, Сорин Сорин. Он долго искал выход на американскую галерею, которая занимается фотореализмом. И его пейзажи молдавской деревни там идут «на ура», потому что для американцев это экзотика. Чтобы быть востребованным, нужно стать очень хорошим мастером определенного стиля. Плюс бизнесменом, чтобы суметь работы продать. Необходимо выйти на такую галерею, которая бы тебя продвигала, а не просто выставила пару раз».

Юрий Лащевский считает, что ему повезло: попал к настоящему меценату, которых на постсоветском пространстве можно пересчитать по пальцам. Он приехал в Молдову из России. «В итоге меценат приобрел у меня сотни картин по достаточно высоким ценам. И привил любовь к живописи своим друзьям, прежде очень далеким от искусства. Он говорил человеку: допустим, ты покупаешь вещь за 200-300 евро. И через полгода на нее смотреть не сможешь — надоест. А если за те же деньги купишь картину, она будет радовать тебя всю жизнь. И это убеждало».

Цены на картины формируются несколькими способами. Во-первых, в зависимости от количества рабочих часов. «Есть работы трудоемкие, скажем, 200 часов. И сразу видно, что в картину вложен немалый труд. Тогда и цену назначаешь соответствующую, к примеру, 700-1000 евро. Иностранцы покупают, они-то понимают, что в любом случае она стоит гораздо дороже. Но рассчитывать только на продажи по таким ценам — можно «ноги протянуть». Нужно смотреть реальности в глаза: с какими деньгами готова расстаться местная публика».

Второй способ: общаясь с человеком, понимаешь, сколько он готов заплатить. Надо учитывать и такое обстоятельство: наша публика считает, что если работа маленькая, значит, должна стоить немного. Большая, соответственно, гораздо дороже. Поэтому художник выбирает средний размер, чтобы сразу человека не отпугнуть. Ведь если увидит большую, просто побоится спросить о цене.

Есть работы, которые нравятся многим. Например, «Ветка сакуры». «Я ее, конечно, не рисую одинаковой, меняю фон, использую расплывы. Продал более десяти веток, разных размеров, разных цветов. У «Ветки сакуры» трудозатраты минимальны. Иногда просто используешь получившиеся расплывы на нейтральном фоне. Они настолько «вещь в себе», что ничего не надо дорисовывать — только испортишь. И такое произведение может продаться гораздо дороже, чем то, на которое потратил массу времени. Потому что получилось нечто настолько необыкновенное, что невозможно измерить никакими деньгами».

Вообще картины оцениваются по энергии, которую художник вложил во время письма. И впоследствии работа энергетику отдает. «Произведение «принимает» положительные эмоции людей, которые любуются им. То есть заряжается, как аккумулятор. Порой настолько сильно, что критики и галеристы не могут понять: что же в нем такого, чем оно так притягивает? И тогда оно стоит больших денег. А если полотно хранится в подвале, откуда в нем положительной энергии взяться? Оно хиреет, теряет даже ту, которую художник вложил. Потому картины обязательно должны выставляться. Например, я никогда не держу их дома: они всегда участвуют в выставках», - раскрывает Юрий еще один секрет успеха.

Он говорит, что нужно разделять процесс на творчество и коммерческие работы: это совершенно разные вещи. Однако, творческая работа может быть и коммерческой. Главное, чтобы она «зацепила» человека.

Это могут быть даже копии классических произведений, которых художник исполнил немало, в основном на заказ. Среди них такие титаны, как Тициан, Рембрандт, Караваджо и другие. «Черных квадратов» сделал больше, чем сам Малевич. Часто иностранцы сами выходили на художника. Был период, когда приезжали бизнесмены из США и скупали молдавскую живопись, что называется, на корню. У них такса была почему-то - 170 $. Сейчас Юрий Лащевский выставляется в галереях «L» и «Ram Prim».