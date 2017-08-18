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Лижнык стал ближе

№ 29 (1195) 18 August 2017

XX Международный пленэр по художественному текстилю «Этнокультура — современный континент» проходил с 28 июля по 9 августа в нескольких городах и населенных пунктах Украины. Один из вечеров на симпозиуме в Яремче был посвящен молдавской культуре. Республику представляла Эльвира Чемортан-Волошина – член Союза художников Молдовы и Румынии.

 

Пленэр проходил в рамках Международного этнохудожественного проекта «Экологический ракурс». Автор проекта, доцент кафедры художественного текстиля Львовской академии искусств Зеновия Шульга. На двух выставках в рамках мероприятия были представлены произведения Эльвиры Чемортан-Волошиной, Наты Прокоп, Георге Негру, Валентины Бутнарчук. Примечательный факт: в честь дяди Валентины Бутнарчук - заслуженного художник СССР и Украины Петра Чакир, - названа улица в его родном городе Измаил.

 

Художники из Молдовы не первый раз участвуют в подобных пленэрах. И с каждым годом привносят в него инновации. Поначалу автор проекта Зеновия Шульга курировала их эскизы, показывая специфику ткачества лижныков.

 

Карпатский лижнык - одна из визитных карточек здешних сел. Это толстое покрывало изготавливается из шерсти овец, которую состригают весной. Куратор направляла и подсказывала, как лучше практически воплотить творческие поиски.

 

«Примечательно, что участники пленэров постоянно замечают влияние своих творческих поисков на работу местных ткачих, - делится впечатлениями Эльвира. - Композиция, цветовые решения и их сочетания значительно трансформировались. На ХХ пленэре мы увидели новое тому доказательство. На рынке теперь есть множество лижныков с характерными элементами, привнесенными нами».

 

Впервые такие новшества в ткачестве лижныка Эльвира Чемортан-Волошина использовала в 2003 году. Тогда этот прием - вытягивание петель, из которых формируется объёмный рисунок на гладком полотне лижныка - выглядел очень необычно. И местные мастерицы скептически отнеслись к данной форме ткачества. А сегодня этот прием используют местные мастерицы. Этот факт подтвердил на открытии выставки директор регионального центра народного искусства «Гуцульская Гражда» Василий Лосюк.

7660 Автор: Татьяна МИГУЛИHА
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