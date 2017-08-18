«Цена вопроса» для резидентов IT-парков

Виртуальные парки появятся в Молдове не раньше 1 января 2018 года, считают в ассоциации IT-компаний. Их путь получился долгим и непростым. На старте идеи эксперты указывали на несправедливость введения единого налога для отдельно взятой отрасли и нелояльную конкуренцию, а аудиторы – на невозможность вписать его в Налоговый кодекс.

В начале августа новые положения, связанные со вступление в силу закона о парках индустрии информационных технологий, внесли в НК. Но и на «последней стометровке» все еще остаются вопросы.

Напомним, документ был принят в июне прошлого года, а вступил в силу 1 января 2017 года. В шестимесячный срок после утверждения закона правительство обязано было привести действующее законодательство в соответствие с ним, а также разработать и утвердить нормативные акты, необходимые для его исполнения. Но прошлой осенью доноры засомневались в целесообразности введения единого налога для резидентов IT-парков в момент, когда Молдова взяла на себя обязательства по выплате крупных кредитов. Процесс забуксовал, и только весной нынешнего года удалось его ускорить.

Согласно закону об IT-парках, вводится единый налог для резидентов в размере 7% доходов от продаж. Он включает подоходный налог от предпринимательской деятельности и с заработной платы, взносы обязательного государственного социального страхования и медицинского страхования, уплачиваемые работниками и работодателями, местные налоги, налог на недвижимое имущество, сбор за пользование автомобильными дорогами автомобилями, зарегистрированными в РМ. Остальные налоги и сборы уплачиваются резидентами парков в общем порядке.

После долгих дебатов при последнем утверждении закона в парламенте в нем появились новые положения. Во-первых, что «минимальная сумма единого налога, взимаемого с резидентов IT-парков, определяется ежемесячно на каждого работника и составляет 30% среднемесячной заработной платы по экономике, прогнозируемой на налоговый период соответствующего года». А также что застрахованный ежемесячный доход сотрудников «должен составлять 60% среднемесячной заработной платы по экономике, прогнозируемой на соответствующий год».

С точки зрения законодательства, для появления виртуальных парков все готово. Но задействованные в процессе НКСС и НКМС еще должны внести изменения в свои внутренние регламенты и информационные системы, а ГНС - разработать новые формуляры отчетности по единому налогу. Кроме того, управление политики в области IT бывшего министерства связи и информационных технологий, которое перевели в министерство экономики и инфраструктуры, сейчас разрабатывает регламент процедуры отбора и требования к компаниям, которые изъявят желание создать парк и администрировать деятельность его резидентов. Базовые условия прописаны в законе, но уточняются детали. К примеру, наличие офиса определенной площади или требования к персоналу.

«Хорошо, если администраторов будет несколько, чтобы они конкурировали между собой в предоставлении услуг, - говорит председатель ассоциации IT-компаний Молдовы Вячеслав Кунев. - Они сами будут устанавливать их стоимость, а это ключевой вопрос. Если это будет еще 7%, то идея становится неинтересной, если 1%-2% или некая фиксированная сумма, то, в зависимости от оборотов компании, приемлемо. Это тоже своеобразное конкурентное преимущество. Кстати, на это закон повлиять не может, поэтому необходима конкуренция между парками. То есть, кого и чем парки зазовут к себе – еще вопрос».

Администратором парка может быть и IT-компания, но это не совсем логично. Льготный налоговый режим распространяется только на фирмы, большую часть доходов получающих от IT-услуг, и она может потерять возможность пользоваться им. «Это отдельный вид бизнеса, и в него вписалась бы деятельность ассоциации. Мы также обсуждаем этот вопрос, - продолжает Кунев. - Как только появится внутренний регламент, станут понятны приблизительные расходы, которые компании будут нести, и то, насколько деятельность в рамках парка экономически целесообразна».

Сколько компаний будут претендовать на право администрировать деятельность IT-парков, пока неизвестно. Их количество зависит от требований к ним и регламента процедуры утверждения. Желающие уже есть, но они в ожидании.

В прошлом году действие старой льготы по соцфонду для IT-компаний продлили. Некоторые из них продолжат пользоваться ею, но эксперты утверждают, что для компаний, которые отвечают необходимым для деятельности в рамках парка требованиям, выгоднее платить единый налог. «Я не вижу оснований оставаться на прежних льготах, - говорит Вячеслав Кунев. - Понятно, что у компаний может быть своя мотивация, но в рамках старого закона есть одно сложное для бизнеса положение. Если налоговая служба в процессе проверки находит ошибку, то налагает за нее серьезный штраф, хотя ошибки могут быть случайными, не зависящими от компании. В рамках нового закона, в соответствии с которым точно можно посчитать процент с оборота, и делать это будет управляющая компания, претензий к резидентам парков меньше. То есть, для них существенно снижаются риски, что очень важно».

Учитывая скорость решения в Молдове законодательно-нормативных задач, в ассоциации IT-компаний прогнозируют, что на это уйдет не меньше 2-3 месяцев. К тому же процесс совпал с реорганизацией правительства. Это тоже может повлиять на скорость внедрения закона о парках индустрии информационных технологий. «В то же время, компаниям-резидентам лучше начать работу в парке в следующем фискальном году, - говорит председатель ассоциации Вячеслав Кунев. - Они смогут «закрыть» текущий год по старым налоговым правилам и начать следующий уже по новым. Без сложностей переходного периода, хотя он и предусмотрен в изменениях, внесенных в НК для предприятий, которые вступили в парк в середине года».