Финансовый аспект реформы

Реформирование правительства проходит в ускоренном темпе, чтобы бюджет на 2018 год минфин мог сверстать в соответствии с новой структурой исполнительного органа. Количество чиновников в министерствах сократится примерно на 30%

Финансовый смысл преобразований сводится к оптимизации расходов. Акцент делается на сокращении чиновничьего аппарата, но с одновременным повышением качества государственных услуг. Процесс должен пройти безболезненно за счет упразднения и объединения некоторых министерств. Экономии удастся достичь благодаря тому, что объединятся средства, которые раньше распылялись на несколько министерств, уверены в Центре по внедрению реформ. Точные цифры пока не называют ни в центре, ни в минфине.

Реформа уже началась. Из девяти оставшихся министерств четыре де-факто реорганизованы, а их министры получили право администрировать бюджеты присоединенных ведомств. «На следующем заседании правительство должно утвердить новые регламенты министерств, - объясняет руководитель Центра по внедрению реформ Юрий Чокан. - Затем через постановление правительства будут внесены поправки в бюджет нынешнего года. То есть, минфин произведет переброску бюджетных средств из упраздненных министерств в реорганизованные, в рамках утвержденных ранее фондов».

Бюджетное планирование на следующий год в министерствах будет происходить, исходя из новых реалий. За счет оптимизации персонала количество чиновников в министерствах сократится примерно на 30%. В оставшихся неизменными ведомствах этот процент может быть меньше, в упраздненных – больше. «Мы не устанавливали определенных рамок, а проанализировали возможности сокращения аппарата министерств, в первую очередь, за счет вакантных должностей, - говорит Юрий Чокан. – В первый же месяц после реорганизации оставшиеся на своих местах чиновники получат более высокие зарплаты».

Чокан объясняет, что при подготовке реформы были внесены изменения в действующее законодательство, в соответствии с которыми фонд заработной платы правительства должен быть сохранен на уровне 2016 года. Объем его останется, по крайней мере, таким же и в 2018 году, и в последующие годы. Возможно его увеличение, но не сокращение. Такое условие закреплено в меморандуме с МВФ. И в законе о реформе правительства зафиксировано, что сократится не фонд заработной платы, а штатное расписание. Оставшиеся средства будут аккумулироваться во внутренних фондах стимулирования чиновников министерств. Основную зарплату им будут выплачивать, согласно действующей сетке, а сэкономленные средства будут тратиться на их финансовое стимулирование, подчеркивает он.

Кроме того, пока еще не создана система учреждений, подведомственных министерствам. После того, как будут реорганизованы непосредственно министерства, следующим шагом станет аналогичная процедура в подведомственных структурах. Предстоит определить ее сроки и, главное, количество агентств и других учреждений. Но и там сокращения составят примерно 30%, акцентирует внимание Юрий Чокан, отвечая на предположения экспертов о том, что чиновничий аппарат могут массово перевести в подведомственные структуры.

Что касается финансирования отраслей, которые курируют новые министерства, то, в первую очередь, оно будет основываться на внедряемых проектах. «С той разницей, что до сих каждое из министерств разрабатывало отдельно политику для своей отрасли, а теперь объединенное ведомство будет заниматься проектами для всех отраслей, за которые отвечает, - объясняет глава Центра по внедрению реформ. - Средства, которые предназначались для трех-четырех министерств, будут путем сложения направляться в одно правительственное учреждение».