Улицы разбитых надежд

В последнее время стало заметно, что румынская компания «Delta ACM» явно активизировала работы по реконструкции бульвара Штефан чел Маре. Неужели ремонт все-таки скоро завершится?

Напомним, что проект реконструкции центральных улиц Кишинева был инициирован около шести лет назад. Еще в 2011 году иностранный консультант, компания «WSP», провел технический анализ состояния дорог и уличного освещения. На основе этих данных были отобраны шесть улиц для реконструкции.

О начале проекта «Chişinău, Proiect Sectorial Drumuri Urbane» руководство примэрии объявило в ноябре 2011 года. В финансировании проекта в виде кредитов и грантов согласились участвовать несколько инвесторов: Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Европейский инвестиционный банк (ЕИБ), а также фонды «Green Energy Special Fund» и «Early Transition Countries Multi-Donor Fund».

Всего по программе «Proiect Sectorial Drumuri Urbane» предусматривается отремонтировать в два этапа улицы с общей протяженностью участков 14,3 км. Первая часть проекта: улицы Штефан чел Маре (3,8 км), Негруцци (0,4 км), Александри (2,4 км). И на втором этапе будут отремонтированы улицы Александру чел Бун, Тигина, 31 Августа 1989 года (протяженность участков - 7,6 км).

Общая стоимость проекта составляет 32,7 млн евро. ЕБРР предоставил примэрии кредит в 11,7 млн евро, ЕИБ - 10,3 млн евро. Кроме того, ЕБРР выдал грант в 1,2 млн евро в качестве помощи для подготовки тендеров, консультационной поддержки, а также осуществления технического надзора за ходом выполнения дорожно-ремонтных работ.

Самое важное с точки зрения реализации проекта — участие молдавской стороны. Согласно условиям контракта, примэрия Кишинева должна предоставить свои средства в сумме 9,5 млн евро.

Тендер по выбору подрядчика для ремонта улиц Штефан чел Маре, Негруцци, Александри состоялся в феврале 2014 года, а оферты подали шесть участников. Из них: компания Ingstroy engineering (Болгария) предложила оферту в 9,999 млн евро; SC Tancrad (Румыния) — 12,306 млн евро; SK-13 Patstroy (Болгария) — 10,824 млн евро; Research Consortio Stabile в консорциуме с Edilturci (Италия) — 14,950 млн евро. Однако победителем была названа румынская «Delta ACM» с офертой в 11,571 млн евро. То есть, тендер выиграла компания с меньшим опытом работы и предложившая более дорогую оферту по сравнению с болгарскими участниками. Результаты того тендера стали очередным громким скандалом.

В марте 2015 года был проведен тендер по второй части проекта, на право ремонта улиц Александру чел Бун, Тигина, 31 Августа 1989 года. Победитель оказался тот же - компания «Delta ACM».

Согласно контракту, ремонт улиц Штефан чел Маре, Негруцци и Александри подрядчик должен был выполнить в течение 12 месяцев. То есть, ремонтные работы необходимо было завершить в середине 2015 года. Скоро настанет осень 2017 года, а ремонт продолжается...

Независимый эксперт Виктор Киронда сообщил для «ЛП»: «Самой большой проблемой в реализации данного проекта стало отсутствие транспарентности. Руководство примэрии не публикует данные о том, какие конкретно работы были проделаны и сколько на них затрачено средств. Например, никому не известно, где и по какой цене купили тротуарную плитку, почему укладывают ее неквалифицированные рабочие. Острый резонанс вызвали проблемы с переналадкой работы светофоров, вырубкой деревьев. И так буквально по каждому пункту проекта. Плюс ко всему, разразился скандал с платными парковками. Очевидно, что отсутствие в открытом доступе документов — это не случайность, потому что весь проект выполняется с огромным количеством нарушений. Примэрия отрапортовала о завершении работ на улицах Негруцци и Александри, однако там обнаружены недоделки, которые подрядчик обязан устранить. Но он не спешит это делать. Не предпринимает действий зарубежный консультант, французская компания «Egis», осуществляющая технический надзор за качеством проводимых работ».

Как заявил Виктор Киронда, первоначально намечалось провести комплексную реабилитацию дорожной инфраструктуры центральных улиц города. В том числе: обустройство тротуаров, создание новой системы парковок с автоматическими терминалами, «карманов» для остановок общественного транспорта, реабилитацию системы уличного освещения с заменой на энергосберегающие лампы, должны были быть оборудованы «островки безопасности» для пешеходов и т. д. Нужно было все перестроить так, чтобы центральная часть Кишинева соответствовала нормам европейских городов. Но то, что происходит, это не реконструкция, а лишь косметический ремонт. Причем выполняется этот ремонт формально, с нарушением всех сроков, но за огромные деньги налогоплательщиков. Как отмечает эксперт, вместо серьезной реконструкции подрядчик только снял верхний слой асфальта и положил другой, причем не самого лучшего качества, идет замена тротуарной плитки. Никаких современных элементов европейской столицы не появилось.

Советник муниципального совета Кишинева Вячеслав Булат поясняет: «Что касается финансового участия молдавской стороны в реализации проекта, примэрия должна выделить 9,5 млн евро, причем эта сумма делится поровну на две части проекта. Ремонт улиц Штефан чел Маре, Негруцци и Александри уже завершается, но участие молдавской стороны заключается в работах, выполненных Union Fenosa, Termoelectrica, Apă-Canal и другими муниципальными предприятиями за свой счет. Насколько сама примэрия участвовала в этих работах муниципальными деньгами — таких данных нет. И сколько осталось еще выделить на вторую часть проекта, тоже никто не знает. Но смета меняется, потому что материалы из года в год дорожают. Группа муниципальных советников неоднократно обращалась к руководству примэрии, чтобы она озвучила цифры. Но безрезультатно. Более того, администрация города до сих пор не представила на рассмотрение муниципального совета отчет за 2016 год о финансовых расходах при выполнении первой части проекта».

На 2017 год в муниципальном бюджете запланированы расходы в 30 млн леев. Они пойдут на внедрение второй части проекта — ремонт улиц Александру чел Бун, Тигина, 31 Августа. Хотя к их ремонту еще и не приступали.

- Не думаю, что задержка с окончанием ремонта столичных улиц вызвана нехваткой денег в муниципальном бюджете, - заявил Вячеслав Булат. – Расходы в бюджете заложены, и руководство примэрии вместе с транспортным управлением всегда выделяли деньги на проведение работ по данному проекту, причем в приоритетном порядке. Но кому и сколько, держится в тайне.

Муниципальный советник подчеркнул, что без ответа остаются множество вопросов. Проектом предусмотрено, что молдавская сторона за свой счет ремонтирует подземные коммуникации. А деньги на выполнение таких работ, как укладка плитки и обновление системы освещения, выделяются из кредита ЕБРР. Именно эти работы сейчас остались незавершенными. Поскольку ЕБРР является ответственным участником проекта и претензий к банку не может быть, то получается, что вопросы надо адресовать компаниям «Delta ACM» и «Egis».

- Технический консультант позиционирует себя, как французская компания, однако здесь действует через румынское представительство. А на деле роль экспертов в Кишиневе выполняют нанятые местные специалисты, - пояснил Вячеслав Булат. - «Egis» заявила, что еще в прошлом году потратила полученный транш в 1 млн евро, поэтому она обратилась в примэрию с предложением выдать ей еще 500 тыс. евро на нынешний год. То есть, на их услуги снова нужны деньги. Но в таком случае договор о займе нужно будет менять, а кто же даст дополнительные деньги? Возникшая неопределенность во многом объясняет, почему «Egis» самоустранилась от своих обязанностей по техническому надзору за качеством. Опять же, надо акцентировать внимание на том факте, что по документам ремонт улиц Негруцци и Александри был завершен в ноябре 2016 года, однако там обнаружено свыше 200 нарушений, которые требуют переделки. Не исключено, что без должного технического контроля активизировавшиеся сейчас работы на бульваре Штефан чел Маре закончатся с таким же низким качеством.