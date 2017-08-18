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Социальные проекты с участием граждан

№ 29 (1195) 18 August 2017

Примэрия Кишинева опубликовала перечень проектов, предложенных гражданами, которые будут профинансированы из столичного бюджета. Всем авторам предлагается начать компанию по их продвижению и ознакомлению среди горожан. Которые путем голосования отберут наиболее важные для города.

 

Жители города смогут проголосовать за проекты с 1 по 15 сентября т.г. В том числе голосовать можно онлайн на официальном сайте примэрии.

 

Из 53 проектов, поступивших в примэрию,  для возможного финансирования отобраны 48.

 

Ранее столичные власти объявили о том, что готовы выделить до 30 тыс. леев на софинансирование тех проектов по улучшению городской среды в которых общий бюджет составляет до 300 тыс леев. А на реализацию крупных проектов, в которых общий бюджет доходит до 700 тыс. леев, муниципалитет готов выделить до 150 тыс. леев.

 

«Отбор проектов, обсуждение и голосование будет транслироваться в режиме онлайн на сайте мэрии, все желающие могут прийти голосовать за понравившийся проект, имея при себе удостоверение личности», – заявил муниципальный советник Виктор Луценко.

 

Среди предложенных проектов большинство касается обустройства детских площадок во дворах домов, ремонта тротуаров, обустройства скверов и зеленых зон. На месте неавторизованных огородов в секторе Чокана предложено обустроить мини-стадион, восстановить детский мини-парк «Чебурашка» на Ботанике, отремонтировать бассейн в детском саду №158, провести информационную компанию о важности стерилизации бездомных животных, а также построить приют для бездомных кошек и собак.

7720 Автор: Соб. инф.
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