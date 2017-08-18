Социальные проекты с участием граждан

Примэрия Кишинева опубликовала перечень проектов, предложенных гражданами, которые будут профинансированы из столичного бюджета. Всем авторам предлагается начать компанию по их продвижению и ознакомлению среди горожан. Которые путем голосования отберут наиболее важные для города.
Примэрия Кишинева опубликовала перечень проектов, предложенных гражданами, которые будут профинансированы из столичного бюджета. Всем авторам предлагается начать компанию по их продвижению и ознакомлению среди горожан. Которые путем голосования отберут наиболее важные для города.
Жители города смогут проголосовать за проекты с 1 по 15 сентября т.г. В том числе голосовать можно онлайн на официальном сайте примэрии.
Из 53 проектов, поступивших в примэрию, для возможного финансирования отобраны 48.
Ранее столичные власти объявили о том, что готовы выделить до 30 тыс. леев на софинансирование тех проектов по улучшению городской среды в которых общий бюджет составляет до 300 тыс леев. А на реализацию крупных проектов, в которых общий бюджет доходит до 700 тыс. леев, муниципалитет готов выделить до 150 тыс. леев.
«Отбор проектов, обсуждение и голосование будет транслироваться в режиме онлайн на сайте мэрии, все желающие могут прийти голосовать за понравившийся проект, имея при себе удостоверение личности», – заявил муниципальный советник Виктор Луценко.
Среди предложенных проектов большинство касается обустройства детских площадок во дворах домов, ремонта тротуаров, обустройства скверов и зеленых зон. На месте неавторизованных огородов в секторе Чокана предложено обустроить мини-стадион, восстановить детский мини-парк «Чебурашка» на Ботанике, отремонтировать бассейн в детском саду №158, провести информационную компанию о важности стерилизации бездомных животных, а также построить приют для бездомных кошек и собак.