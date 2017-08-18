«Водные» амбиции Молдовы

В ходе последнего пленарного заседания парламента в рамках весенне-летней сессии депутаты утвердили в окончательном чтении проект закона, предусматривающий создание в Молдове государственной структуры, которая займется развитием водного транспорта страны. Агентство будет создано в результате объединения госпредприятия «Судовой регистр» и публичного учреждения «Портовая инспекция государственного надзора Джурджулешть».

Данные нововведения очень оперативно прошли рассмотрение в законодательном органе: в первом чтении проект одобрили 6 июля, а уже через две недели он был принят во втором. Видимо, это тот случай, когда вопрос не терпит отлагательств.

По утверждению авторов, необходимость создания отдельной структуры, которая будет ведать развитием национального водного транспорта, возникла одновременно с подписанием Соглашения об ассоциации РМ-ЕС. Ведь, помимо всего прочего, тогда страна взяла на себя обязательство расширять экономическое сотрудничество с внешними партнерами, в том числе, через «институциональное и функциональное развитие» органов публичной власти.

В Молдове на данном этапе не существует единой государственной структуры, которая была бы наделена не только функциями надзора и контроля в области водного транспорта, но и полномочиями по регистрации судов, проверки их технического состояния, как это принято в странах Евросоюза. В связи с этим и было принято решение создать Агентство водного транспорта.

Помимо этого, авторы указывают на то, что в настоящее время Молдова находится в «черном списке» государств Парижского меморандума о взаимопонимании по контролю судов государством порта. На базе данного меморандума, к которому присоединилось большинство стран Евросоюза, а в свое время и Россия, создана и действует универсальная система проверок безопасности судов, которая называется Системой портового контроля. Прибывающие в морской порт суда обязаны предоставлять информацию о состоянии судна, судовых документах, систем безопасности, сбор которых осуществляется для общей системы THESIS, доступной администрации морских портов в странах-участниках меморандума. И то, что наша республика входит в «черный список» данного меморандума, означает, что суда, которые ходят под молдавским флагом, имеют низкие показатели по безопасности. А это не есть хорошо для государства, стремящегося в семью стран ЕС.

В соответствии с принятым законом, как и ныне, государственное управление в области водного транспорта будет осуществлять профильное министерство, но уже посредством Агентства водного транспорта. Основными функциями министерства в области водного транспорта останутся разработка, мониторинг, оценка и отчетность внедрения политики правительства в целях стабильного развития отрасли.

По предложению авторов, в Кодексе морского мореплавания РМ появятся новые статьи, которые оговаривают миссию, функции и основные полномочия создаваемого агентства. Так, оно станет административным органом по сертификации, авторизации, надзору и контролю в области водного транспорта. Структуру наделили статусом юридического лица публичного права с самостоятельным бюджетом, осуществляющим свою деятельность на основании принципов самоуправления и самофинансирования.

Одновременно с началом деятельности агентства, оно должно будет прежде всего обеспечить выполнение обязательств и осуществление прав Молдовы, вытекающих из положений международных договоров в области водного транспорта, а также контроль над их выполнением, в частности, требований, стандартов и рекомендаций Международной морской организации.

Агентству переданы широкие полномочия по контролю государства–флага и государства–порта; техническому надзору, мониторингу процессов классификации и выдачи признанными классификационными обществами соответствующих свидетельств судам; учету, аттестации и выдаче дипломов членам экипажа.

В соответствии с нововведениями, структура будет регистрировать суда в Судовом реестре после получения положительного заключения от министерства иностранных дел и европейской интеграции. Учреждение обяжут также координировать деятельность по оказанию помощи, проведению поисково-спасательных работ в акватории порта и национальных внутренних водных путей, работы в случае стихийных бедствий и морских происшествий.

Агентству предписана охрана национальных водных путей от загрязнения с судов, обеспечение безопасного торгового мореплавания, защиты человеческой жизни на море, охраны морской среды, надзор за безопасной эксплуатацией судов, зарегистрированных под флагом РМ и внедрение системы менеджмента управлением безопасности на борту судов.

Ведомству предоставлено право разрабатывать проекты нормативных актов, правил, инструкций и других обязательных норм в области водного транспорта. Однако начнут они применяться лишь после того, как будут утверждены правительством. В пределах своих полномочий оно сможет утверждать технические требования и сертификационные стандарты, другие нормативные акты технического характера, которые всецело должны соответствовать практике Международной морской организацией и других международных органов в области водного транспорта, стороной которых является Молдова.

Возглавлять новую структуру будут директор и один заместитель, которых изберут по итогам открытого конкурса, организованного отраслевым министерством. К участию в нем будут допущены лица, обладающие гражданством Молдовы, имеющие высшее образование в области торгового мореплавания, экономической, юридической или технической области, а также соответствующий опыт работы.

Агентство водного транспорта не будет финансироваться из госбюджета. Обеспечение деятельности Агентства водного транспорта будет осуществляться посредством взимания платы за регистрацию судов, ведения надзора и технического контроля состояния торговых и коммерческих судов, лоцманскую проводку, регулирование движения в порту, оформление прихода/отхода судов в/из порта.

Бюджет ведомства ежегодно будет утверждать правительство. Его размер сложно предположить, учитывая, сколько задач будет возложено на его штат, численность которого еще только предстоит оценить. Но, как предусматривает закон, он должен обеспечивать надлежащую деятельность и финансовую независимость учреждения.

Особую финансовую свободу агентству предоставлять не намерены. Все расходы будут тщательно проверяться отраслевым министерством, а ежегодно, до 31 марта, его руководство должно будет предоставить на рассмотрение правительства финансовый отчет. Боле того, выполнение бюджета будет контролировать независимый аудитор, отчет которого также будет утверждаться кабинетом министров.

Поддержанный проект не уточняет, когда новые правила вступят в силу. Но отдельная статья предусматривает, что в шестимесячный срок после опубликования закона, правительство «приведет свои нормативные акты в соответствие с настоящим законом».

После принятия решения о создании Агентства водного транспорта у экспертов возник вопрос: а есть ли в Молдове ресурсы, достаточное количество специалистов, готовых и способных реализовать поставленные задачи? Верится с трудом…