Не бедные «слуги народа»

Председатель парламента, заместитель председателя Деократической партии Андриан Канду получил в 2016 г. в качестве дивидендов от владения 10% уставного капитала фирмы Prime Management 11,58 млн леев ($646 тыс.).

Об этом свидетельствует его декларация о доходах и имуществе за 2016 г., обнародованная на сайте Национального органа по неподкупности.

В том же году он получил от Влада Плахотнюка (лидер ДПМ, один из учредителей Prime Management – «И») в безвозмездное пользование квартиру в центре площадью 243,6 кв. м.

Помимо этого, спикер парламента владеет квартирой площадью в 85,7 кв. м оценочной стоимостью 551,5 тыс. леев, гаражом, автомобилем Lexus RX450 за 561 тыс. леев, который зарегистрирован в Чехии, ручными часами престижных марок Zenith, Corum и Mont Blanc, а также десятью банковскими счетами. Только в Victoriabank он хранит 88 тыс. евро.

Канду заработал за 2016 г. почти 140 тыс. леев в качестве зарплаты, и еще 16,3 тыс. леев в качестве пособий.

Зампредседателя парламента Юрий Лянкэ задекларировал доход в 149 тыс. леев за работу в законодательном органе, а также пособия на сумму в 66,5 тыс. леев. Помимо этого, он получил вознаграждение в размере 8,2 тыс. евро от Института европейских политик в Берлине.

Лянкэ владеет домом площадью в 223 кв. м, оцененном в 696 тыс. леев. В 2016 г. он приобрел в лизинг Skoda Superb и Mercedes S350. Также у лидера Европейской народной партии два депозитных счета на 62 тыс. леев и 24 тыс. евро. Всего у него восемь банковских счетов, и все в Mobiasbanca.

Другой зампредседателя парламента Владимир Витюк заработал в парламенте 166 тыс. леев и получил почти 14 тыс. леев в качестве пособий. Он владеет гаражом площадью в 24 кв. м стоимостью в 33 тыс. леев, а также автомобилями Mercedes 370D и Mercedes GLK 280. Также он располагает тремя банковскими счетами в Eximbank, Moldova Agroindbank и Moldinconbank.