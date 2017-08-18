Трудности роста «южной столицы»

Город Кахул считается «южной столицей» Молдовы, а район Кахул – одним из самых больших и потенциально привлекательных для инвестиций. Географическое расположение, богатые традиции, хорошая известность и узнаваемость, протяженная граница с ЕС, выход к Дунаю и Черному морю… Все эти факторы, по идее, должны были стать серьезными аргументами для привлечения в регион солидных инвестиций. Но пока не стали, о чем признаются и в руководстве района. Но акцентируют - только пока. В скором времени все должно измениться. И наши встречи в рамках подготовки очередного выпуска рубрики «Экономика регионов» подтвердили – районное руководство и местный бизнес надеются на серьезный «прорыв» в экономическом развитии региона.

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Возродить промышленность

Как и в других регионах страны, основу экономики района Кахул составляет агропромышленный комплекс. Но есть и некоторые особенности. Если на Севере Молдовы значительная доля сельскохозяйственного производства приходится на сахарную свеклу и фрукты, то на юге доминируют виноград и зерновые культуры.

- У нас в советские годы была более диверсифицированная структура сельскохозяйственного производства, - рассказывает вице-председатель района Кахул по экономике, инфраструктуре и социальным вопросам Влад Кэшуняну. – В районе широко было распространено выращивание эфиро-масличных культур, овощей. Сейчас первыми вообще никто не занимается, а овощи производятся в небольших объемах для местного рынка. Перестал существовать и знаменитый в свое время рыбхоз, который года три назад продали через биржу за долги, но его так и не восстановили. К сожалению, падает активность бизнеса и в других секторах производства. Были времена, когда в центре Кахул нельзя было арендовать помещения даже за очень высокую цену – их просто не хватало. Сейчас многое пустует. Все это и подвигло нас разработать Программу социально-экономического развития района на 2017-2020 годы и План действий по ее реализации. Это комплексный документ, направленный на стимулирование развития всех отраслей экономики и социальной инфраструктуры. Он ориентирован на создание привлекательных условий для развития бизнеса, привлечения инвестиций в регион и эффективное использование потенциала района в сфере промышленного производства, туризма, АПК и всех других отраслей.

Промышленному возрождению района Кахул, как считает Влад Кэшуняну, будут способствовать ряд факторов. Прежде всего, развитие Международного свободного порта Джурджулешть (МСПД) и ее промышленной зоны, а также субзоны свободной зоны «Бэлць». Первая из них – единственный выход Молдовы к Дунаю и к Черному морю. В инфраструктуру порта уже инвестировано около $65 млн, через него осуществляются экспортные и импортные поставки зерновых и масличных культур, растительного масла, нефтепродуктов, стройматериалов, контейнерных грузов.

Вице-председатель

р-н Кахул

Влад Кэшуняну

Но в районе считают, что потенциал свободного порта далеко не осваивается в полной мере, особенно в сфере промышленного производства. Ведь изначально планировалось, что рядом с портом разместятся индустриальные предприятия, которые будут производить широкую гамму продукции на экспорт. Возможность беспошлинной торговли со странами ЕС и СНГ, а также Турцией и государствами CEFTA (страны Центральной и Восточной Европы), как и наличие морской, железнодорожной и автомобильной инфраструктуры для доставки грузов предоставляют потенциальным инвесторам уникальные условия для организации на территории промпарка возле МСПД различных производств. Но если транспортная составляющая порта неплохо развивается, с индустриализацией пока не совсем складывается.

- Есть и другой аспект, связанный с деятельностью порта в Джурджулешть, - говорит вице-председатель района Кахул. – Там зарегистрировано около 60 резидентов, ежегодно осуществляется перевалка тысяч тонн грузов. Но все сборы от внешнеторговой деятельности, другие платежи и налоги в основном идут в государственный бюджет. Мы должны сесть с профильными министерствами и обсудить этот вопрос, чтобы деятельность таких структур на территории района больше отражалась и на местном бюджете. Такая же ситуация с разработкой нефтяных месторождений возле села Вэлень – экологии района наносится существенный ущерб, а платежи в бюджет мизерные.

Что касается субзоны свободной зоны «Бэлць», решение о создании которой было принято уже более года назад, Влад Кэшуняну считает необходимым активизировать дискуссии с Кишиневом и в этом направлении. «Все вопросы решались через примэрию г.Кахул и администрацию СЭЗ, но серьезных инвесторов до сих пор нет. Мы рассматриваем возможности включения районных властей в решение проблем развития этой субзоны, которая может стать очень привлекательной для инвесторов. Как и промышленный парк, а также бизнес-инккубатор, открытие которого запланировано на 17 августа», - отметил собеседник.

Необходима конкретика

Директор филиала ТПП Кахул Семен Платон – управленец старой закалки, но с современными взглядами на развитие экономики. В свое время он руководил городом, много сил и энергии вложил в развитие района. На сегодняшнюю ситуацию смотрит с нескрываемой грустью.

Директор филиала

ТПП Кахул Семен Платон

- Если посмотреть на потенциал, который имеется у нашего региона в плане развития промышленности, агробизнеса, туризма, «зеленой энергетики» и т.д., и сравнить с реальным положением дел, то становится более чем очевидной неспособность властей привлечь сюда серьезных инвесторов, - говорит он. - Поэтому мы решили 4 октября в рамках республиканского форума Moldova Business Week инициировать проведение аналогичного мероприятия и в Кахул под названием «Инвестиции в регион – инвестиции в будущее». Пригласили на него предпринимателей из стран Черноморского бассейна от России до Болгарии и Румынии. Основная цель – обратить внимание на тот значительный потенциал, который есть у нас. А главное – создать площадку для прямого общения между местным бизнесом и потенциальными партнерами из других стран.

Семен Платон считает, что на форуме местный и зарубежный бизнес должны получить конкретные предложения от властей по реализации выгодных проектов, созданию частно-государственного партнерства в различных сферах. «Инвесторы должны увидеть не только возможности, но и заинтересованность властей района в развитии тех или иных отраслей, их видение ситуации и готовность способствовать разрешению проблем, мешающих развитию бизнеса», - констатирует собеседник.

Директор филиала ТПП полагает, что на местном уровне необходимо предпринять срочные меры по консолидации фермеров, созданию отраслевых ассоциаций. Это позволит формировать крупные партии товара на экспорт, создавать центры упаковки, хранения и переработки, инвестировать в инфраструктуру качества. По его мнению, районные власти должны занять более активную позицию и по развитию курортно-бальнеологического потенциала. «Кахул единственный имеет статус города-курорта в Молдове, обладает замечательными природными факторами для развития бальнеологического туризма, но отсутствие конкуренции у местного санатория и его принадлежность профсоюзам не способствуют этому», - уверен Семен Платон.

Armani ценит партнеров в Кахуле

О том, что Кахул может быть привлекательным для зарубежных партнеров, убедительно свидетельствует опыт предприятия LTM (Laboratorio Tessile Mol SRL). Эта молдавско-итальянская компания была создана еще в начале 2000-х годов, когда электроэнергия в городе подавалась в режиме «веерных отключений», а в цехах зимой было чуть теплее, чем на улице.

- Создавали мы предприятие на базе одного из цехов местной трикотажной фабрики Tricon, который в тот момент не был задействован, - рассказывает генеральный директор и соучредитель LTM Георге Малай. – С самого начала ориентировались на работу на основе давальческого сырья для итальянских партнеров. Несмотря на все сложности начального периода, мы всегда вовремя выполняли все заказы, выдерживали стандарты качества. Чем довольно быстро завоевали доверие партнеров, с которыми работали.

А среди партнеров LTM были известные европейские производители, которые размещали в Кахул заказы на пошив швейных и трикотажных изделий знаменитых мировых брендов – Armani, Max Mara, Prado, Dolce&Gabbana и др. Стройные ряды готовой продукции на плечиках с фирменным знаком Armani и сейчас готовятся к отправке. Кстати, именно эта марка сейчас доминирует в заказах LTM, причем работают напрямую, без посредников. «Мы долгое время работали на свою репутацию, сейчас уже она работает на нас, - с улыбкой говорит Георге Малай. – Уже не беремся за все заказы, как прежде, а выбираем наиболее выгодные для нас предложения – по цене, условиям оплаты, продолжительности и объему контракта. Работаем с итальянскими партнерами по их моделям, но не оставляем планов запустить и собственные разработки под торговой маркой LTM. Мы уже достигли уровня качества выше среднеевропейского (о чем говорят и наши партнеры), поэтому «созрели» для следующего шага в развитии».

На предприятии в данный момент трудится порядка 350 человек, не только из райцентра, но и из соседних сел. В прошлом году объемы производства фабрики составили 29 млн леев, налоговые отчисления превысили 8 млн леев. Георге Малай убежден, что в Кахул можно развивать производства не только на основе аутсорсинга, но и производить собственную продукцию. «Местные власти должны быть более активными, убедительными, конкретными во взаимоотношениях с местным и зарубежным бизнесом, - говорит он. – Должно быть меньше ограничений и больше гибкости в работе, заинтересованности в создании комфортных условий для предпринимателей. Без этого инвестор сюда не придет. Читаю в вашей рубрике «Экономика регионов» о том, как развиваются другие районы, и удивляюсь – а чем Кахул хуже?».

Верность традициям

Кахульский сыродельный завод («Fabrica de brânzeturi din Cahul»), - уникальное в своем роде предприятие. Это единственный представитель отрасли в республике, основным владельцем которого остается районный совет (82,51% акций). Заводу более 70 лет, а в 1994 году он преобразован в АО. Но местные власти решили сохранить контрольный пакет. Логика проста – чтобы иметь возможность обеспечивать школы и детсады района натуральной, экологически чистой молочной продукцией местного завода.

- Если сюда придет частный инвестор, то вряд ли он сохранит производство исключительно на основе натурального молока, без всяких добавок и консервантов, как это делается на многих других предприятиях отрасли, - убеждена директор завода Людмила Новицки. – Это не означает, что мы категорически против появления серьезного инвестора. Будет конкретное предложение, районные власти, уверена, будут его внимательно изучать и анализировать. Но пока мы остаемся верными традициям производства натурального продукта, что ценят наши потребители.

Директор завода

Людмила Новицки

На сегодня сыродельный завод в Кахул выпускает 15 наименований молочной продукции, включая творог, сливочное масло и йогурты. Но главная «фишка» завода – твердые сыры, которые давно по достоинству оценили не только жители южного региона, но и всей республики. Она продается в сетях супермаркетов Fourchette, N1 и Fidesco. Ежедневно предприятие перерабатывает около 10 тонн молока, которое закупает непосредственно у производителей – в агрохозяйствах и у частных лиц. Объемы продаж в прошлом году достигли почти 25 млн леев, но это далеко не предел.

Директор признается, что и объемы производства, и ассортимент выпускаемой продукции можно было бы расширить, но сырьевой базы не хватает. «Предприятие работает на 50% мощности, но такова ситуация по всей отрасли. За два года, что я возглавляю завод, мы установили новое холодильное оборудование, обновили дизайн и упаковку половины ассортиментного ряда, выпустили на рынок новые продукты – йогурт, биокефир и обезжиренный кефир и др. Работаем над продвижением продукции, участвуем в различных выставках, конкурсах, тренингах. Но для развития необходима сырьевая база, инвестиции в современное оборудование и технологии. Вместе с руководством района думаем над решением этих проблем, разработали программу модернизации предприятия на 2015-2018 годы. Но главное - потребители ценят естественный, натуральный вкус нашей продукции, и мы сохраним это свое конкурентное преимущество».

Амбициозный Gebhardt

Удивительно, но в «южной столице» Молдовы один из самых узнаваемых местных брендов – не совсем привычное для нашего языкового ареала «Gebhardt». Так называются местные строительные супермаркеты, ничем не уступающие по ассортименту и уровню обслуживанию кишиневским. Но есть еще строительная компания «Gebhardt Construct», созвучная по имени охранная фирма «Gepard Security». И все они составляют бизнес братьев Сусану – Бориса и Дмитрия.

- Начинали мы в 1999 году с открытия небольшого магазина, - рассказывает генеральный директор компании Gebhardt Борис Сусану. -Фирму назвали в честь нашего друга и партнера из Германии. Когда немного окрепли, создали строительное подразделение. В 2004 году открыли первый супермаркет на 1,5 тыс. кв метров с офисом. Купили контрольный пакет местного АТБ-8, занялись перевозкой пассажиров. Под это направление создали транспортную компанию EuroTransSud, сегодня она выполняет шесть городских маршрутов из восьми, ряд междугородних маршрутов. Осуществляем и грузовые перевозки по республике. Параллельно развиваем ремонт техники, продажу запчастей и т.д.

Директор компании Gebhardt Борис Сусану

Сегодня гордость семейного бизнеса – новый супермаркет Gebhardt Plus, который начали строить в 2014 году. Инвестиции в проект уже составили более 30 млн леев. Общая площадь торговых павильонов и складов – 7 тыс. м2. Магазин действительно впечатляет не только масштабами, но и продуманностью и функциональностью размещения с использованием естественного уклона территории, стильным дизайном. Соответствует уровню и ассортимент представленной продукции. Gebhardt выступает официальным дилером таких производителей, как Supraten, Macon, Lafarj-Ciment, Knauf и др. Часть товаров импортируется напрямую из Румынии. Во всех структурах бизнеса братьев Сусану работает более 500 человек, общий оборот превышает 100 млн леев.

- Когда мы проектируем здания, которые строим, включая собственные магазины, всегда стремимся к тому, чтобы они ни в чем не уступали кишиневским, - говорит Борис Сусану. – Все называют Кахул «южной столицей». Не чувствуется. В Молдове всегда был перекос в развитии между Севером и Югом. Надо устранять это неравенство. И это зависит только от нас, тех, кто тут живет. Нужны инвестиции, и местные, и зарубежные. Нехватка средств – главная проблем, сдерживающая развитие. Из Кишинева должны выделять больше трансфертов регионам, но и мы здесь должны быть активнее. И бизнесу, и местным властям, каждому на своем месте.

Лечебные эффекты «Nufarul Alb»

Курортно-бальнеологический статус Кахул заслужил благодяра санаторию «Nufarul Alb», одному из самых популярных учреждений подобного типа в республике. Ежегодно здесь отдыхают и укрепляют здоровье порядка 10 тыс. человек. В том числе много иностранцев, поток которых постоянно растет. В «Nufarul Alb» лечат заболевания опорно-двигательного аппарата, центральной и периферической нервной системы, сердечно-сосудистого характера, желудочно-кишечного тракта и т.д.

- Только у нас есть природная минеральная вода с сероводородом типа «Мацеста», которая оказывает благотворное влияние на организм при лечении многих болезней, - говорит генеральный директор и главврач санатория Василий Скутельник. – Для питания пациентов и отдыхающих мы используем только местные продукты, чем также способствуем развитию экономики региона. В районный бюджет в прошлом году перечислили более 8 млн леев различных налогов и платежей.

Главврач санатория

Василий Скутельник

При этом руководитель санатория убежден, что за 27 лет так и не смогли превратить Кахул в настоящий курорт из-за несогласованности действий местных органов власти. Озеро в центре города пользовалось популярностью с давних времен из-за уникальных лечебных подземных вод. Через Агентство регионального развития направили на его реконструкцию порядка 10 млн леев, сделали бетонную чашу, но все зарастает бурьяном. Не учли, что город застраивается, расширяется. Подъездов к озеру нет, мест для парковок тоже. «Можно было сделать за эти деньги новую зону отдыха вне черты города, пробурив артезианские скважины, - считает Василий Скутельник. – К сожалению, мы не используем в полной мере и другие туристические возможности региона. У нас есть служба культурно-массовой работы с гостями санатория, она на выходные дни организовывает для желающих выезды в этно-культурный центр в Вэлень, на винзаводы района, другие примечательные места. Многие приезжают из этих поездок в полном восхищении. Уверен, поток туристов можно увеличить, если всерьез заняться их привлечением».

Вице-председатель района Влад Кэшуняну согласен, что туристический бизнес – одно из неиспользуемых резервов развития района. И местные власти уже начали работу в этом направлении. Есть планы включить в сокровищницу ЮНЕСКО биосферный заповедник в низовье Прута от села Крихана до Джурджулешть. Серьезный потенциал привлечения отдыхающих и у двух озер возле сел Манта и Белеу. Прорабатываются вопросы активизации пассажирского порта Джурджулешть с заходом туда круизных теплоходов и организацией для туристов специальных маршрутов с посещением этно-культурных объектов, винных подвалов, других достопримечательностей.

Нетрудно заметить, что все наши собеседники в ходе встреч в районе Кахул выражали озабоченность нынешним состоянием дел в регионе и говорили о стремлении изменить ситуацию к лучшему. А это верный признак того, что у «южной столицы» Молдовы хорошее будущее.

Партнером редакции газеты «Экономическое обозрение «Логос-пресс» в реализации проекта «Экономика регионов» стал коммерческий банк Mobiasbanca – Groupe Societe Generale

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