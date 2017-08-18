Шесть приоритетов ТПП

На очередном съезде Торгово-промышленной палаты Молдовы обсуждались шесть направлений деятельности, которые должны стать для организации приоритетными на ближайшие годы.

«В первую очередь речь идет о медиации, - сообщил в интервью «ЛП» президент ТПП РМ Серджиу Харя. – Съезд внес поправки в Устав палаты с тем, чтобы он полностью соответствовал требованиям Закона РМ «О медиации».

Напомним, что медиация (в праве) – это одна из технологий альтернативного урегулирования споров между хозяйствующими субъектами с участием третьей нейтральной, беспристрастной, не заинтересованной в данном конфликте стороны - медиатора, который помогает сторонам выработать определенное соглашение по спору. При этом стороны полностью контролируют процесс принятия решения по урегулированию спора и условия его разрешения.

«Это альтернатива судебной системе Молдовы, более быстрая и менее дорогая, - говорит Серджиу Харя. – Наши медиаторы при поддержке ЕБРР прошли обучение в Великобритании и Германии, тренинги в Молдове. При Торгово-промышленной палате создан первый в стране Центр медиации».

Суд в Молдове имеет три инстанции. Процессы длятся годами. ТПП предлагает свой вариант. Если сторонам не удается договориться в Центре медиации, они могут обратиться в международный Арбитражный суд при ТПП. В настоящее время в палате зарегистрированы 32 международных и 30 местных арбитров, все с опытом работы в системе юриспруденции. Каждый участник процесса сам выбирает себе одного арбитра, третьего назначает председатель арбитража.

Популярность такого способа разрешения споров растет. Если в 2012 году в арбитраже при ТПП было рассмотрено 40 дел, то в 2016 – уже 126. За первое полугодие текущего года решения приняты по 78 делам, еще 50 заявок ждут рассмотрения.

Вторым приоритетным направлением, по которому также были внесены изменения в Устав ТПП, является дуальное профессионально-техническое образование.

«Мы пытаемся внедрить эту систему с 2005 года, - подчеркивает Серджиу Харя. – Тогда начался рост экономики Молдовы, пришли такие компании, как Sudzucker, Draexlmaier. И они спрашивали, где им брать профессионально подготовленные кадры, кто их будет готовить?»

Президент ТПП отмечает, что немецкая дуальная система немногим отличается от советской системы профессиональных школ, которые раньше были практически при каждом крупном предприятии: тракторном заводе, мебельной фабрике «Кодру» и т.д. Плюс была система наставничества. В 90-х все это рухнуло, и систему требовалось создавать заново, с учетом новых требований.

«Мы начали с того, что пригласили консалтинговую компанию Senior Expert Service, - вспоминает г-н Харя. - Эксперты объясняли, как работает дуальная система. Причем «с нуля», - с тестов на профпригодность будущих учеников. Очень тяжело все проходило и проходит. Только в этом году в план выделения бюджетных мест включено 862 места для системы дуального профессионально-технического образования. Только сейчас, в конце августа 2017 года, правительство собирается рассмотреть проект Регламента об осуществлении дуального образования, который был подготовлен ТПП, Экономическим советом при премьер-министре и министерством просвещения при поддержке проекта GIZ».

Третьим важнейшим направлением деятельности на ближайшие годы в ТПП считают работу по упрощению процедур в торговле. Около 90% внешнеторговых контрактов молдавские компании осуществляют в режиме свободной торговли благодаря договорам, заключенным Молдовой со странами ЕС, СНГ, CEFTA и Турцией. Готовятся аналогичные договоры с Китаем и Египтом. Но на каждом направлении есть свои особенности, сложности и преимущества, о которых многие не знают.

«Мы вышли с предложением внедрить электронную декларацию CMR и электронный сертификат происхождения, - говорит Серджиу Харя. – По крайней мере, в отношении стран Евросоюза, на которые приходится 64% внешнеторговой деятельности, и где такие документы принимаются. Это сильно упростит деятельность компаний, работающих на западном направлении».

Еще одна значимая проблема, - реорганизация системы госзакупок с тем, чтобы в них могли участвовать малые и средние предприятия.

«Часто в стандартных условиях тендеров, проводимых в рамках международных проектов, указана необходимость опыта участия в реализации подобных работ. У большинства молдавских предприятий, тем более сектора малого и среднего бизнеса, такого опыта (с требуемыми объемами) нет и быть не может. Например, когда речь заходит о проектах строительства дорог, водоснабжения и канализации, ремонте школ и др. Поэтому мы призываем создавать консорциумы с компаниями из Румынии, Польши и других стран. И озвучиваем эту идею как внутри страны, так и за ее пределами».

В прошлом году ТПП начала интернационализацию выставки Fabricat în Moldova, создав ее «выездной» вариант Republica Moldova prezintă. Дважды она побывала в Румынии и один раз в Белоруссии. Эксперименты закончились реальными успехами, были подписаны новые контракты. Осенью нынешнего года предполагается провести такие экспозиции в Польше и в Украине, не забывая при этом, естественно, и площадку Fabricat în Moldova на Moldexpo, где ежегодно выставляют свои достижения более 400 отечественных производителей и которую посещают более 40 тыс. человек. И куда в этом году впервые пригласили отдельным павильоном румынских производителей, а в будущем будут приглашать компании и из других стран.

Пятый приоритет, - привлечение иностранных инвестиций. «Молдова должна определить свою собственную, уникальную нишу в регионе и занять ее», - говорит Серджиу Харя. ТПП гордится тем, что принимала непосредственное участие в приходе в Молдову таких компаний, как Leoni на кишиневский Intrоscop, Pro Grain Organic на зерновой терминал Международного свободного порта «Джурджулешть» и Sumido (через Electromanufacturing ООО) в промышленный парк «Рэут» в Бэлць.

И шестой приоритет, несколько неожиданный, - это борьба с коррупцией. «Мы осуществляем данный проект совместно с институтом IDIS Viitorul со своей точки зрения, - поясняет Серджиу Харя. – Поскольку в различных международных рейтингах типа Doing Business наша страна всегда выглядит очень печально в разделе «Коррупция». Пытаемся выявить истоки этого феномена и предложить предпринимателям реальные действия, которые они могли бы предпринять для борьбы с этим негативным явлением без риска для своей жизни и собственности».