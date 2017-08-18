В «высокий сезон» с низкого старта

На следующей неделе, как предполагают руководители крупнейших консервных предприятий Молдовы, начнется сезон-2017 массовой переработки яблока. По всем прогнозам и предпосылкам, он будет весьма неординарным.

«Пробный шар» в этот фруктовый сегмент отечественные переработчики запустили более месяца назад. По словам Сергея Жэпэлэу, администратора консервного предприятия T.B.Fruit в Купчинь, на яблоках летних сортов урожая текущего года завод начал работать 11 июля – первым в стране. Объемы этого сырья пока невелики – в разгар лета использовалось около 10% производственной мощности предприятия. Впрочем, как и в аналогичный период двух предыдущих сезонов. Но качество летнего яблока в нынешнем году значительно выше.

«Яблоки летних сортов априори товар категории «фрэш-маркет», - отмечает в этой связи Сергей Жэпэлэу, - а с учетом прогнозируемого неурожая в основных «яблочных державах» Европы, молдавские садоводы с лета стараются воспользоваться открывающимися возможностями в полной мере. Практически все товарное яблоко летних сортов целенаправленно подготавливается к продаже в свежем виде, в основном на экспорт. Летнее яблоко по своим технологическим характеристикам не предназначено для закладки на хранение в холодильники, реализуется сразу после уборки. Причем, судя по всему, процесс этот в нынешнем году идет неплохо, неликвидов нет. На консервные заводы попадают исключительно отсортированные/отбракованные плоды. Но и с ними при переработке обходится без сбоев, которые иногда случались в предыдущие сезоны из-за низкого качества сырья».

Тем не менее, процесс закупки технического яблока летних сортов в нынешнем году начался осторожно, без ажиотажа нескольких предыдущих лет. В частности, как утверждает Сергей Жэпэлэу, T.B.Fruit к третьему сезону работы в Молдове удалось сформировать обширную партнерскую базу из садоводческих хозяйств. Предприятие их авансировало, соответственно, поток сырья на старте кампании переработки-2017 – плановый, цены - договорные, умеренные.

Основные операторы рынка сырья для плодоовощной консервации говорят, что цены спроса на летнее яблоко колеблются в пределах 1,2-1,4 леев/кг. По оценке председателя Ассоциации производителей консервов «Speranta-Con» Штефана Голубчука, в сравнении с предыдущим сезоном закупочные цены на яблоки увеличились на 20-30%.

Рост, во всяком случае – пока, не так значителен, если сравнивать с ситуацией на сопредельных рынках. Украинская пресса сообщает, что цены предложения на яблоко летних сортов в данный момент составляют 3,0-3,8 гривен/кг (0,10-0,13 €/кг). То есть, они более чем в 2,5 выше, чем годом ранее. Правда, «заводы весьма неохотно работают на таких условиях и ведут закупки сырья только в случае острой необходимости». Сходная ситуация наблюдается и на польском рынке, где «цены на яблоко для переработки растут практически ежедневно, к началу текущей недели поднялись до уровня 0,15-0,18 €/кг».

Видимо, наблюдая этот процесс, представители Ассоциации производителей и экспортеров «Moldova Fruct» утверждают, что «комфортные цены предложения на техническое яблоко в нашей стране уже теперь – не ниже 1,5 леев/кг». И виден потенциал роста.

По словам Вадима Кодряну, руководителя маркетингового департамента «Moldova Fruct», после затишья, длившегося несколько лет, в текущем году на молдавском рынке фруктов для переработки активизировались прежние зарубежные игроки – из Румынии, и появились новые – из Боснии и некоторых других стран. В реальные крупные контракты эта деятельность пока не конвертировалась. Однако сам факт присутствия «внешних раздражителей», вероятно, оказывает психологическое давление, пусть и не большое, на отечественных заготовителей, опосредованно способствует «разогреву рынка».

Но основной стимул для укрепления цен на яблоки в любом виде гораздо масштабней. По прогнозу Всемирной ассоциации производителей яблок и груш (WAPA), в нынешнем году урожай яблок в Евросоюзе составит 9,34 млн тонн, и будет самым низким за последнее десятилетие (на 21% меньше, чем в 2016 году, на 23% меньше, чем в среднем за последние три года). При этом наиболее значительное сокращение урожая в сравнении с показателями за прошлый сезон ожидается в таких странах, как Польша (2,8 млн тонн, минус 29%) и Германия (минус 46%). Первая из них, как считают эксперты, исполняет партию «первой скрипки» на европейском рынке технического яблока, вторая – определяет уровень европейских цен на яблочный концентрат. И, кстати, в преддверии «высокого сезона» этот уровень уже довольно высок: 0,9-1,0 тыс. €/т на осветленный концентрат брикс 70%, около 0,8 тыс. €/т – на не осветленный концентрат.

Прогнозы на урожай яблок в Молдове также не слишком оптимистичны. Специалисты обеих отраслевых ассоциаций («Moldova Fruct» и «Speranta-Con») сходятся во мнении, что в нынешнем году он будет ниже прошлогоднего на 20-30%, а в сегменте яблок летних сортов – на 40-50%. Итого в общей сложности порядка 350-370 тыс. тонн. По оценкам «Moldova Fruct», в 2016 году яблок в стране было собрано около 420 тыс. тонн.

Однако, как отмечает Вадим Кодряну, потеряв из-за апрельской снежной бури определенную долю завязи, впоследствии яблоневые сады сформировали более крупные, потенциально более качественные плоды. Правда, на отдельных плантациях северной зоны страны из-за стрессовых погодных условий в летний период наблюдались проблемы с цветностью плодов. Но относительно комфортная погода, установившаяся в середине августа, вероятно, выправит эту ситуацию. В итоге, качество яблок урожая-2017 будет в целом высоким. То есть, потеряв в количестве урожая, садоводы, тем не менее, в финансовом плане выиграют за счет роста цен на высококачественные плоды для «фрэш-маркета». По этой причине, как полагают в «Moldova Fruct», сырьевые программы консервных предприятий могут оказаться под вопросом.

В нынешнем десятилетии, по подсчетам специалистов, в лучшем сезоне консервные предприятия Молдовы переработали около 220-230 тыс. тонн одного только яблока. В текущем году, по оценке представителей ассоциации «Speranta-Con», сезон в отрасли разворачивается слабо – на уровне 15-20% от объемов переработанных фруктов и овощей прошлого года. «Из-за подорожания сырья себестоимость готовой продукции увеличится на 10-15%, тогда как цены ее реализации на внутреннем и внешних рынках, скорее всего, сохранятся на прежнем уровне, - считает Штефан Голубчук, - по этой причине некоторые консервные компании вынуждены будут сократить ассортимент».

Это предположение, видимо, справедливо в отношении многих видов готовой продукции, но лишь некоторых полуфабрикатов – в частности, сливовой пасты. О перспективах производства яблочного концентрата, по крайней мере, некоторые консервные компании высказываются оптимистично. Так, Сергей Жэпэлэу утверждает, что благодаря дополнительным инвестициям в наращивание производственных мощностей, T.B.Fruit в Молдове планирует выйти на переработку 1,0-1,2 тыс. тонн яблока в сутки, 100 тыс. тонн этого сырья по итогам сезона-2017.