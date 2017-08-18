Гранты для садоводов

Проект Всемирного банка «Конкурентоспособное сельское хозяйство Молдовы» (MAC-P) предлагает садоводам гранты до $350 тыс. на закупку моечных и сортировочных линий, оборудования для калибровки, упаковки и сушки, а также промышленных холодильников.

Как сообщили в министерстве сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды, финансирование предоставляется в рамках программы «Содействие доступу к рынкам».

Гранты предоставляются только группам производителей, состоящим из пяти и более юридических и/или физических лиц с опытом работы в области садоводства не менее трех лет. Одним из ключевых условий является совместное финансирование, доля инвестиций получателей гранта должна составлять не менее 50%.

Заявки принимает Агентство по интервенциям и платежам в сельском хозяйстве (AIPA) до 1 ноября.

Программа грантов «Содействие доступу к рынкам» реализуется с 2014 г. С тех пор финансирование получил 171 производитель. Общая сумма предоставленных грантов составила $7,5 млн, а доля фермеров - $8,6 млн.