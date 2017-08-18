Медленно, но много

По данным минсельхоза, к 11 августа урожай был убран с 303 тыс. га под озимой и яровой пшеницей, что составляет 99% площади посевов этих культур.

Средняя урожайность составила 3,87 т/га, на 0,77 т/га больше (плюс 19,9%), чем в 2016 году. Валовой сбор зерна урожая нынешнего года – 1,16 млн тонн по сравнению с прошлогодними более 1,2 млн тонн (посевная площадь под пшеницей составляла 371 тыс. га).

Наибольшая средняя урожайность пшеницы была отмечена в районах: Окница - 5 т/га, Единец - 4,7 т/га, Тараклия - 4,67 т/га, Бричень - 4,62 т/га и Леова - 4,42 т/га. Тогда как наименьшая средняя урожайность - в Басарабяске (3,2 т/га), Сынжерей (3,1 т/га) и Стрэшень (2,9 т/га).

Валовой сбор ячменя с 73,2 тыс. га составил с 248 тыс. тонн (средняя урожайность - 3,4 т/га, + 0,4 т/га), гороха с 18,8 тыс. га - 50,5 тыс. тонн (2,68 т/га, - 0,18 т/га), рапса - 73,7 тыс. тонн с 29,6 тыс. га (2,5 т/га, уровень прошлого года).

Всего под урожай-2017 зерновых и зернобобовых культур первой группы сельхозпроизводители Молдовы отвели 428,5 тыс. га. По причине запоздалого созревания культур, а также из-за осадков, прошедших в конце июня и начале июля, уборочная кампания продлилась более 30 дней.

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FАО), глобальное производство пшеницы может составить 744 млн тонн, что на 1,8% меньше, чем в 2016 году. ФАО объявила, что данный спад объясняется в том числе тем, что сельхозпроизводители из США сократили площади пшеницы в пользу более дорогих культур. Тем не менее, ряд стран в ЕС, а также Россия, Китай и Индия получат такой же урожай пшеницы, как в 2016 году.

Более того, в начале текущей недели опубликован скорректированный прогноз зерна первой группы в РФ – 125,2 млн тонн против прогнозировавшихся ранее 117 млн тонн. В том числе прогноз по пшенице увеличен с 72,9 до 77,9 млн тонн. В прошлом году в стране было получено 120 млн тонн зерна первой группы.