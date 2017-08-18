Неликвидный «сэконд-хэнд»

По итогам первого полугодия 2017 года регулятор зарегистрировал некоторое замедление темпов роста продаж в страховании. Рынок демонстрирует прирост совокупного объема страховых брутто-премий на 5,6%, тогда как в первом квартале прирост составлял свыше 10% в годовом выражении.

Обороты страховщиков в совокупности завидные, но стабильность – кажущаяся. Пока будет идти распродажа акций страхового «сэконд-хэнда» компаний Moldasig, Asito и Alliance Insurance, на рынке может появиться еще один крупный игрок – государство.

По предварительным данным НКФР, 17 действующих страховых компаний отчитались о возросшем объеме подписанных брутто-премий на сумму 663,4 млн леев. В том числе по страхованию автогражданской ответственности – на сумму 181,7 млн леев, по договорам международной ответственности «Зеленая карта» - на сумму 131,4 млн леев. При этом выплаты по заявленным ущербам на сумму 242,6 млн леев превысили прошлогодние показатели всего на 8%, в том числе по ОСАГО выплаты составили 83,3 млн леев, по «Зеленой карте» – 34,8 млн леев.

В рейтинге компаний по объему валовых премий лидируют страховые компании Donaris Vienna Insurance Group (102,1 млн леев), Moldasig (95,4 млн леев), Grawe Carat Asigurari (92,5 млн леев), Asterra grup (63,07 млн леев), Klassika Asigurari (58,5 млн леев). На шестом месте новичок - СК General Asigurari с 51,5 млн леев, который с начала года резко взял старт и уверенно приближается к лидирующим игрокам. Еще один стартап – вернувшаяся в бизнес после пятилетнего перерыва СК VitoriaAsig под новым именем Intact Asigurari Generale, - получив в конце июня лицензию, возобновила свою деятельность и пополнила список профучастников рынка.

В ряду эмитентов полисов «Зеленой карты» ожидается пополнение. СК «Galas» подала в НКФР заявку на получение соответствующей лицензии. Если регулятор удовлетворит просьбу, то страховщик с не самыми большими оборотами станет 11-м по счету игроком рынка. По нашим сведениям, страховщик недавно выиграл дело против ГП «Железная дорога Молдовы». Обе стороны заключили договор о страховании гражданской ответственности перевозчиков. Но на самом деле никакой ответственности перед пассажирами ЖДМ не несет. В контракте было предусмотрено, что застрахованное лицо, «Железная дорога Молдовы», обязуется ежемесячно выплачивать взносы в размере 0,94% от цены проданных билетов. Но предприятие долгое время не осуществляло выплаты страховых взносов, и страховая компания потребовала расторжения контракта. Суд частично удовлетворил требования заявителя, а ГП обязано погасить долг в размере 3,5 млн леев, почти 800 тыс. леев пени и государственную пошлину в размере 50 тыс. леев. Общая сумма выплат - 4,3 млн леев. В самой компании подтверждать информацию пока отказываются.

По данным Национального бюро автостраховщиков, в первой половине года страховщикам удалось продать 143 тыс. «Зеленых карт», что на 20 тыс. больше в годовом выражении. Наибольшим спросом пользуется 1-я зона (Украина и Белоруссия) – 75,830 тыс. полисов, на втором месте 3-я зона (все страны системы «Зеленой карты») – 51,897 тыс. полисов. Лидерами продаж стали Moldasig, General Asigurari, Donaris VIG и Klassika Asigurari.

По мнению председателя административного совета бюро автостраховщиков, руководителя СК Donaris VIG Дину Герасим, игроки до сих пор не воспринимают всерьез рынок «Зеленой карты». «Даже несмотря на «отыгранные» риски выбывания из системы международной ответственности и действующий еще трехлетний мониторинг Совета бюро по отношению к стране, страховщики продолжают практику необоснованно высоких комиссионных сборов посредникам и нелегальных скидок. Тем самым не формируются достаточные технические резервы для возможного покрытия убытков за рубежом. Отсутствие серьезных рисков в течение определенного времени расслабляет игроков. При наступлении событий эмитенты пускаются во все тяжкие и покрывают убытки краткосрочной ликвидностью. Рынок начинает лихорадить. Здесь свое слово должен сказать регулятор, более внимательно относясь к работе актуариев, которые нередко переоценивают платежеспособность той или иной компании», - считает Дину Герасим.

Зато регулятор нашел выход из «подвешенной» ситуации с изъятием активов у недобросовестных акционеров трех страховых компаний. НКФР предложила, а правительство на прошлой неделе утвердило изменения в действующее законодательство о страховании, которые устанавливают механизм корпоративного управления страховщиком в случае блокирования прав акционеров. «Государство взяло на себя ответственность по устранению недобросовестных акционеров, государство должно нести ответственность по надлежащему функционированию и корпоративному управлению компаниями на то время, пока новый пакет акций не имеет хозяина», - считает вице-председатель административного совета НКФР Юрие Филип.

Таким образом, чтобы не создавать необоснованные преимущества в управлении компаниями у оставшихся миноритарных акционеров, у НКФР на время продажи появляется право управлять пакетами акций или передавать их в управление – с соответствующими полномочиями мажоритарного акционера в лице государства.

А если представить себе, что активы с запятнанной репутацией могут продаваться «вечно», то у государства появляется шанс или самостоятельно выкупить их, но по более низкой цене, или национализировать, так сказать «отмыть», с последующей приватизацией, и при этом неплохо заработать. Тем более, что в закон «О страховании» внесены также некоторые технические моменты о процедурах выставления таких активов на торги – продлен срок подачи заявок на аукцион до 60 дней, и 10 дней отводится на сами торги. Ряд процедурных вопросов, таких, как возможность аннулирования дополнительной эмиссии, переоценка акций в случае нулевого спроса, а также – внесения изменений в уставный капитал страховщика в сторону его уменьшения по мере выкупа. По мнению Юрие Филипа, «вероятность прихода качественного инвестора, когда будет обеспечена нормальное функционирование компаний, достаточно велика. Но возможен и другой поворот событий» …

Пока же страховой «сэконд-хэнд» рискует остаться неликвидным активом. «Я бы не рекомендовал своим австрийским учредителям ввязываться в это дело, и сам бы не стал, хотя информацию о состоянии молдавского рынка собственники транснациональной сети VIG регулярно получают. Решения об инвестициях свободных активов зависят от многих факторов. Один из определяющих – объемы рынка и юридические аспекты защиты инвестиций. А с последним у нас большие проблемы», - говорит Дину Герасим.

Еще один пример «неустойчивости» юридической базы для защиты собственности – информация о скором аннулировании закона «О регулировании предпринимательской деятельности путем лицензирования». Очевидно, по причине общего аврала в связи с правительственной реформой. Как сообщили в НКФР, в связи с этим все лицензионные органы торопятся внести соответствующие изменения в свои профильные законы. Готовятся такие изменения и по поводу правил лицензирования страховой деятельности, которые будут внесены в отраслевой закон. Но об этом – позже.