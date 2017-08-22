Фестиваль "DeVin&DeGust" в Ватре!

Накануне фестиваля «DeVin&DeGust» предлагаем узнать больше информации о винодельческой отрасли страны, о каждой из областей ЗГУ и их специфике, а также о винах со знаком качества ЗГУ, которые прославляют нашу страну по всему миру, из серии специализированных информационных материалов, подготовленных Национальным Бюро Винограда и Вина.

Вино Молдовы в цифрах

Расположившись на карте мира в форме виноградной грозди, Молдова известна своими тысячелетними винодельческими традициями. Со временем винодельческая отрасль и национальная гордость Вино Молдовы вышли на международный уровень, попав в книгу рекордов Гиннеса.

Находясь на той же широте, что и известнейшие винодельческие регионы Европы, виноградники Молдовы располагают уникальным терруаром, способствующим производству качественных вин. Молдова обладает самыми густыми виноградниками в мире, а в Европе, виноделие нашей страны занимает шестое место. Виноградники занимают 4% территории всей страны и 7% земель сельскохозяйственного назначения. Площадь плантаций составляет 140 000 га, на 30 000 из которых растут молодые виноградники.

Вино Молдовы представлено 35 техническими сортами, а его аутентичность подтверждают местные сорта, составляющие 10% от всего объема. Винодельческая отрасль представляет 3% ВВП страны и 12% всего экспорта. Более 250 000 людей заняты в винодельческом секторе, состоящем из 224 сельскохозяйственных предприятий, 215 виноделен и 10 сельскохозяйственных кооперативов.

В последние годы в развитие винодельческой отрасли и повышение качества Вина Молдовы было инвестировано 600 миллионов долларов.

Регионы Молдовы с ЗГУ

На национальном уровне территориально винодельческие плантации разделены на 4 региона Защищенным Географическим Указанием (ЗГУ), признанными (зарегистрированными) Европейским Союзом:

Область ЗГУ «Кодру», располагается в центре страны и известна производством белых вин превосходного качества

Область ЗГУ «Штефан Водэ», располагается на юго-востоке страны и с давнейших времен славится своими красными винами- сортовыми и купажными

Область ЗГУ «Валул луй Траян», располагается на юго-западе страны и славится производством ликерных вин, а также красных вин превосходного качества

Область ЗГУ «Дивин», известна производством бренди из винных дистиллятов, выдержанных в дубовых бочках, и простирается по всей географической территории Молдовы.

Чтобы называться продуктом с защищенным географическим указанием, вино должно происходить из соответствующего географического региона, обладать качествами, присущими данному региону и соответствовать всем требованиям законодательства. Знак “ЗГУ” на бутылке является гарантией качества и подлинности продукта, защищая таким образом потребителя от подделок.

Статистические данные Национального Бюро Винограда и Вина (НБВВ) показывают, что 55 производителей вин с ЗГУ располагают площадью 6300 га для производства вин с ЗГУ, разделенных на 390 лотов. Таким образом, у нас в стране производятся 40 вин с ЗГУ, что составляет 10% от общего объема производства вин.

Приходи на фестиваль „DeVin&DeGust” и наслаждайся Мммммолдовой!

26 августа 2017 приглашаем вас в воображаемое вкусовое путешествие в каждую область ЗГУ на фестивале «DeVin&DeGust», который будет проходить в Этнокультурном Комплексе VATRA (трасса Кишинев-Унгены, 32км).

Мероприятие «DeVin&DeGust» предоставит уникальную возможность открыть для себя винодельческий, гастрономический, туристический и культурный потенциал областей ЗГУ.

Фестиваль «DeVin&DeGust» организован Национальным бюро Винограда и Вина, винодельческими союзами с ЗГУ «Кодру», «Штефан Водэ», «Валул луй Траян» и Ассоциацией Производителей Бренди и Дивинов, при поддержке своего стратегического партнера Проекта Конкурентоспособности Молдовы, финансируемого USAID и Правительством Швеции, а также при поддержке партнеров: Министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды, Министерства образования, культуры и науки.