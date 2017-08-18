Неосвоенные деньги

Ассигнования, выделенные на ремонт образовательных учреждений до завершения 2016 бюджетного года, не были исполнены. К таким выводам пришли аудиторы Счетной палаты.

Для успешной реализации структурной реформы в сфере образования в 2013 году правительством Молдовы и Международной ассоциацией развития было подписано финансовое соглашение в целях получения кредита в размере $40 млн сроком на 5 лет в целях капитального ремонта школ. В общей сложности за 2013-2016 гг. из запланированной суммы на поддержку бюджета были предоставлены $19 млн.

В 2014 г. первоначально были отобраны 19 учебных заведений, которые должны были быть отремонтированы. Однако зарезервированные бюджетом средства «не сошлись» в цене с окончательной проектной документацией и стоимостью работ. В итоге количество учебных заведений на первом этапе сократилось до 6. Так и повелось. Правильно планировать поддержку бюджета из внешних источников чиновники оказались не в силах.

Основной причиной сложившейся ситуации, отмечается в отчете СП, были устаревшие национальные стандарты строительства школ и институциональная «слабость» министерства просвещения по освоению внешних финансовых средств на реконструкцию школ. Риск провала предоставленного финансирования достаточно высок, считают аудиторы.