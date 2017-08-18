Столовый виноград не покрывает спрос

В 2017 г. урожай столовых сортов обещает быть порядка 110 тыс. тонн, из которых предполагается экспортировать не менее половины. В прошлом году из собранных 103 тыс. т отправили на внешние рынки 52 тыс. т.

Из-за высокого спроса на наш виноград и в Европе, в прошлом году мы уже вышли за рамки квоты на столовый виноград, предоставленной ЕС в рамках Соглашения об углубленной и всеобъемлющей свободной торговле между РМ и ЕС (DCFTA). Более того, у нас его даже не хватает, чтобы удовлетворить все заявки на зарубежных рынках.

В настоящее время в республике новые посадки винограда столовых сортов насчитывают примерно 15-16 тыс. га (сколько всего – нет точных данных). Львиную долю среди них занимает сорт «Молдова» - порядка 8 тыс. га. Следующий за лидером сорт Кардинал, по информации минсельхоза, возделывается на 1121 га. В тройку наиболее распространенных сортов еще входит Ранний Магарача – 964 га. Всего в Каталог сортов растений РМ включены 42 сорта, в том числе семь – бессемянных.

По мнению специалистов, в настоящее время фитосанитарное состояние виноградников в целом хорошее. Виноградари применили против болезней и вредителей в среднем по пять-шесть обработок. Себестоимость выращенных в этом году гроздей оценивается в 4,75-5,25 леев/кг. Производители реализуют виноград в диапазоне 6-15 леев/кг (в среднем 8-9 леев/кг), в зависимости от сорта, а потребители на внутреннем рынке ранние сорта покупают по 20-30 леев/кг. Этот бизнес считается доходным, хотя и зависит от многих факторов – сортимента и его качества, применяемых технологий, качества собранных гроздей и рынка сбыта.

Когда на турецкий виноград в России было наложено эмбарго, в прошлом году в Молдову приезжали представители крупной торговой сети «Магнит», которая ввозила в РФ из Турции до 30 тыс. т бессемянного винограда. Они посмотрели статистику молдавского экспорта винограда в Россию за 2015 г. – 26,5 тыс. т и спросили, можем ли мы поставить этот объем только для «Магнита». Кстати, Россия никогда не вводила эмбарго на столовый виноград из нашей страны и всегда была его основным рынком сбыта. В 2016 г. в РФ была отгружена почти половина экспортного объема. Из Румынии (главный рынок в ЕС) наш виноград поступает и в другие страны Евросоюза.

Казалось бы, если есть хороший спрос на молдавский столовый виноград за пределами республики, то почему бы нам не увеличить его экспорт? По словам председателя Ассоциации производителей и экспортеров столового винограда Георге Габери, у нас производится еще очень большой объем нетоварной продукции, которая отправляется на переработку. И часть столовых сортов, за которыми не ухаживают, идет на коньячные спирты. В структуре сортимента столового винограда преобладают поздние сорта.

В настоящее время полным ходом идет уборка ранних сортов. Первыми стартовали белые - Супер-экстра, Восторг, Презентабил. За ними идут с черной ягодой – Прима и Кодрянка. Сорт французской селекции Прима рассматривается, как вариант замены Кодрянки, потому что в настоящее время ее выкорчевывают даже на новых плантациях, т.к. это – сложнейший в возделывании сорт. Из-за плохого опыления происходит горошение ягод. Пока нет решения этой проблемы. Итальянцы выращивают столовый виноград на перголе, поэтому у них есть возможность стричь мелкие ягоды Кодрянки на висящих гроздях. Но вкусовые качества этого сорта просто отличные, и спрос на него, если удается достичь товарных параметров, огромный. В Молдове его продавали за 11-12 леев/кг, а в Европе оптовая цена с виноградника – в основном, 700-900 евро/т. На полках супермаркетов Кодрянка стоит 1,5-2 евро/кг. Для сравнения: есть некоторые сорта за 2,5-3 евро/кг. На наш Кишмиш лучистый (в ЕС он зарегистрирован как Super Prima Seedless) оптовая цена была 2,5 евро/кг, потому что бессемянные сорта дороже стоят.

- Мы рассматривали конвейер выращиваемых сортов с учетом того, что у наших традиционных потребителей на восточных рынках черные сорта всегда пользовались большим спросом, - объясняет Георге Габери. - И на Кодрянку, благодаря ее вкусовым качествам, есть неимоверный спрос и в России, и в Белоруссии. Но в товарной части этот сорт с большими проблемами: помимо горошения, гроздь с теневой стороны всегда остается розовой. Если обрываем листья вокруг грозди, чтобы она равномерно освещалась, получаются ожоги. И еще важно то, что у Кодрянки низкая морозоустойчивость, т.е. на зиму нужно лозы укрывать.

Я завез бессемянный сорт с черной ягодой и мускатным ароматом Юпитер (американской селекции), который почти одновременно созревает с Кодрянкой. Он выдерживает мороз до -30 градусов, и у него комплексная устойчивость к болезням (достаточно одной-двух обработок). Первые плантации посадили вегетирующими саженцами на 3 га в с. Лингура Кантемирского р-на, и уже собрали первый урожай. Преимущество другого сорта - Прима перед Кодрянкой – в хорошей морозоустойчивости, он зимует без укрытия. У него равномерно окрашенные ягоды, и отсутствуют проблемы с горошением. В нашей стране его выращивают пока на 50-60 га. Кодрянка, конечно, останется, но ее почти не сажают, наоборот, выкорчевывают. На конвейере сортов после Кодрянки стоят сорта молдавской селекции с черной ягодой Память Негруля и Осенний черный (по параметрам качества лучше «Молдовы», ягода в полтора раза крупнее). Первая посадка Осеннего черного на одном гектаре (на орошении) дала урожай около 25 т/га очень хорошего качества. У нас есть интересные сорта Кутузовский и Декабрьский, в которых селекционеры улучшили качества «Молдовы». Плантаций этих сортов пока нет, но скоро они появятся для размножения, - констатирует собеседник.

У разных рынков есть своя специфика. Например, потребители в России считают, что виноград белых сортов не зрелый, поэтому предпочитают с черными ягодами. В Европе, наоборот, больше выбирают виноград белых сортов, только в последнее время вкусы потребителей начинают меняться в сторону потребления красного винограда, т.к. стало известно, что в нем содержание полезных веществ выше. В Белоруссии продажи молдавского винограда белых и красных сортов составляют 50 х 50. На Украине продаются и розовые, и белые, и красные сорта. В Румынии очень любят Шаслу. Сорт молдавской селекции Сурученский белый похож на Шаслу (его там даже называют молдавской Шаслой), но у него крупнее ягоды, более красивая гроздь и созревает после Шаслы. Поскольку ее никто не хранит в холодильниках, а Сурученский белый прекрасно выглядит после хранения, то мы можем еще месяца два-три поставлять этот виноград на румынский рынок.

По мнению Георге Габери, отечественным виноградарям необходимо обратить внимание на то, что перспектива – за бессемянными сортами. Поэтому мы должны со временем добиться, чтобы в структуре сортимента бессемянные сорта занимали до половины площадей. И у нас есть шикарные сорта молдавской селекции – например, Бессемянный розовый (Aperen roz), который морозоустойчив, его гроздь весит до 3 кг. Если его обработать гиббериллином, то величина ягоды будет, как у Кардинала. Сорт висит на кусте до двух месяцев, пока не превращается в изюм, устойчив к грибковым болезням, ягода не поражается. Его автор Георге Савин (а также сорта «Молдова» и других) подал эту работу на соискание Государственной премии за 2017 г. Кстати, на празднике столового винограда в Чимишлии (2 сентября) Aperen roz будет представлен отдельно, чтобы и производители и потребители смогли с ним детально познакомиться. Некоторые сорта можно аттестовать как экологические – например, «Молдову», Бессемянный розовый и другие сорта с комплексной устойчивостью.

- Основой сортимента по-прежнему останется «Молдова», - полагает глава ассоциации. - Поэтому необходимо заниматься клоновой селекцией этого сорта, выявить типичные растения, чтобы обеспечить производство безвирусного материала. Над этим работает лаборатория вирусологии отраслевого института. Также задача ученых – найти сорта для длительного хранения, т.к. наше преимущество, по сравнению со всей Европой, связано с тем, что мы можем длительно хранить виноград. Мы должны это развивать и иметь в сортименте, кроме «Молдовы», и другие сорта для длительного хранения, в том числе и бессемянные. У меня есть надежда, что в самое ближайшее время я смогу найти «Молдову» бессемянную. Я ее давно изучаю, и нашел сохранившиеся 25 растений на участке у одного бывшего сотрудника института. Среди них есть формы, которые достигли 90% бессемянности. Если появится «Молдова» бессемянная, это будет революция. Сделав это, мы дадим нашим виноградарям на рынках сбыта преимущества, которых ни у кого нет.