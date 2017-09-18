Газета
Онлайн
| Регистрация
Размер шрифта: ААА
Главная | Архив номеров | Галереи | Авторы | Рейтинги | Справочная информация | Classified
Вход в систему


Акции банков на фондовом рынке

№ 23 (1189) 16 июня 2017

В листинге на «покупку» на фондовом рынке Молдовы в открытых позициях значатся акции лишь двух банков - Moldova Agroindbank (MAIB) и Mobiasbanca – Societe Generale. И если у первого эмитента, являющегося  крупнейшим банком страны, в листинге есть акции и на продажу, причем, достаточно крупные пакеты, то у второго – молдавской дочки французской финансовой группы – акций на продаже нет.

 

Как можно увидеть из данных Фондовой биржи, 54 акции MAIB покупатель готов приобрести по цене 1 100 леев за одну акцию номиналом 200 леев. Бумаги Mobiasbanca в количестве 500 штук готовы покупать по цене 55 леев за акцию номиналом 10 леев.

 

У Moldova Agroindbank уже длительное время висят в секции продаж два пакета акций из его дополнительной эмиссии, которую банк выпустил по предписанию регуляторов рынка – Национального банка (НБМ) и Национальной Комиссии по финансовому рынку (НКФР), взамен на ликвидированные акции непрозрачных акционеров, действия которых НБМ признал согласованными. В одном пакете значатся 36 605 акций, цена одной акции 1 064 лея, а во втором  пакете 389 760 акций по цене 1 054 лея за штуку.

 

На продажу выставлены также пакеты акций Moldindcobanc (MICB) и первого частного банка Молдовы - Victoriabank (VB). У MICB в первой заявке на продажу значатся 896 акций, которые их владелец отпустит по цене 75 леев за штуку, что ниже номинала на 25 леев. А второй пакет в количестве 1797 акций продается по цене 102 лея за штуку.

 

Бумаги VB выставлены по двум ценовым позициям. Первая – 25840 акций по 48 леев за одну акцию, вторая - 4 046 штук – по 51 лею за акцию.

 

Брокеры, мнением которых мы поинтересовались, отмечают одну общую для бумаг данных эмитентов тенденцию – цена продажи и покупки акций гораздо ниже их балансовой стоимости. К примеру, цена за акцию MAIB в пределах 1 100 леев в три раза ниже ее балансовой стоимости.

 

Установленный регуляторами рынка срок продажи 40% акций Moldova Agroindbank истекает 26 июня. Если к тому времени бумаги данного эмитента не найдут своего покупателя, то НБМ и НКФР должны будут принять решение, в котором будут предписаны дальнейшие действия эмитента по продаже акций. В понимании профессиональных участников рынка, регуляторы могут продлить срок публичной продажи акций еще на 90 или сразу на 180 дней. Но не исключен и вариант, когда эмитенту предпишут выкупить данный пакет акций в казначейство с последующим уменьшением на их объем уставного капитала банка. Но для такого решения у регуляторов рынка нет общей выработанной позиции на предмет того, по какой цене эмитент должен выкупать акции в казначейство? На этот счет есть две точки зрения: по номинальной цене и по рыночной, которую должны будут определить регуяторы в лице НБМ и НКФР.

10040 Автор: ИНФОТАГ , информационное агентство
Поместить ссылку в:
  • Livejournal
  • VKontakte
  • Facebook
  • Google
  • Google Buzz
  • LinkedIn
  • MySpace
  • Twitter










Архив номеров
/taxonomy/term


Фотогалерея


Vip-календарь
в этот день родились:
1940
АДРОНАТИ СергейХимик.
1947
ОРГЕТКИН ВладимирДиректор АО "АутоПрезент".
1962
ГАБУРА ИонПредприниматель.
1963
КАСАПУ ТудорПрезидент Федерации тяжелой атлетики РМ.
1972
ШАУЛЬСКИЙ ВладимирПредседатель совета АО Floreni.
1977
ФЕТЕСКУ АдрианЮрист.


Курс валют НБМ на 18.09.2017
EUR
21.0994
+0.0850
USD
17.6587
+0.0009
RON
4.5871
+0.0199
RUB
0.3065
+0.0006
UAH
0.6735
-0.0008

11/0918/09


Рейтинг
Самые: ЧитаемыеОбсуждаемые


Опрос
Как часто вы пользуетесь социальными сетями ?
Не пользуюсь
16%
Не чаще одного раза в месяц
2%
Несколько раз в месяц
11%
Каждую неделю
13%
Каждый день
58%
Всего голосов: 45




Список персон


Онлайн
И дрон вам в помощь!
Дорогие овощи независимо от сезона
Трудности роста «южной столицы»
В сердце Молдовы
Район Унгень: Ворота на Запад
Гагаузия: регион возможностей и амбиций
«Floarea Soarelui закупит минимум 200 тыс. тонн подсолнечника урожая-2017, в том числе 80 тыс. тонн – уже в сентябре»
Что нужно знать о винах, произведенных в регионе с защищенным географическим указанием (ЗГУ) «Валул луй Траян»
Что нужно знать о винах, произведенных в регионе с защищенным географическим указанием (ЗГУ) «Дивин»
Международная выставка моды «СРМ-2017.Осень» (г. Москва)




Условия пользования сайтом | Использование материалов | Вопросы и ответы | Контакты | Редакция | Подписка
Разработка сайта Deeplace

Авторские материалы и базы - © АО «Экономическое обозрение «Логос-пресс».

Вся информация, размещенная на сайте, не подлежит использованию в какой-либо то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению или переработке, иначе как с письменного разрешения АО «Экономическое обозрение «Логос-пресс».