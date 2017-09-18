Акции банков на фондовом рынке

В листинге на «покупку» на фондовом рынке Молдовы в открытых позициях значатся акции лишь двух банков - Moldova Agroindbank (MAIB) и Mobiasbanca – Societe Generale. И если у первого эмитента, являющегося крупнейшим банком страны, в листинге есть акции и на продажу, причем, достаточно крупные пакеты, то у второго – молдавской дочки французской финансовой группы – акций на продаже нет.

Как можно увидеть из данных Фондовой биржи, 54 акции MAIB покупатель готов приобрести по цене 1 100 леев за одну акцию номиналом 200 леев. Бумаги Mobiasbanca в количестве 500 штук готовы покупать по цене 55 леев за акцию номиналом 10 леев.

У Moldova Agroindbank уже длительное время висят в секции продаж два пакета акций из его дополнительной эмиссии, которую банк выпустил по предписанию регуляторов рынка – Национального банка (НБМ) и Национальной Комиссии по финансовому рынку (НКФР), взамен на ликвидированные акции непрозрачных акционеров, действия которых НБМ признал согласованными. В одном пакете значатся 36 605 акций, цена одной акции 1 064 лея, а во втором пакете 389 760 акций по цене 1 054 лея за штуку.

На продажу выставлены также пакеты акций Moldindcobanc (MICB) и первого частного банка Молдовы - Victoriabank (VB). У MICB в первой заявке на продажу значатся 896 акций, которые их владелец отпустит по цене 75 леев за штуку, что ниже номинала на 25 леев. А второй пакет в количестве 1797 акций продается по цене 102 лея за штуку.

Бумаги VB выставлены по двум ценовым позициям. Первая – 25840 акций по 48 леев за одну акцию, вторая - 4 046 штук – по 51 лею за акцию.

Брокеры, мнением которых мы поинтересовались, отмечают одну общую для бумаг данных эмитентов тенденцию – цена продажи и покупки акций гораздо ниже их балансовой стоимости. К примеру, цена за акцию MAIB в пределах 1 100 леев в три раза ниже ее балансовой стоимости.

Установленный регуляторами рынка срок продажи 40% акций Moldova Agroindbank истекает 26 июня. Если к тому времени бумаги данного эмитента не найдут своего покупателя, то НБМ и НКФР должны будут принять решение, в котором будут предписаны дальнейшие действия эмитента по продаже акций. В понимании профессиональных участников рынка, регуляторы могут продлить срок публичной продажи акций еще на 90 или сразу на 180 дней. Но не исключен и вариант, когда эмитенту предпишут выкупить данный пакет акций в казначейство с последующим уменьшением на их объем уставного капитала банка. Но для такого решения у регуляторов рынка нет общей выработанной позиции на предмет того, по какой цене эмитент должен выкупать акции в казначейство? На этот счет есть две точки зрения: по номинальной цене и по рыночной, которую должны будут определить регуяторы в лице НБМ и НКФР.