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НАРЭКИТ спасло Службу спасения

№ 23 (1189) 16 июня 2017

Службе спасения будут напрямую выделен короткий номер 112. Это стало возможным после внесения приказом Национального агентства по регулированию в сфере электронных коммуникаций (НАРЭКИТ) изменений в Национальный план нумерации.

 

Согласно Закону №241 об электронных коммуникациях, все ресурсы нумерации выделяются только поставщикам услуг электронных коммуникаций. Но так как Служба 112 – публичное учреждение, которое не входит в число поставщиков соответствующих услуг, она не могла получить «причитающийся» ей короткий номер. Теперь это стало возможным, причем без необходимости выдачи какому-либо поставщику лицензии на использование данного номера.

 

«Разблокирование» ситуации с номером 112 позволит провести предусмотренные меры по внедрению единой услуги 112, которая должна будет начать функционировать в Молдове до третьего квартала 2018 года.

 

Общий объем ресурсов Национального плана нумерации составляет порядка 80 млн номеров, из них выделены для телефонной мобильной и фиксированной связи порядка 28 млн номеров (15 млн для мобильной связи и 13 млн – для фиксированной). На данный момент в стационарной связи операторам передано в пользование около 1,7 млн телефонных номеров (15% от выделенных). Полностью заполнен ряд «2», перешли к ряду «3», а два последующих пока остаются в резерве.

 

Для мобильной связи операторы Orange, Moldcell и Unite получили в пользование порядка 6,2 млн номеров из номерных рядов «6» и «7» (свыше 8 млн номеров остаются в резерве).

 

Нет ограничений и для пользователей, желающих получить номера для оказания различных услуг, идентификационные коды или короткие телефонные номера.

 

Другое постановление НАРЭКИТ вносит изменения и дополнения в процедуру предоставления услуг посредством номеров бесплатного доступа для звонящего - FreePhone. Принцип действия бесплатного доступа в том, что стоимость звонка оплачивает вызываемый абонент, который использует FreePhone номер (из блока 80000000-80099999). Это очень удобно для организации бесплатной «горячей линии», для государственных учреждений, рекламных и консалтинговых компаний, билетных касс, супермаркетов и различных торговых организаций, желающих опросить мнение, дать консультацию и привлечь как можно большее количество клиентов.

 

Данная услуга является бесплатной для тех, кто звонит, но не для конечного пользователя. Ведь кто-то должен оплачивать инициирование телефонных звонков, прохождение вызова по сети и т.д. Но до сих пор звонить на национальные номера FreePhone можно было только с территории Молдовы и только абонентам молдавских операторов. Нынешние изменения и дополнения НАРЭКИТ касаются возможности пользования услугой FreePhone пользователям, находящимся в роуминге. Мобильных операторов обязали предоставлять доступ к FreePhone в роуминге, в соответствии с принципами ценообразовнаия и учета Международной службы FreePhone (International Freephone Service), рекомендованными Международным союзом электросвязи.

 

Проще говоря, абонент зарубежного оператора сможет сделать телефонный звонок в роуминге в сетях наших молдавских операторов на номер FreePhone. Тарифы FreePhone в роуминге зависят от международных соглашений операторов.

10130 Автор: Сергей МОИСЕЕВ
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