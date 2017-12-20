Неаргументированный вотум

Намерение оппозиции выдвинуть вотум недоверия правительства не имеет под собой никакой серьёзной аргументации, - считают в кабмине. В сообщении правительства отмечается, что если инициаторам удастся внести проект Резолюции о вотуме недоверия, правительство готово отчитаться перед парламентом.

«Вотумы оппозиции не имеют под собой никакой аргументации, это лишь популистские демарши, призванные имитировать деятельность оппозиционных партий. Если необходимые подписи будут собраны, мы придём в парламент и ответим», - говорится в сообщении.

По мнению его авторов, подобные акции нацелены на срыв работы правительства.

«Премьера и министров вызывают, чтобы присутствовать на политических шоу, устраиваемых оппозицией, и не дают им работать», - отмечается в сообщении.

На этой неделе парламентская фракция Партии социалистов инициировала вотум недоверия деятельности правительства, обвинив его состав в некомпетентности. Ранее с такой же инициативой выступили представители Либерально-демократической партии.