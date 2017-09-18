Евросоюз сдался, но еще ждет

Макрофинансовая помощь в размере 100 млн евро все же будет предоставлена Молдове. Как отмечается на сайте правительства, 15 июня послы стран ЕС утвердили соответствующее соглашение с Европарламентом. Документ будет рассмотрен законодательным органом ЕС 5 июля, и в случае положительного решения (в чем уже мало сомнений), вступит в силу.

Соглашение предусматривает предоставление Молдове финансовой помощи от ЕС в размере 100 млн евро. Из них 60 млн евро будут предоставлены на кредитной основе, а 40 млн евро – в виде гранта. Макрофинансовая поддержка ЕС дополнит суммы, предоставленные ранее МВФ и другими донорами на стабилизацию экономики Молдовы.

Решение ЕС ожидалось еще в мае, но Брюссель неожиданно для Кишинева решил повременить с поддержкой. Главной причиной для этого стали намерения молдавских властей изменить избирательную систему, против которой выступают оппозиционные партии и многие НПО. Чиновники ЕС предупредили, что предоставление помощи будет напрямую зависеть от соблюдения правящим большинством в Молдове демократических норм и уважения прав оппозиции.

Консенсуса в Молдове по избирательной реформе до сих пор нет. Более того, воскресные акции протеста показали поляризацию общества и нарастание напряженности. Но в Брюсселе сдали обозначенные в мае позиции и решили не идти «на принцип». Когда все опросы показывают укрепление симпатий к России и падение престижа ЕС, какие уж тут демократические нормы и права оппозиции? Правда, повысит ли это доверие к Евросоюзу, большой вопрос.

Понимают это, вероятно, и в структурах ЕС. Перед принятием решения послов ЕС о предоставлении помощи Молдове Европарламент, Европейский совет и Еврокомиссия договорились о совместном заявлении по вопросу изменения избирательной системы в Молдове. В документе подчеркивается необходимость соблюдения эффективных демократических механизмов, в том числе многопартийной парламентской системы и верховенства закона, а также обеспечение основных прав человека, как предварительных условий для получения помощи. Да и дата рассмотрения окончательного решения в Европарламенте – 5 июля, - скорее всего установлена с учетом прояснения до этого срока позиции властей Кишинева по избирательной реформе.

В пресс-релизе Европейского совета по решению о предоставлении 100 млн евро также подчеркивается, что остаются в силе ранее изложенные требования о предоставлении помощи. Они включают в себя эффективность и прозрачность в управлении государственными финансами, действенные меры по предотвращению коррупции и отмывания денег, повышение ответственности при управлении и надзору за финансовым сектором.

В документе также подчеркивается, что Еврокомиссия и Европейская служба внешней помощи будут осуществлять постоянный мониторинг выполнения предварительных условий и задач, а выделение каждого транша будет обосновываться неукоснительным соблюдением всех обозначенных параметров.

Финансовая помощь ЕС призвана поддержать стабилизацию экономики Молдовы и повестку дня структурных реформ, покрыть потребности во внешнем финансировании в 2017-2018 годах.