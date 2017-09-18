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Автомобильная держава

№ 23 (1189) 16 июня 2017

«Символом промышленного возрождения Молдовы» назвал премьер-министр страны Павел Филип Международный форум «Moldova Automotive Days». Он впервые собрал вместе производителей запчастей и комплектующих для мирового автопрома, работающих в Молдове, потенциальных инвесторов. В работе форума приняли участие около 50 компаний из Германии, Японии, Италии, США и более 70-ти местных предприятий.

 

Как заявил директор Организации по привлечению инвестиций и продвижению экспорта (MIEPO) Виталие Захария, «автомобильный сектор Молдовы в последние годы стал одним из самых динамично развивающихся и имеет большой потенциал для дальнейшего роста».  

 

«В 2016 году инвестиции в отрасль составили почти 50 млн евро. По предварительным подсчетам, в нынешнем году они достигнут 100 млн евро», - отметил замминистра экономики Виталие Юрку.

 

В 2016 году экспорт продукции молдавского автопрома превысил 350 млн евро, что составило около 20% всего экспорта страны.

 

Как отмечалось на форуме, за последние пять лет на предприятиях молдавского автопрома создано более 10 тыс. рабочих мест. В настоящее время в отрасли работают дочерние компании 15 ведущих производителей из Германии, США, Японии, Австрии, Италии. При этом объем выпускаемой продукции в прошлом году увеличился в три раза по сравнению с 2012 годом.

 

Руководитель отдела глобальных продаж австрийской компании Gebauer&Griller Мартин Звотцль отметил в своем выступлении на форуме, что Молдова имеет потенциал для привлечения инвестиций в автомобильной отрасли.  «Наша компания находится в процессе расширения своей деятельности в вашей стране. В период 2017-2019 гг мы построим еще один завод по производству кабельной продукции. Данный инвестиционный проект позволит создать на первом этапе 400 рабочих мест, впоследствии их число вырастет до 600», - объявил он.

 

Генеральный директор KABLEM/Sammy Cablaggi (ранее Romina Cablaggi) Фабио Занно сообщил: «Мы планируем расширить свое присутствие в Молдове, открыв новое производство площадью 3000 м2, с увеличением числа сотрудников на 1000 человек. При этом инвестируем в развитие продуктов и процессов, навыков персонала. Основываясь на собственном положительном опыте, мы рекомендуем другим компаниям инвестировать в Молдову».

 

Такой же посыл адресовал потенциальным инвесторам Мариан Лефтер, менеджер подразделения американской Lear Corporation в Унгень. «Наша компания является мировым лидером в области производства комплектующих для автомобилей с годовым объемом продаж $18,6 млрд, - сказал он. - Нашу продукцию создают около 150 000 сотрудников на 243 предприятиях по всему миру».

 

Кстати, стоит отметить, что «для наглядности» Lear Corporation установила перед залом, в котором проходил форум, черный Mercedes с табличкой «Сиденья изготовлены в Молдове».

 

 

Андреас Дапп, глобальный менеджер по производству компании Coroplast рассказал, что компания запустила производство в Кэушень только в нынешнем году и количество работников пока не превышает 40 человек. Однако до конца текущего года их число должно составить порядка 2 тыс., а в перспективе – до 7 тыс.

 

На второй день форума часть участников отправилась в Бэлць и Орхей знакомиться с действующими и запускающимися производствами, часть приняла участие во встречах в формате В2В в Кишиневе.

 

Около 38 встреч с потенциальными партнерами прошли в формате «День поставщиков MAGNA». Со стороны зарубежных инвесторов в них приняли участие два топ-менеджера корпорации Magna, которая является ведущим производителем автомобильных компонентов со штатом более 159 000 сотрудников, 321 производственным подразделением, 102 центрами продаж в 29 странах мира. К Молдове у Magna, оказывается, не только «профильный» интерес, но и «узкоспециализированный» - ряд переговоров прошли с представителями индустрии IT на предмет возможного участия в разработке софта для автономных автомобилей.

 

Представители четырех чешских компаний с немецким капиталом встретились с руководством Технического университета Молдовы, чтобы уточнить имеющиеся возможности для подготовки инженерных кадров.

 

Все эти встречи и заявления подтолкнули некоторых участников форума к выводам, что Молдова уже не «на обочине» кооперационных связей мировой автомобильной индустрии, а вполне даже значимый игрок с довольно солидной собственной нишей. Иначе бы и «Moldova Automotive Days» не зародился и не привлек столь представительных гостей.

10380 Автор: Игорь ФОМИН
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