Экологический сбор – дело на миллионы

Изменения в закон о плате за загрязнение окружающей среды могут привести к потерям госбюджета в 75 млн леев

Проблема с бытовыми отходами в столице привлекла внимание СМИ к «зависшим» изменениям в закон о плате за загрязнение окружающей среды. На деньги от экологического сбора в течение 4-5 лет можно построить завод по переработке и утилизации отходов, но правительство на данном этапе готово отказаться от внушительной части средств от экологического сбора, в т.ч. предлагает снизить уровень сбора по многим позициям.

Сложившаяся ситуация не могла остаться без внимания экологов и СМИ. Их посыл - экологический фонд необходимо пополнять, четко контролировать его расходы и строить современный завод, который спасет столицу от мусора.

Действующая редакция закона №1540 о плате за загрязнение окружающей среды была изменена в декабре прошлого года. В конце марта текущего года депутаты внесли очередные изменения. Законопроект предусматривал снижение сборов по многим позициям, а также освобождение импортеров от платы за упаковку ввозимых товаров за период с 1 января 2017 года до момента вступления в силу законопроекта. Проект подвергся критике многих депутатов, однако все же был проголосован.

Президент Молдовы Игорь Додон вернул законопроект на повторное рассмотрение в парламент. Основная причина – финансовый ущерб, который причинит бюджету данная версия закона. Государство недополучит по меньшей мере 75 млн леев, отказавшись от платы за загрязнение окружающей среды за 6 месяцев 2017 года. Также произойдет существенное сокращение поступлений из-за снижения размера самого сбора.

Депутаты, в свою очередь, вернули законопроект в правительство для доработки. Кабинет министров дал ответ очень быстро, не отказавшись от своих намерений. В интервью порталу Mold-Street, замминистра финансов Вероника Врагалева ссылается на директивы ЕС о взимании платы за загрязнение окружающей среды, а именно на уровень экологической пошлины для первичной упаковки.

Вместе с тем, в комментариях к законопроекту игнорируется тот факт, что в Европейских странах действуют другие механизмы. Импортеры и производители ответственны за сбор отходов по каждому виду упаковки. Т.о. оплачивается не только сбор при импорте тары/упаковки, но и финансируется деятельность организаций, которые собирают и утилизируют данные типы отходов. Поэтому регламенты, которые скопированы под кальку с европейских стандартов, на данном этапе не будут работать эффективно в Молдове.

Теперь поступления от экологического сбора в госбюджет опять зависят от ответственности депутатов. В течение ближайших недель парламентская комиссия должна дать своё заключение и представить законопроект на пленарном заседании.

За первые три месяца сбор принес в бюджет 35,2 млн леев. В 2015 году общий размер поступлений от сбора превысил 280 млн леев. При этом к внедрению современных стратегических решений по утилизации отходов в Кишиневе ни примэрия, ни правительство не приступают. Хотя ЕБРР в свое время предлагал эффективные концептуальные подходы, которые решили бы проблему отходов во всех регионах страны.

Ничего лучше, как усовершенствовать свалку в Цынцаренах за 22 млн евро, пока не придумали.