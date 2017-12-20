Район Унгень: Ворота на Запад

Формируя план реализации нашей рубрики «Экономика регионов», мы изначально одним из приоритетных пунктов назначения определили район Унгень. По многим причинам. Это один из крупнейших и динамично развивающихся районов республики с богатой историей и традициями. Великолепные природные пейзажи, этнокультурные достопримечательности и значительный туристический потенциал. А главное – Унгень давно считается «воротами на Запад», и в последние годы только укрепляет этот статус за счет интенсивного сотрудничества с европейскими соседями по многим направлениям.

Партнером редакции газеты «Экономическое обозрение «Логос-пресс» в реализации проекта «Экономика регионов» стал коммерческий банк Mobiasbanca – Groupe Societe Generale

ОПОРА НА МОЛОДЕЖЬ

Как и во всей Молдове, в районе Унгень основу экономики составляет сельское хозяйство. Климатические условия, состав почв и рельеф местности позволяют с одинаковым успехом выращивать как зерновые культуры, так и виноград, сливу, яблоки, грецкий орех, различные ягоды и лесные культуры. Безусловно, в Унгень всегда была и промышленность, особенно перерабатывающая. Здесь производили консервы, вино, замечательные ковры, керамические изделия и многое другое.

В последние годы промышленный тренд немного изменился. С созданием в 2003 году свободной экономической зоны «Унгень-бизнес» центр промышленного производства переместился туда. Появились совершенно новые, не свойственные ранее не только району, но и всей Молдове производства – комплектующие для мирового автомобилестроения, синтетические нити, лаки и краски, инкрустированные деревянные изделия и т.д. Привлекли новых резидентов и развились и традиционные производства - ковров, мебели и др. Присутствие среди резидентов свободной зоны известных компаний из США, Италии, Бельгии, Нидерландов и других развитых стран способствует продвижению имиджа и статуса города и района, привлечению в регион новых потенциальных инвесторов. Зарегистрированные на данный момент в СЭЗ порядка 35 резидентов в общей сложности уже вложили в промышленное развитие Молдовы порядка $70 млн инвестиций.

Хотя «Унгень-бизнес» была создана позже других действующих в стране свободных зон, по объемам инвестиций и промышленного производства, а также по темпам развития она в последние годы прочно удерживает лидирующие позиции. Но в районе не намерены «почивать на лаврах».

Председатель района Унгень Людмила Гузун

- Мы прекрасно понимаем, что району и республике в целом нужны новые производства, современные предприятия, которые бы создавали рабочие места и помогали приостановить отток молодежи за границу, - говорит председатель района Унгень Людмила Гузун. – Ежегодно в бюджете предусматриваем фонды для поддержки молодых предпринимателей, проводим конкурс «Лучший предприниматель» в различных номинациях. Особо отмечаем инвестиционные проекты в приоритетных для экономики района сферах – переработка сельхозпродукции, укрепление экспортного потенциала, развитие туризма и т.д. На средства районного бюджета создали специальный сайт «Produs in Ungheni», с помощью которого местные предприятия могут искать торговых партнеров, продвигать свою продукцию. Это дает плоды. В последнее время много молодых людей создают свои предприятия, в том числе в области сельского хозяйства – сажают интенсивные сады сливы и грецкого ореха, плантации клубники и малины, внедряют современные технологии переработки, упаковки и хранения продукции. Мы стремимся стимулировать развитие тех предприятий, которые дают высокую добавленную стоимость, основаны на передовых технологиях и инновациях, создают рабочие места.

Приграничный статус района позволяет активно развивать кооперацию с партнерами из ЕС, особенно из Румынии. У района Унгень установились побратимские связи с несколькими уездами за Прутом, а также регионами Украины, Белоруссии, Литвы, Эстонии, Бельгии. За счет участия в различных проектах и программах ЕС решаются проблемы модернизации дорожной инфраструктуры, водоснабжения, энергоэффективности, развития туризма и т.д. В партнерстве с коллегами из Польши в районе начали создавать туристический продукт на основе природного заповедника «Plaiul Fagului» возле села Редений Векь. В частности, 5 млн леев будут направлены на восстановление «Дома охотника», созданного в свое время для тогдашнего партийного вождя Молдовы Ивана Бодюла. Он станет не просто туристическим объектом, но и центром производства и презентации экологически чистых лекарственных средств на основе трав из заповедника.

- Мы одними из первых подали заявку на участие в новой программе Евросоюза LEADER, - говорит Людмила Гузун. – Она направлена на консолидацию усилий государства, местных органов власти и бизнеса в целях комплексного решения проблем сельского развития. Мы и сами видим, насколько важно бизнесу и простым гражданам не просто здесь работать и производить продукцию, но и иметь хорошие условия для жизни, отдыха, воспитания детей. Но не всегда на это хватает средств. Поэтому мы ценим поддержку наших партнеров и стараемся эффективно использовать любую возможность для развития района, повышения качества жизни людей, создания условий для работы предприятий. Когда все это есть, и бизнес с большей охотой вкладывает средства в свое развитие.

Слова главы района подтверждают истории тех предприятий, на которых мы успели побывать в ходе визита в район. Так уж получилось, что все они – семейный бизнес. При этом не все предприниматели живут в Унгень или селах района. Но даже проживая в столице, где возможностей вроде бы намного больше, они предпочли вложить свои деньги (и не только) в развитие родного края.

ИНЖЕНЕРИЯ НЕРАВНОДУШИЯ

Дмитрий Ферфецкий по профессии инженер-строитель. Живет в Бэлць. Но вместе с семьей полностью погрузился в сельское хозяйство. Предприятие DANT-Agro (первая составляющая – аббревиатура имен членов семьи: Дмитрий, Андрей, Наталья и Татьяна) включает в себя птицефабрику в селе Пырлица и около 3 тыс. га сельхозземель для выращивания собственных кормов. А еще на территории возле птицефермы высажены 3 га фундука, посадки грецкого ореха, есть пасека. И везде – розы.

Руководитель предприятия DANT-Agro Дмитрий Ферфецкий обретает на работе душевный покой

-Это для души, - заметил Дмитрий Ферфецкий. – Я считаю, что человек на работе должен не только зарабатывать деньги, но и ощущать себя в комфорте, обрести душевный покой. Я вырос в крестьянской семье и знаю цену хлеба, помню те ощущения радости и праздника, когда с родителями убирали урожай. Здесь в советское время была крупная птицефабрика, всего 13 корпусов. В 90-е годы все опустело, семь лет предприятие не работало, имущество попросту растаскивалось. У меня душа болела, когда видел все это. Когда фабрику за долги выставили на продажу, я выкупил ее и начал восстанавливать.

Сегодня на ферме порядка 50 тыс. голов птицы, инкубатор ежегодно дает около 5 млн молодняка. Птицеферма специализируется на производстве яиц, они в основном поставляются на местный рынок. Но примерно 15% уходит на экспорт в страны Ближнего Востока. Чтобы соответствовать высоким требованиям качества, закупили немецкую линию и японскую сортировочную машину, что позволяет автоматически сортировать яйцо по весу. На всю продукцию получен международный сертификат качества ISO 22000.

Оборот предприятия в прошлом году превысил 60 млн леев. У него не только свои корма, но и собственный транспортный парк, чтобы без задержек доставлять продукцию потребителям. Помимо основного бизнеса, DANT-Agro производит ядро семян подсолнечника, которые экспортируются в Польшу, Чехию. В Германии недавно создали совместное предприятие, где ядро будут фасовать.

- Мы стремимся разнообразить бизнес и сделать его более эффективным, чтобы быть конкурентоспособными на рынке, обеспечить стабильное развитие, - говорит руководитель предприятия. – Сейчас вот обновляем клеточное оборудование, закупаем его из Германии. Думаем строить цех по переработке помета, будем получать из него удобрения. Это наш семейный бизнес, но и страна должна быть заинтересована в том, чтобы предприятия были рентабельными, могли инвестировать и наращивать производство. Помимо всего прочего, у меня только на ферме работают около 100 человек, я их обеспечиваю бесплатным питанием, в обед проводим турниры по волейболу, теннису. Но при этом наши проблемы мало кого волнуют из представителей власти. Мы много раз поднимали на различных уровнях вопрос дискриминационного налогообложения: корма мы закупаем с НДС в размере 8%, а продаем готовую продукцию с НДС 20%. Где логика? У нас до сих пор нет нормальной ассоциации производителей яиц, которая отстаивала бы права отрасли, лоббировала необходимые изменения в законодательстве. Нас около 20 предприятий, и только объединившись, мы сможем добиться создания приемлемых условий для развития отрасли.

НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ…

Предприятие по производству хлебобулочных и кондитерских изделий SRL «Rico Mario» расположено в центре села Скулень, почти у границы с Румынией. Разместилось оно в месте, где раньше стоял родной дом руководителя предприятия, Рико Калин. Его дед, поляк Сигизмунд Полинькевич, в свое время держал мельницу, все село ходило к нему делать муку. Сам Рико с семьей живет в Кишиневе, но мечта о собственной мельнице, «как у деда», не покидала его. Когда представилась возможность, он ее в родном селе и приобрел.

Руководитель предприятия Рико Калин

Дальше - больше. Появилась небольшая пекарня, постепенно расширялся ассортимент выпускаемой продукции. Название предприятия происходит от имен Рико и его жены Марии. Но сейчас в семейный бизнес вовлечены и сыновья, Андрей и Дину, со своими супругами. Забот хватает на всех. Сегодня помимо самого хлебозавода у предприятия современный супермаркет площадью 340 кв. метров при заводе, 10 собственных магазинов в различных населенных пунктах, мельница, развиваются сопутствующие услуги. Оборот компании составляет порядка 30 млн леев в год, на предприятиях работают около 100 человек, производится по 4-5 тонн хлебобулочных и кондитерских изделий в сутки. Помимо собственных магазинов, продукция поставляется в 250 торговых точек в районах Унгень и Фэлешть, а также в румынских Яссах. У «Rico Mario» свой автопарк, свежий хлеб, торты и печенье должны поставляться в магазины строго по графику.

- Начиная с 2001 года, когда мы начинали свой бизнес, инвестиции в развитие всех направлений деятельности превысили $1 млн, - рассказывает Рико Калин. – Были трудные времена, но все равно мы двигались вперед. В последнее время стало легче – получаем субвенции от государства на новое оборудование, закупаем его в Германии, Италии и Франции. Чтобы держаться на рынке, надо учиться, осваивать новые технологии, разрабатывать оригинальную рецептуру. Мы постоянно ездим к партнерам, у которых закупаем оборудование, участвуем в проводимых ими семинарах и тренингах, Стараемся выезжать и на различные выставки и ярмарки.

Сырье для производства семья Калин старается закупать только у молдавских фермеров, но высокое качество всегда остается главным критерием. Ведь Рико и свое предприятие, и супермаркет, расположенный у международной трассы на границе с Румынией, видит как своеобразную «визитную карточку» района Унгень и Молдовы в целом. Зарубежные гости нередко останавливаются здесь, покупают изделия «Rico Mario». И для хозяев нет большего удовлетворения, чем слышать их восторженные отзывы.

- Рецептуру в основном мы разрабатываем сами, жена и один из сыновей – технологи, - рассказывает глава семейства. - Многое переняли от наших родителей и бабушек. К примеру, используем только собственные натуральные закваски, никаких современных разрыхлителей и пищевых добавок не приемлем. Конечно, участвуя в зарубежных выставках и семинарах, перенимаем и современные технологии, вносим коррективы в рецептуру. Но в основном продукция должна максимально быть «домашней», напоминать о вкусе нашего детства. Мы сами разрабатывали и дизайн своего супермаркета с таким расчетом, чтобы он максимально соответствовал национальному духу и традициям.

У семьи Калин далеко идущие планы развития и расширения бизнеса. Давно подумывают об открытии консервного производства для собственных нужд. Но в селе нет канализации, что делает такой проект пока труднореализуемым. Да и нынешнее производство в определенной степени страдает из-за этого.

ЭКСКУРСИЯ ПОРОДИЛА БИЗНЕС

Всегда интересно, как рождается тот или ной бизнес. В одном случае люди реализуют свою мечту, как это было с Рико Калин, в другом люди берутся за дело из-за неравнодушия, как семья Федецких.

Толчком для открытия фермы по выращиванию перепелок в родном селе Валя Маре для учредителя SRL «Axi Mitra» Стеллы Яворски стала… экскурсия. Учась в Кишиневе, она побывала на ферме в Бардаре, где выращивают различных экзотических животных и птиц – страусов, фазанов, перепелок.

- У нас в семье всегда был какой-то собственный бизнес, родители имеют свою пекарню, пробовали развивать продуктовую торговлю, выращивать грибы и т.д., - рассказывает Стелла Яворски. – Когда я им рассказала о перепелках, идею тут же все подхватили. В 2012 году, когда на семейном совете мы решали этот вопрос, выращивание перепелок было относительно новым и незнакомым направлением бизнеса для Молдовы. Для района Унгень – тем более. Приняв решение, мы взялись за дело и начали осваивать новый бизнес.

Часть средств на открытие фермы семья Яворски получила в рамках программ поддержки малого и среднего бизнеса ODIMM, остальное вложили из собственных средств. Птица выращивается в клетках, что считается технологически более перспективным. Вначале ориентировались только на производство яиц, затем стали развивать и мясное направление – для обновления поголовья. Заключили контракт с Metro, уже четыре года поставляют в сеть ее магазинов перепелиные яйца. Мясо пока продают только на местном рынке – у Metro очень жесткие условия по соблюдению контрактов и объемам поставок, освоить которые пока «Axi Mitra» не под силу. Хотя стремление выйти на глобальные рынки остается одной из приоритетных целей.

- У нас сейчас 8 тыс. голов, но мы с каждым годом увеличиваем численность перепелок, - говорит Стелла Яворски. – Мы чувствуем, что уже переросли локального потребителя, есть желание расти и развиваться. Построили собственную специализированную бойню, оборудованную по всем требованиям. Вся продукция сертифицируется. Но чтобы выйти на национальный и экспортные рынки, нам нужна автоматическая линия содержания и кормления птицы. Кроме того, необходимо увеличить мощность инкубатора, модернизировать здание, получить международные сертификаты и мн. др. Сейчас реализовать все это будет проще. Это на начальном этапе мы многого не знали, в Интернете искали информацию о специфике выращивания перепелок, спрашивали совета от партнеров. Многое приходилось усваивать на собственном опыте, в т.ч. и не совсем удачном. Но сегодня мы не только сами готовы к наращиванию бизнеса, но и можем обратиться за поддержкой различных программ и проектов.

«LA CRAMA» ДЛЯ ГУРМАНОВ И РОМАНТИКОВ

Размещенная на официальном сайте районного Совета брошюра о туристическом потенциале района озаглавлена: «Приезжай, Открой, Живи аутентичностью Унгень». И это в полной мере отражает суть того, что сегодня необходимо богатому на туристические возможности району, о которых, к сожалению, мало что известно даже на национальном уровне. Это и природный заповедник «Plaiul Fagului» с одной из самых репрезентативных экосистем в зоне Кодр. Она включает в себя 210 видов животных и порядка 900 видов растений, из которых 27 включены в Красную книгу Молдовы. Это и собор Александра Невского, построенный в начале 20-го века Александром Бернардацци, памятник истории и архитектуры. Это железнодорожный мост через Прут, построенный в 1877 году знаменитым французом Алешандре Густав Эйфелем. Это знаменитый каменный обелиск высотой 13,7 м возле села Рэдений Векь, возведенный в 1792 году на месте смерти князи Григория Потемкина.

И многое другое. Как отметила председатель района Людмила Гузун, развитие туристического потенциала только в последнее время стало выходить на первый план. Удалось немало уже сделать, но еще больше предстоит создать. Район включен в два национальных туристических маршрута, но власти Унгень пока не совсем довольны состоянием объектов и сопутствующей инфраструктуры. И ищут возможности для изменения ситуации. К примеру, включились в проект Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) по созданию региональной «дороги вина». Через Агентство регионального развития «Центр» намерены инвестировать 35 млн леев в создание экспо-центра для продвижения национальной продукции у села Загоранча. Свой вклад в развитие туристического потенциала вносит и частный бизнес. Одна из «жемчужин» инфраструктуры туризма – ресторанный комплекс «La Crama» у села Манойлешть при выезде из Унгень в сторону Кишинева. Это тоже семейный бизнес предпринимателя Виктора Сакулцану.

Комплекс включает в себя небольшую собственную винодельню с погребом для дегустаций (виноград тоже выращивается на прилегающем участке), ресторан с открытой террасой, шатер для больших торжеств, несколько уютных уголков отдыха в национальном стиле. Есть где и переночевать – небольшая гостиница на 4 номера привлекает не сельского уровня комфортом и сервисом. Надо ли говорить, что угощают тут гостей шедеврами национальной кухни из собственных продуктов. Красивые пейзажи, тишина и чистый воздух, великолепный сервис, замечательные вина и яства – что еще нужно для отдыха и наслаждений. «Идеальное место для гурманов и романтиков», - заметил один из посетителей «La Crama» на наше восхищение красотой увиденного. С ним трудно не согласиться.

Покидали мы район Унгень с легким сожалением, что только начали открывать для себя эти замечательные места, предприимчивых людей, неравнодушных граждан. Но ведь мы начали это делать! И уверены, что с нашей помощью это сделают и наши читатели.

Кишинев-Унгень-Кишинев