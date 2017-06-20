Вопросы для Нацбанка

Национальный банк Молдовы подготовил отчет о своей деятельности в 2016 году. Его еще предстоит рассмотреть и утвердить в парламенте. Пока же мы решили проанализировать наиболее актуальную, на наш взгляд, часть документа – о кредитно-денежной политике.

«В течение 2016 года индекс потребительских цен имел выраженную снижающуюся траекторию», констатируется в документе. За двенадцать месяцев уровень ИПЦ снизился почти в шесть раз - с 13,6% до 2,4%. Но только однажды за весь период он находился в интервале «5,0% ±1,5 процентных пункта», обозначенном как «цель» в Среднесрочной стратегии денежной политики НБМ.

Согласно определению профильного закона, основная цель денежной политики НБМ проста и прозрачна – стабильность цен на потребительском рынке. Поэтому будем, как говорил классик, судить автора по законам, им самим над собой признаваемым. Были ли цены стабильны в прошлом году? Нет. Может быть, Нацбанк создал условия для стабильности цен в 2017 году? Ответ снова отрицательный.

В текущем году тренд инфляции резко поменял направление. Что стало особенно заметно в последние два месяца. Индекс потребительских цен в мае поднялся на 0,9%, в апреле он был ещё выше – 1,4%. За пять месяцев цены выросли на 5,3%. А инфляция в годовом исчислении (май 2017 года к маю 2016 года), достигла отметки в 7,4%.

Приходится констатировать, что второй месяц подряд ИПЦ не укладывается в установленный целевой интервал «5,0% ±1,5 п.п.». И хорошо ещё, говорят специалисты, что текущая инфляция по итогам мая не зашкалила за отметку 8%.

Лет семь тому назад такой показатель ИПЦ, как и перепады темпов инфляции, никого бы не удивили и не расстроили. Но давайте вспомним, что уже ко времени принятия действующей Среднесрочной стратегии денежной политики в декабре 2012 года Нацбанк показал пример удержания инфляции в узде на протяжении многих месяцев. Можно понять, что кризис 2014-2015 годов скомкал прежние достижения. Но в течение 2016 года был шанс выправить положение хотя бы в отношении прогнозируемой инфляции. Состояние экономики к этому даже располагало – после спада в 2015 году она продемонстрировала рост в 4,1%.

Результаты денежной политики прошлого года представляются последствиями решений обновленного руководства Нацбанка, следовавшего собственным представлениям о денежно-кредитной политике. Мы не берёмся судить о целесообразности применения тех или иных инструментов для регулирования денежного рынка. Для этого есть специалисты и ученые. Но, похоже, спустя почти шесть месяцев по окончании отчётного периода руководству НБМ говорить об «успехах и достижениях» на этом направлении сложнее, чем в докладах в начале года.

Денежный комитет НБМ в течение прошлого года на семи из двенадцати заседаний принимал решения о понижении администрируемых ставок. В результате базовая ставка по основным операциям денежной политики была снижена более чем вдвое – с 19,5% до 9,0% годовых.

Снижение ставок было не только «сигналами» для остальных участников рынка. Оно существенно сократило расходы НБМ на выплаты коммерческим банкам «ренты» за поддержание ими обязательных резервов. Обязательные резервы оплачиваются по ставке на 3 п.п. ниже базисной. То есть, в начале 2016 года - из расчета 16,5%, а к концу периода – по ставке 6,0% годовых.

Норма обязательных резервов из привлеченных средств в молдавских леях и в неконвертируемой валюте была поддержана в течение всего 2016 года на уровне 35,0% от расчетной базы. Оплата Нацбанком «зарезервированных» средств со счетов комбанков, по нашим подсчетам, вылилась по итогам года почти в миллиард леев.

Кстати, по состоянию на начало мая в обязательных резервах в нацвалюте «зарезервировано» уже более 12 млрд леев. После того, как Нацбанк увеличил норму с 35 до 40%, объем резервирования практически от той же базы вырос почти на 1,5 млрд леев. Теперь НБМ придется выплачивать комбанкам как минимум по 60 млн леев ежемесячно в качестве платы за резервы в леях.

Помимо обязательного резервирования, удерживать национальную валюту от использования Нацбанк продолжает с помощью т.н. «сертификатов». Он привлекает средства на двухнедельные сроки с доходностью на уровне основной базисной ставки.

За 2016 год популярность «сертификатов НБМ» выросла на порядок. Если в конце предыдущего года банки держали в них 615 млн леев, то к концу 2016 года - уже более 5,9 млрд.

Объем сертификатов в последнее время сократился только после того, как подросли ставки доходности ГЦБ, выпускаемых минфином. Но и сегодня средний объем ежемесячных остатков на «сертификатных счетах» в НБМ близок к 5 млрд леям. Так что Нацбанку и по итогам мая пришлось выплатить по ним доход почти в 40 млн леев.

Таким образом, поддержание на прежнем уровне «абсорбирования» леевой массы, а другими словами - удержание инфляции от чрезмерного роста, - обходится сегодня Нацбанку приблизительно в 100 млн леев ежемесячно.

Понижения базисной ставки и, соответственно, ставок оплаты любых операций «замораживания» в текущем году не предвидится. Скорее наоборот, с увеличением темпов инфляции Нацбанку, волей-неволей, придется поднимать свои ставки. Так что вроде бы «стерилизуя» денежную массу, Нацбанк продолжает ее же подпитывать.

Но главным фактором пополнения денежной массы были и остаются закупки инвалюты на внутреннем рынке. В 2016 году Нацбанк приобрел в долларовом эквиваленте около $420 млн. Выпустив при этом дополнительно в обращение более 8 млрд леев.

За первые пять месяцев текущего года НБМ приобрел инвалюту на сумму, эквивалентную почти $74 млн, и выпустил на рынок уже более 1,3 млн леев. А впереди еще традиционно «урожайные» на инвалютное предложение август-сентябрь. За счет каких инструментов НБМ будет решать дилемму «сдерживания инфляции и недопущения дальнейшего укрепления курса лея», мы можем пока только догадываться.

В 2016 году динамика денежных агрегатов значительно опережала темпы роста экономики. «Агрегат М2» («денежная масса» - совокупность наличных, находящихся в обращении, денег и безналичных средств на счетах) в годовом выражении вырос 18,3%. На 27,4 процентных пункта выше уровня 2015 года, скрупулезно уточняет в своем отчете Нацбанк.

В прошлом году среднегодовая процентная ставка по вновь выданным кредитам в национальной валюте выросла на 0,14 п.п., а среднегодовая процентная ставка по вновь выданным кредитам в инвалюте снизилась на 1,11 п.п. Среднегодовые показатели сложились на уровнях 14,2% по кредитам в леях и 5,9% в иностранной валюте.

Средняя процентная ставка по депозитам в леях составила 10,7%, что на 1,4 п.п. ниже, чем в 2015 году. В то же время, ставка по размещениям в инвалюте составила в среднем 2,12%, что на 0,44 п. п. ниже предыдущего периода.

Чистая маржа (разница между ставкой размещения и ставкой привлечения денежных ресурсов) по итогам 2016 года составила 5,5%, оставаясь на том же уровне, что и в предыдущем году. Что для банковской системы можно считать фактором повышения стабильности.

Вот только с учетом всех застаревших несоответствий в денежно-кредитной системе, даже не принимая во внимание возможных новых вызовов, у нас нет уверенности, что НБМ удастся успешно справиться с ситуацией и в текущем году.

В качестве наиболее острых вопросов достаточно назвать два. Первый, - это всё более явная, особенно на фоне роста курса лея, несбалансированность ставок по леевым и инвалютным депозитам. От ответа на него зависит поведение значительного числа вкладчиков. Второй вопрос, можно назвать уже «хроническим»: когда Национальный банк намерен приступить к «де-абсорбированию» денежной наличности? И запредельно высокий уровень обязательных резервов в национальной валюте, и нынешний объем выпуска «сертификатов» НБМ создали нездоровый перекос на денежно-кредитном рынке. Они вводились, как временная мера, но срока истечения ее пока даже не планируется.