Разблокировка энергоэффективности

Программа развития ООН (ПРООН) в Молдове и Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) окажут РМ содействие в реализации проекта «Разблокировка рынка энергоэффективности зданий Молдовы» (Unlocking Building Energy Efficiency Retrofit Market in Moldova).

Об этом говорилось накануне на встрече замминистра Виталие Юрку с постоянным представителем ПРООН в РМ Дафиной Герчевой и главой представительства ЕИБ в Молдове Антонио Кастильо. Они подтвердили готовность финансово поддерживать проекты в области энергоэффективности в государственном и жилом секторах республики.

«Передача экспертной помощи и передовой практики между национальными властями и партнерами по развитию относительно внедрения данного проекта обеспечит укрепление местных возможностей в области энергоэффективности», - сказал Юрку.

По его словам, высокая стоимость, отсутствие надлежащей правовой базы для деятельности ассоциаций владельцев жилья, административные барьеры, низкая осведомленность о важности энергоэффективности, явление энергетической бедности препятствуют инвестициям в повышение энергоэффективности в государственном и частном секторах.

«ПРООН в июне представит Зеленому климатическому фонду ООН проектное предложение по финансированию данной инициативы в РМ», - сообщила Дафина Герчева.

Проект «Разблокирование рынка энергоэффективности в строительном секторе Республики Молдова» направлен на разблокирование финансирования государственного и жилого секторов путем создания комфортной правовой базы и благоприятного инвестиционного климата, а также на привлечение дополнительных финансовых средств со стороны глобальных инициатив по решению экологических проблем. Бюджет проекта оценивается в 86 млн евро, которые, как ожидается, предоставят ЕИБ (60 млн евро) и Зеленый климатический фонд (26 млн евро).