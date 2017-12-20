Фонд усиливает контроль

В ходе внеочередного экстренного заседания Административного совета Фонда энергоэффективности (FEE) были предложены и утверждены меры по исправлению сложившейся ситуации и оптимизации деятельности Фонда. Принято решение о создании «черного списка», в который будут внесены энергоаудиторы, разработчики смет, специалисты, осуществляющие технический надзор, допустившие серьезные нарушения в области мониторинга и оценки качества реализации проектов, финансируемых FEE.

Толчком к таким решениям стали следственно-оперативные мероприятия Национального центра антикоррупции в апреле текущего года. Стало известно, что в работе Фонда обнаружен ряд нарушений процедур контроля, реализации проектов и серьезные упущения в работе специалистов по мониторингу исполнения контрактов. В свою очередь, новое руководство Фонда, назначенное Административным советом, в апреле 2017 года инициировало собственное расследование совместно с соответствующими государственными структурами, в результате которого, после проверки только 21 объекта, были обнаружены нарушения, которые могут привести к ущербу в размере около 7 млн леев.

Председатель Административного совета FEE, вице-премьер, министр экономики Октавиан Калмык отметил: «Очень важно продолжать проверки в аспекте качества выполняемых работ, чтобы охватывать все инвестиционные проекты для выявления критических отклонений от договорных обязательств. Решение о включении в «черный список» недобросовестных аудиторов и специалистов технического надзора происходит по результатам анализа нарушений, совершенных ими при оценке качества реализации проектов».

Как сообщил и.о. исполнительного директора Фонда энергоэффективности Сергей Корин, новое руководство FEE сосредоточилось на определении размера ущерба и предложениях для устранения отклонений, выявленных при реализации проектов. Процесс принятия решений по менеджменту проектов должен быть направлен на то, чтобы исключить подобные нарушения в будущем.

В связи с этим утвержден перечень мероприятий по исправлению сложившейся ситуации и оптимизации работы Фонда, Он включает в себя: более тесное взаимодействие с органами контроля для предупреждения нарушений; привлечение государственных организаций и структур в области строительства и других сферах для контроля качества исполнения контрактов; создание механизма возврата средств в случае неудовлетворительной реализации контракта и т.д.

Создание «черного списка» стало первой мерой, к реализации которой в Фонде уже приступили. В настоящее время в Молдове насчитывается 42 авторизованных энергоаудитора (юридических лиц). Фонд будет постоянно обновлять «черный список» и информировать об этом организации, ответственные за сертификацию специалистов в соответствующих категориях, а также правоохранительные органы.

- Часто в ходе внедрения проектов происходили изменения в объеме работ, и Фонд покрывал до 75% от стоимости этих изменений. Теперь же любые увеличения объемов работ будет оплачивать сам бенефициар. Таким образом, заказчик будет вынужден особо ответственно подойти к этапу подготовки проекта перед подачей заявки в Фонд, - подчеркнул Сергей Корин.

Представители ряда международных организаций и доноров, осуществляющих проекты в Молдове, внимательно следят за работой FEE. Чтобы сделать работу Фонда более прозрачной, админсовет будет и в дальнейшем активно привлекать к работе по оценке реализации проектов зарубежных партнеров по развитию и представителей организаций-доноров.

Фонд энергоэффективности был создан в 2012 году с целью финансирования и продвижения проектов в области повышения энергоэффективности, созданию механизмов финансирования проектов в этой области для реального сектора экономики и освоения возобновляемых источников энергии (солнечной, ветровой и водной, а также энергии, получаемой путем переработки биогаза).

В среднем, от момента утверждения проекта до его реализации проходит 1,5 года, сроки окупаемости составляют до 7 до 15 лет - в случае проектов в области возобновляемых источников энергии.

На данный момент Фондом энергэффективности реализовано и находятся в реализации 256 контрактов на общую сумму 574 млн леев, из которых сумма финансирования со стороны FEE составляет 426 млн леев.