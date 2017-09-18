Итоги «Белагро-2017»

Представители более 900 компаний посетили молдавский стенд на международной выставке «Белагро-2017», которая проходила на прошлой неделе в столице Белоруссии Минске.

Экспозиция «Республика Молдова представляет» впервые проводилась в рамках крупнейшей продовольственной выставки Белоруссии и была организована Торгово-промышленной палатой РМ в сотрудничестве с Организацией по привлечению инвестиции и продвижению экспорта (MIEPO).

Молдавский стенд, объединивший 22 предприятия, разместился на площади 100 кв.м. Такими же по размеру были экспозиции Грузии, Казахстана, Польши, Австрии и др.

Коллективный стенд молдавских компаний посетили как руководители страны-организатора выставки, так и официальные делегации России, Узбекистана, Польши, Грузии, Германии, Италии. Были проведены переговоры по межгосударственному и межрегиональному торгово-экономическому сотрудничеству, в частности, с губернатором и министром сельского хозяйства Пензенской области РФ; президентами нескольких региональных торгово-промышленных палат Белоруссии и др.

Были согласованы и предварительные условия сотрудничества на уровне отдельных предприятий. Компания «Apinatur» SRL сообщила о готовности подписать контракт с Белорусской ассоциацией пчеловодов «Мир меда», представители которой были впечатлены широким ассортиментом и качеством молдавского фасованного продукта. В настоящее время Беларусь импортирует мед, в основном, из России.

Представитель Vastdial & Co. SRL (компания также производит мед), рассказал о возможности экспорта меда в Дубай в сотрудничестве с компанией, - членом группы AL BARAA. Таким образом, молдавский мед сможет продаваться на рынке ОАЭ под брендом «Al Maida». Также продукцией этой молдавской компании заинтересовались представители немецкой фирмы «Hotani Sureshkumar», которые хотели бы импортировать мед в бочках.

Помимо этих контрактов, была достигнута договоренность между молдавскими производителями «Apinatur» SRL, Vastdial&Co SRL и Alfa-Nistru SA об экспорте продукции под общим зонтичным брендом.

Научно-практический институт растениеводства «Порумбень» восстановил контакты с коллегами из Узбекистана, они будут работать с гибридами кукурузы FAU-400-500. И установил новые связи со специалистами из Грузии, которые заинтересованы в совместном производстве семян F1 гибридов 461.

Заводу Tomai-Vinex SA, который пока представлен на белорусском рынке только полусладкими винами, удалось продвинуть линейку сухих вин под ТМ «Bugeac». Представитель компании был удовлетворен положительной реакцией и интересом потенциальных потребителей к этим винам. В дополнение к этому компания начала переговоры с пищевой фабрикой «Феникс» АО о продаже первичного сырья для производства вин.

Быстрее всех удалось достичь запланированного ГП Milestii-Mici. Представители компании сразу по приезду передали подготовленные заранее образцы крупному местному ритейлеру «Shtayn» ООО, а на второй день подписали полноценный договор. Осталось только определиться с квотами, которые белорусские власти выделят дистрибьютору.

В ходе выставки состоялись переговоры с представителями «Белкоопсоюза». У данной ассоциации сеть из 8000 магазинов, и они заинтересованы в продукции нашей страны, в частности, винах, фруктах и овощах. В переговорах принимали участие представители компаний Dionysos-Мерень SA, Pronancons SRL, Verser Plus SRL и VIPoma-Impex.

И даже с учетом того, что рынок Белоруссии меньше интересуют хлебобулочные изделия - печенье, вафли, бублики, хлеб и другие продукты, представленные Franzeluta SA и Nefis SRL, - представители этих предприятий все равно отметили внимание к ним посетителей.

«Участие Молдовы в выставке «Белагро» еще раз продемонстрировало способность наших производителей обеспечивать качество продукции и демонстрировать, что они потенциально конкурентоспособны на международном рынке», - подвел итоги поездки в Минск президент ТПП РМ Серджиу Харя.