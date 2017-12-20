Автографы «descOPERĂ»

В одном из живописнейших мест «Старого Орхея» в минувший уик-энд прошел второй грандиозный фестиваль классической музыки «descOPERĂ». В Бутученах состоялся симфонический концерт, звучали произведения композиторов разных эпох, направлений и стилей, от Баха до Вагнера.

Во второй вечер давали оперу Ж. Бизе «Кармен», с живыми лошадьми и другими сюрпризами для публики. Название оперы было написано огромными буквами на скале — почти как в Голливуде. Закрыла фестиваль музыка Штрауса. Праздник классики собрал около 5000 меломанов и любителей природы. В его проведении приняли участие более 500 человек.

Организаторы - министерство культуры Молдовы, Национальный театр оперы и балета имени Марии Биешу, Национальная филармония имени Сергея Лункевича. В сотрудничестве с Publicis Moldova, при поддержке Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству в РМ, а также стратегической поддержке Проекта по конкурентоспособности в Молдове, финансируемого Агентством США по международному развитию (USAID), и Шведского агентства по международному развитию (SIDA).

«Что касается сценографии и режиссуры, это совсем другой спектакль, нежели в театре, - комментирует главный художник театра оперы и балета Юрий Матей. - Андреа Баттистини из Италии почти полностью изменил режиссуру. По моей части — вообще ничего прежнего не осталось, кроме костюмов и реквизита. Новые декорации специально адаптированы к местности. Кстати, живые лошади никак не мешают музыкальной составляющей спектакля, которая была и остается самой важной в опере. Поскольку в театре нет специального оборудования для концертов под открытым небом, оно было арендовано у компании «Bis-Concert».

На природе совсем иное восприятие музыки. Тем более, что «в процессе» можно было отведать блюда национальной кухни и напитки. Во время спектакля или концерта разрешается вставать с прессованного сена, заменяющего кресла. Неподалеку от «зрительного зала» паслись ослики и другие животные, их кормили. Только в таком историческом месте, как «Старый Орхей», можно было получить автограф у автора проекта, австрийского дирижера Фридриха Пфайффера не на бумаге, а на ...руке. «descOPERĂ» оставил впечатления, неизгладимые в буквальном смысле...

Генеральный директор филармонии Светлана Бивол говорит, что название фестиваля очень символично. С одной стороны, оно означает открытие чего-то нового, с другой — это игра слов: «открой оперу». «В прошлом году с большим успехом здесь была представлена опера Дж. Верди «Риголетто». Сейчас мы решили несколько расширить жанры. Публике все очень понравилось: разнообразная программа, слияние музыки и природы дали наилучший результат», - констатирует она.

Директор филармонии выразила надежду на то, что фестиваль может войти в перечень важнейших культурных событий европейского значения. Ведь место его проведения — уникально. Концерты классической музыки под открытым небом проводятся на разных площадках: амфитеатрах, городских площадях, даже в гротах, в которых хорошая акустика....

На Западе давно распространен культурный туризм: люди путешествуют порою только для того, чтобы посмотреть спектакли в той или иной стране. А почему бы им не посетить с этой целью и Молдову? Тем более, есть замечательные места для отдыха, агропансионы. К тому же - экологически чистые продукты.

Посол США в Молдове Джеймс Петтит отметил, что правительство США гордится тем, что поддерживает фестиваль. И это событие заслуживает внимания зарубежных туристов. «У фестиваля большой потенциал для того, чтобы позиционировать Молдову на мировой карте культурного туризма».

Похоже, в республике появляется хорошая традиция: открывать и закрывать летний сезон музыкальными фестивалями. Как вы помните, в августе в «Старом Орхее» пройдет «GUSTAR».