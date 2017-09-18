«Песчинка на пляже вечности»

Зрители, пришедшие 8 июня на моноспектакль Евгения Гришковца «Шепот сердца», в ожидании артиста гадали, что же могут означать оригинальные декорации. Посередине сцены — гора розовых лепестков, по бокам — две вертикальные металлические конструкции, ступеньки, табурет... Все это венчает огромная больничная лампа...

По ходу действа все прояснялось, и «ружья» метко «стреляли» в нужный момент. А мы неожиданно почувствовали себя студентами, взирающими в окна операционной, где профессор проводит операцию на открытом сердце.

Отдельная просьба к зрителям: не читать и не посылать смс. Это мешает только артисту, который остается в зале единственным освещенным человеком. «И если кто-то начнет читать смс, я тут же увижу появившееся в темноте страшное синее лицо. Если подсвечивать мобильным телефоном снизу, получается зловещее выражение лица».

Артист очень уважительно относится к зрителю, стремится к диалогу с ним. А билет выступает своего рода контрактом, условия которого должны соблюдать обе стороны. Ведь, покупая билеты, мы посылаем Евгению Гришковцу сигнал, что хотим его видеть не где-то, а в родном городе. Мы желаем его услышать, и готовы за это заплатить честно заработанные деньги. «Вы решили потратить на меня два часа своей непростой жизни. Тем самым посылаете импульс, что вам нужно то, что я делаю. Проще говоря, нужен вам лично я. А ведь это самый лучший сигнал, который один человек может послать другому».

...Обращаясь к своему хозяину, сердце то кричало и обличало, то уговаривало и шептало. Напоминало о счастливом детстве, когда они с человеком были дружны. О том, как постепенно произошел разлад, взрослых страхах и эмоциональных переживаниях, беспечных поступках, создающих сердцу прямую угрозу. О том, как впервые проснулась в хозяине зависть, о жадности и меркантильности, мечтах и любви... Все это так близко и понятно каждому. Гришковец и в этот раз не изменил себе, говоря гениально просто о самом важном. И какие бы жизненные коллизии ни озвучивало сердце сипловатым голосом актера, с присущим ему юмором, неожиданной иронией и меткими образами, их тут же подхватывали аплодисменты.

Постепенно вырисовывалась одна из главных мыслей этого многослойного спектакля: люди много тревожатся о пустяках и проходят мимо по-настоящему важных вещей.

«Я не был на сцене Национального театра оперы и балета имени Марии Биешу три с половиной года. Когда приезжал раньше, у вас было очень холодно. Сегодня - нормально. «Шепот сердца» - мой шестой моноспектакль. Над ним работал три года. Это необычная постановка во многих смыслах, потому что я впервые исполняю роль не человека, а человеческого сердца. Оказалось, что самым сложным было не придумать спектакль, написать и исполнить, а говорить о себе в среднем роде. Например, «я подумало», «я сказало»... Это очень странно для мужчин, особенно в последнее время».

Спектакль идет ровно два часа. Гришковец специально принес часы, чтобы следить за временем. Особо бдительный зритель, словно подыгрывая артисту, завел электронный будильник. Как всегда, он затрезвонил в самый ответственный момент. На что актер отреагировал адекватно: дескать, не беспокойтесь, я перерабатывать не собираюсь.

Мы прожили время спектакля очень содержательно. И узнали много новых вещей. Оказалось, что самое невыносимое для сердца — это … тоска его хозяина. «Это когда ты не любишь жизнь, тебя ничего не радует: ни вкусная еда, ни весна, ни хорошая погода. Когда ты смотришь на свои беспомощные руки и понимаешь, что жить дальше так, как живешь, не хочешь, а по-другому — не умеешь. Если ты не хочешь жить, тогда скажи мне, зачем я, твое сердце, обеспечиваю твою жизнь? Зачем я-то работаю?».

Выяснили, что с возрастом человек утрачивает очень важные навыки, которыми обладал в детстве. И вспомнили, как умели раньше «выдохнуть» весь прожитый день и уснуть без сновидений счастливыми.

Некоторые выводы спектакля поначалу прозвучали парадоксально. Например: сердцу было бы лучше, чтобы у человека было ...меньше любимых людей. «И пожалуйста, люби их поменьше. Не надо так сильно, хотя бы из чувства самосохранения. Ты же их любишь безумно, а так нельзя. Ты же в них пророс, без них жить не можешь. Но знаешь прекрасно, что у всех самых любимых людей есть ужасное свойство — болеть и умирать. Поэтому — поменьше. Я даже больше скажу: мне было бы лучше, если бы ты вообще никого не любил. Но этого требовать не могу, потому что у тебя нет чувства меры. И если ты никого из людей любить не будешь, то вдруг со всей страстью возлюбишь сам себя! Или деньги, власть, или еще какую-то мерзость. Поэтому пусть у тебя все будет, но - поменьше. Почему? А ответ простой: потому что я хочу подольше».

Как признался артист в своем дневнике, из Кишинева улетал с легким сердцем. «И провожали меня без надрыва. А чего надрываться, если мы знаем, что расставание будет недолгим. Вот, Бог даст, сделаю в следующем году новый спектакль и приеду».

...А лепестки «выстрелили» под занавес спектакля, когда сердце шептало о великой японской мечте хозяина. Там цветет сакура, под нею сидит старый самурай в сложной позе и смотрит на опадающие лепестки. И понимает, что каждый лепесток — целая жизнь. «Он с этим согласен, и даже готов быть одной песчинкой на пляже вечности».

«Послевкусие» от спектакля сохранялось долго. Пока не оформилось в сравнение Гришковца с самураем благодаря его отношению к жизни. Образ нашептало сердце моего приятеля-художника...