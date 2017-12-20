А про статус Гагаузии забыли

Реорганизация ГНС вошла в противоречие с действующим законодательством, считают в АТО Гагаузия.

«В результате изменения структуры Государственной налоговой службы нарушены основные элементы Закона об особом правовом статусе Гагаузии, касающиеся управления и финансового администрирования автономии, - говорит первый заместитель башкана Гагаузии Вадим Чебан. - Основным распределителем бюджета, согласно этому закону, выступает башкан, как глава исполнительного органа. А если это так, то отвечать он должен как за расходную, так и за доходную часть бюджета. До 1 апреля 2017 года, когда Главное управление налогового администрирования и контроля состояло в подчинении исполкома Гагаузии и являлось его составной частью, а его начальник утверждался Народным собранием, мы полностью контролировали всю «цепочку». Теперь доходная часть, за которую отвечает центральный офис ГНС в Кишиневе, выпадает из нее, и смысл автономии, в том числе, финансовой, теряется».

В Гагаузии считают, что ее власти сами должны отвечать за весь бюджетный процесс, начиная от получения средств и заканчивая их эффективным использованием, как это происходило раньше. «Теперь наша налоговая служба подчиняется не нам, а непосредственно Кишиневу. Это создает серьезные трудности, хотя минфину и выгоднее, - продолжает Вадим Чебан. - Получается, что теперь обо всем, что касается доходов, мы должны спрашивать ГНС. Они отвечают за собираемость и администрирование налогов, а также контроль и взыскание долгов. Такой половинчатости в управлении бюджетом нет нигде в мире. Тем более, когда речь идет об автономии, у которой расширенный статус, и он закреплен в законодательстве».

Первый заместитель башкана Гагаузии подчеркивает, что у автономии было свое видение решения этого вопроса, но в итоге был принят вариант правительства. Хотя бизнесу, который платит налоги, неважно, кто их администрирует, но налогоплательщикам, зарегистрированным в автономии, у которых раньше возникали финансовые трудности, по возможности предоставлялись более мягкие условия, отсрочки платежей. Сейчас этого нет.

До 1 апреля все налоговые инспекции Гагаузии были единым юридическим лицом и подчинялись Комрату, а руководитель назначался двойным приказом. В прошлом году власти автономии предложили минфину, а парламент принял в первом чтении проект закона о наделении функцией сбора, администрирования, контроля и взыскания Главное управление налогового администрирования Гагаузии. При этом глава его должен был назначаться по предложению башкана. То есть, предполагалась определенная система сдержек и противовесов, которая в конечном итоге не была принята.

«Наверное, централизованное администрирование в условиях нашей страны – это хорошо, но я считаю, что именно слабое государство будет стараться централизовать свои функции, - подчеркивает Вадим Чебан. - Мы понимаем, что это определенный этап развития Молдовы, который характеризуется слабыми институтами власти. При сильном государстве намного больше полномочий отдается регионам».