ГНС обрела статус

Хотя с момента переименования ГГНИ в Государственную налоговую службу (ГНС) и объединения 35 территориальных налоговых инспекций в единое юридическое лицо прошло более трех месяцев, правовой статус и функциональные полномочия нового органа были обозначены только на прошлой неделе. Они прописаны в опубликованном Положении об организации и функционировании Государственной налоговой службы.

Документ не содержит глобальных новшеств, но он заменит собой 10 постановлений правительства, которые до сих пор регулировали деятельность органов ГНС. Новыми в документе можно считать только положения, введенные в НК с этого года. Например, о подготовке индивидуальных налоговых решений или констатации правонарушений в судебном порядке.

Положение регулирует правовой статус ГНС, основные функции, полномочия и права, а также порядок организации деятельности. ГНС подчиняется минфину, имеет статус единого юридического лица публичного права, выполняет свои обязанности на всей территории республики.

О цене «реструктуризации» в ГНС заверяют, что она проводится «своими средствами», дополнительные деньги из бюджета ведомство не запрашивает. Для нее не используются и средства кредита ВБ, выделенные на реформу налоговой службы.

- Прежде всего хотел бы заметить, что при реформировании налоговой службы фактор «усталости от реформ» не действует. На начальном этапе возможны определенные неизбежные расходы, но они окупятся, - считает председатель АСАР Виорел Дандара. – Можно провести параллель с созданием ГП Fiscservinform. Несмотря на то, что новому предприятию понадобился офис и были другие затраты, в целом эти расходы оказались несопоставимы с экономией средств и той работой, которую оно ведет. Электронные услуги снизили расходы государства, при этом улучшилось их качество. Важно и то, что акцент будет сделан на специализации инспекторов по секторам экономики. На начальном этапе возможны недоразумения и недопонимание, но если есть конечная цель, то изменения не должны привести к ухудшению нынешнего состояния дел.

Эксперты действительно отмечают отдельные случаи дублирования полномочий и несогласованности действий налоговых органов после 1 апреля 2017 года. Вплоть до того, что на один и тот же налог налогоплательщику приходил инкассовый документ от разных исполнителей. Но все единодушны, что еще рано говорить о результатах реструктуризации налоговой службы. «Однозначно, что отрицательно на деятельность налоговиков она не повлияла, - продолжает Виорел Дандара. - К предпринимателям отношение будет корректнее в том плане, что меньше станет «кумовства» или «неприязненных» отношений. Совсем они вряд ли исчезнут, учитывая реалии маленькой Молдовы, но и это немаловажно».

Отрицательный момент проводимых преобразований в том, что любое экстренное решение теперь будет приниматься в центральном офисе в Кишиневе, а не на местах, как раньше, считает предприниматель, пожелавший остаться неназванным. На его взгляд, это может в определенном смысле усложнить бизнес-процессы. По любому вопросу нужно будет ехать в столицу. Онлайн решать такие проблемы пока невозможно, налоговая служба к этому не готова.

В том, что система контроля централизована, наш анонимный эксперт видит больше положительных сторон. Налоговикам это позволит быть более мобильными и лучше планировать свои действия, т.е. оптимизировать структуру. С другой стороны, концентрация в одной точке системы контроля предполагает более прозрачные действия налоговой службы. Это соответствует и новой концепции контроля, которую продвигает правительство. Согласно ей, рутинные проверки будут проводиться, в соответствии с заранее утвержденным планом. Налогоплательщик будет предварительно извещен о ней и сможет подготовиться.

«При этом наделение ГНС полномочиями констатации правонарушений, наказуемых в судебном порядке, – палка о двух концах, - продолжает наш собеседник. - У хозяйствующих субъектов не будет возможности опротестовывать решения налоговой службы, принятые по результатам проверок. Они смогут делать это только в суде, а это более сложный и дорогостоящий процесс. Вопрос и в подготовке налоговых служащих, того, насколько они будут готовы определить ущерб, нанесенный государству, так как это уровень следственных органов. А ГНС уже заявила, что не будет нанимать дополнительные кадры. Здесь кроется опасность двоякой трактовки законодательства и попыток влияния на бизнес».

В конце прошлого года Молдова подписала соглашение и получила доступ к финансированию со стороны ВБ для реализации Проекта по модернизации налогового администрирования. Стратегическая задача, которую должен решить проект, заключается в росте собираемости налогов и соблюдения требований налогового законодательства, а также повышении качества услуг, предоставляемых налогоплательщикам. Проект будет состоять из нескольких компонентов. Первый предусматривает пересмотр налогового законодательства, в том числе, с целью приведения его в соответствие с положениями директив ЕС, а также улучшения его общего качества посредством повышения согласованности законов и подзаконных актов. Помимо этого, предполагается пересмотр подходов к налоговому администрированию с целью предотвращения ухода от налогов.

Реализация второго компонента проекта предполагает институциональное развитие налоговой службы, которое должно включать, в том числе, пересмотр ее организационной структуры и функций различных подразделений. Третий и четвертый компоненты проекта предусматривают операционное развитие налоговой службы, что позволит расширить спектр и улучшить качество услуг, предоставляемых налогоплательщикам, а также создание новой информационной инфраструктуры налоговой службы путем внедрения интегрированной IT-системы.

«Проект находится в начальной стадии реализации и, очевидно, что пересмотр организационной структуры должен быть тесно увязан с новым налоговым законодательством и теми услугами, которые будут предлагаться налогоплательщикам. В этом контексте, реструктуризацию налоговой службы считать процессом завершенным было бы преждевременно», - говорит аудитор Стелла Алекса, член Ассоциации дипломированных сертифицированных бухгалтеров Великобритании (ACCA).

Говоря о деятельности ГНС, эксперты высказали пожелание, чтобы служба стала более открытой бизнесу, вникала в его проблемы и помогала находить решения. Выражаясь фигурально, «вышла из офиса», потому что многие компании, особенно иностранные, не до конца понимают все тонкости нашей налоговой политики. Им необходимо взаимодействие. У нас же до сих пор налоговую службу воспринимают в качестве «дубины», которая наказывает компании.