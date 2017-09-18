«Две правды» избирательной реформы

В минувшее воскресенье на центральной площади Кишинева вновь прошла акция протеста граждан, не поддерживающих изменение избирательной системы страны. В то время, как в столице призывали всеми силами противостоять электоральной реформе, в Единец, Яловень и Кахул прошли альтернативные акции, собравшие избирателей, жаждущих изменения системы.

И если в первом случае участники говорили о намерении правящих сил лишить электорат гарантированного права демократично избирать своих представителей в законодательный орган, то во втором люди ратовали за предложенную и поддержанную парламентом в первом чтении формулу: 51 депутат по партийным спискам, 50 – по одномандатным округам. После нескольких часов выступлений, критики и обвинений в адрес власти, участники митинга в Кишиневе призвали партнеров по развитию, Венецианскую комиссию убедить молдавское руководство в недопустимости изменения избирательных правил. И предупредили: если глас народа не будет услышан, акции продолжатся. И разошлись.

Глас народа, как собственно, и позиция Венецианской комиссии относительно изменения избирательной системы, судя по всему, услышаны не будут. На прошлой неделе зарубежные СМИ обнародовали предварительное заключение европейских экспертов по избирательной системе РМ, которое во многом не вяжется с позицией молдавских властей. И сразу же в Кишиневе лидеры правящего большинства поспешили заявить, что на самом деле заключение комиссии носит рекомендательный характер, и совершенно не обязательно к исполнению. Хотя до этого при принятии других решений позиция ВК считалась неоспоримой истиной. Видимо, на этот раз сработает другой принцип: есть две правды – ДПМ-ПСРМ и неправильная.

То, что сторонники изменения избирательной системы во власти не собираются сдаваться, доказывает и неожиданный визит спикера Андриана Канду в офис Венецианской комиссии. В среду вечером стало известно, что глава законодательного органа отправился в Венецию в сопровождении нескольких депутатов, а также советника президента по юридическим вопроса Максима Лебединского. Там они планируют обсудить не только изменение формулы избрания депутатов, но и возможность расширения полномочий главы государства. Видимо, члены делегации намерены убедить европейских экспертов в том, что Молдове просто необходимы эти изменения. Получится? Сказать сложно.

Понятно, что из-за этого визита руководства парламента заседание законодательного органа не созвали. Зато в минувшую пятницу депутаты собрались и рассмотрели около 20 вопросов. Большинство из них было обсуждено во втором чтении, поэтому дискуссий по ним не было. Но вот несколько проектов обсуждались долго и в деталях. В частности, проект о внесении изменений в Закон о фармацевтической деятельности.

По словам замминистра здравоохранения Лилианы Ешану, предложенный документ предлагает признать утратившими силу положения, устанавливающие географические и демографические ограничения на размещение аптек в населенных пунктах страны. В 2011 г. парламент внес поправки в законодательство, в соответствии с которыми новые аптеки не могли быть открыты, во-первых, на расстоянии менее 250 м от уже действующей, и на расстоянии не менее 500 м – от производственной. Во-вторых, на одну появившуюся аптеку должно приходиться не менее 3-4 тыс. жителей. Тогда же законодатель предусмотрел, что правительство должно разработать и утвердить Национальный план размещения аптек, в соответствии с которым и должны были выдаваться лицензии на новые пункты продажи медикаментов.

Однако, как отметила замминистра, план так и не был разработан. По этой причине лицензионный орган был втянут в судебные тяжбы с операторами фармацевтического рынка, которым отказывали в предоставлении разрешений на деятельность. Фармацевты ссылались на то, что если плана нет, ограничения неуместны. В итоге, с момента вступления в силу вышеупомянутых законодательных изменений, Лицензионная палата проиграла 188 дел и была вынуждена выдать запрашиваемые операторами лицензии на открытие новых аптек. В ходе судебных разбирательств неоднократно указывалось на то, что демографические и географические требования ограничивают конкуренцию на фармацевтическом рынке. Вот в правительстве и решили устранить эти моменты. В отраслевом министерстве рассчитывают, что отказ от ограничений приведет к открытию аптек в небольших населенных пунктах, где численность населения не превышает 1,5 тыс. человек.

По мнению коммуниста Оксаны Доменти, при разработке ограничительных критериев размещения аптек авторы руководствовались европейской практикой. И эти принципы в ЕС работают. Этот инструмент используется как своеобразная поддержка государством небольших аптек, действующих в не самых выгодных с экономической точки зрения регионах. У нас же, как считает депутат, эффект не был ощутим в полной мере именно по причине отсутствия того самого плана. Если бы его разработали, аптечные сети развивались бы равномерно, в том числе в не самых привлекательных населенных пунктах.

«Аннулирование ограничений чревато серьезными последствиями. Крупные сети, располагая достаточными ресурсами и возможностями, начнут открывать аптеки там, где им захочется, в том числе рядом с мелкими пунктами. На время снизят цены, устранят конкурента, после чего поднимут стоимость лекарств. И мы получим обратный эффект от ожидаемого. Недопустимо принимать такие решения в условиях, когда рынок монополизирован несколькими крупными фармацевтическими компаниями. И происходящее наталкивает на мысль о серьезном лобби с их стороны», - считает Оксана Доменти.

Демократ Дмитрий Дьяков, подключившийся к дискуссии, также выразил обеспокоенность в связи с тем, что снятие ограничений обусловит хаотичное и неконтролируемое появление новых аптек. Несмотря на то, что депутаты почти час упорно не соглашались и критиковали инициативу министерства, она была поддержана большинством в первом чтении.

Вице-председатель Административного совета Национальной комиссии по финансовому рынку Юрие Филип представил пленуму дополнения и изменения к Закону о ссудо-сберегательных ассоциациях (ССА). Он отметил, что документ преследует несколько принципиально важных целей и разработан при поддержке польских коллег, где данный сектор очень развит.

Во-первых, предложено создать Фонд гарантирования сберегательных вкладов. Он станет своеобразной гарантией компенсации вкладов физических лиц в случае принудительной ликвидации или неплатежеспособности ССА. Одновременно со вступлением в силу выдвинутых поправок, все ассоциации, принимающие вклады, будут обязаны стать членами и участвовать в создании вышеупомянутого фонда. Он будет управляться органом надзора, то есть, НКФР. Его предложено формировать из ежеквартальных взносов ССА, рассчитанных органом надзора для достижения и поддержания его в размере 1% от общей суммы покрытых сберегательных вкладов, зарегистрированных на балансе ассоциации. Другими источниками пополнения фонда станут средства из неправительственных источников, дарений, грантов и внешней финансовой помощи. Бюджет фонда будет пополняться и за счет доходов от инвестирования свободных ресурсов. Вкладывать их разрешат в банковские депозиты, ГЦБ и финансовые инструменты Нацбанка.

По словам Юрия Филип, на данный момент в стране действует около 300 ССА, которые привлекли от вкладчиков средства с размере около 300 млн леев, а средний размер вкладов составляет 40 тыс. леев. Он согласился, что финансовые показатели не столь впечатляющи, но с учетом динамики развития рынка нужно создать условия по защите вкладчиков.

Другой блок поправок относится к расширению спектра оказываемых ассоциациями услуг. Речь идет о праве предоставлять финансовые гарантии, посредничестве в лизинге и участии в распределении публичных финансовых средств. Третья составляющая проекта оговаривает процедуру специального администрирования в ССА. НКФР получит право для введения спецуправления (по аналогу тех, что действуют в банковском секторе) в ассоциациях, столкнувшихся с финансовыми проблемами.

По мнению коммуниста Олега Рейдмана, НКФР поспешило с выдвижением соответствующих инициатив. Он согласен с тем, что рынок растет, «но, это происходит именно из-за того, что он не столь жестко регламентирован, как банковский сектор». Предлагая же создание Фонда гарантирования вкладов ССА, НКФР обусловит удорожание средств, выдаваемых ассоциациями, и снизит их привлекательность. Большинство с оппозиционером не согласилось и поддержало проект в первом чтении.