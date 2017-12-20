Историческая ошибка Дональда Трампа

Президент США Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты больше не будут участвовать в Парижском соглашении по климату 2015 года, знаменательном договоре ООН, подписания которого многие из нас так долго добивались. Трамп совершает ошибку, которая повлечёт серьёзные последствия для его страны и для всего мира.

Трамп утверждает, что он попытается пересмотреть условия соглашения, заключённого в Париже, или выработать новые. Но лидеры всего мира уже приветствовали соглашение как прорыв в борьбе с изменением климата, победу международного сотрудничества и благо для мировой экономики. Это справедливо и сегодня.

Среди многих проблем, с которыми мы сегодня сталкиваемся, изменение климата уникально своим глобальным характером. Оно затрагивает каждый элемент жизни на планете ‑ от экосистем и производства продуктов питания до городов и цепей промышленных поставок. Рассматривать изменение климата как строго «экологическую» проблему – значит полностью упускать суть.

Можно великодушно допустить, что Трамп просто не понимает последствий своего решения. И все же, независимо от того, что думает Трамп, мы знаем: его окружают советники, которые очень хорошо знают, что поставлено на карту.

Во время кампании Трамп обещал создать рабочие места и защитить американских рабочих от последствий разрушительных событий в мире. И в своём твиттере он объявил, что принял решение по Парижскому соглашению, сопроводив это словами: «СДЕЛАТЬ АМЕРИКУ СНОВА ВЕЛИКОЙ!»

Но решение Трампа идёт вразрез с каждой из этих целей и противоречит желаниям подавляющего большинства американцев, в том числе многих его сторонников. Отвернувшись от Парижского соглашения, он способствует беззащитности американцев перед лицом разрушительных последствий изменения климата, многие из которых они уже чувствуют на себе. Более того, он препятствует созданию рабочих мест в процветающих отраслях: производстве энергии из возобновляемых источников и электромобилей, где нанимают всё больше тех самых рабочих, представителем которых он себя считает.

Говоря в более широком смысле, Трамп принизил саму Америку и отказался от её глобальной руководящей роли. Это трагедия – наблюдать, как такая сила утрачивается окончательно из-за самоотречения и близорукости.

Пряча головы в песок, Трамп и его советники, должно быть, надеются, что реальность просто исчезнет. Они каким-то образом пришли к выводу, что Америка не пострадает от засухи, которая уже уничтожает фермы в Центральной долине Калифорнии, от повышения уровня моря, из-за которого прибрежные города уже затапливает, от ураганов и лесных пожаров, регулярно опустошающих обширные пространства американской глубинки, а также от сбоев поставок воды и продовольствия, которые угрожают всем нам.

Другие участники Парижского соглашения дали уверенную отповедь решению Трампа, доказывая тем самым жизнеспособность самого соглашения. Остальному миру будет грустно видеть, что из-за решения Трампа Америка осталась за бортом.

Реакция мира будет очевидна на встрече G20 в Германии в июле этого года. Уже сейчас Европа, Китай, Индия, Канада, а также страны Тихоокеанского региона и Южной Америки подтвердили приверженность целям Парижского соглашения. Эти страны понимают опасность изменения климата, как и глобальные акционеры компании ExxonMobil, которые буквально на этой неделе отвергли попытки этой компании игнорировать влияние изменения климата на бизнес.

Решение Трампа, из-за которого Америка оказалась в компании ещё двух стран, не присоединившихся к Парижскому соглашению, – Сирии и Никарагуа, – полностью противоречит нынешней глобальной атмосфере сотрудничества. Крупнейшие страны мира ежедневно заключают новые соглашения по сотрудничеству в области исследований и разработок, инвестициям в инфраструктуру и промышленной стратегии. Они работают вместе над превращением экономики в низкоуглеродную, а также над тем, чтобы после 2020 года глобальные выбросы парниковых газов начали снижаться.

Европейские лидеры уже встречаются со своими индийскими и китайскими коллегами, чтобы найти области, в которых они могут сотрудничать по разработке экологически чистой энергетики и зеленой инфраструктуры. В эти области будут производиться массированные инвестиции, а Европейский центральный банк, Азиатский инвестиционный банк и многие другие учреждения разрабатывают механизмы их финансирования. Кроме того, суверенные накопительные фонды, имеющие огромное влияние в мировой финансовой системе, перенаправляют свои инвестиции в «зеленую» экономику.

Даже самые оптимистичные из нас не предсказывали, что прежняя парадигма, основанная на ископаемом топливе, изменится так быстро. Но Европа постепенно свёртывает угольную энергетику. А Индия, Китай и Южная Корея в ускоренном темпе изымают капитал из угольной отрасли и направляют его на источники возобновляемой энергии.

Во всем мире конкуренция построена на том, «кто быстрее всех станет «зелёным»». Появляются и масштабно развиваются новые отрасли промышленности в таких областях, как электрификация и проектирование смарт-сети для электромобилей, технологии «зелёного» строительства и переработки, а также органического синтеза. Революция возобновляемой энергии, развивающаяся в беспрецедентном темпе, уже преобразует целые сектора, и не в последнюю очередь транспорт. По всему миру в этих секторах чувствуется оживление и потенциал роста.

Жаль, что Трамп решил отказаться от глобальной ответственности Америки и отвернуться от этих преобразований. Его решение – удар по очень многим людям, в том числе многим американцам, которые упорно работали над тем, чтобы успешно вписаться в новую экономику.

Тем не менее, Трамп не может повести за собой всю Америку. Мероприятия по климату на уровне штатов и городов охватили всю страну, они всё более масштабны и амбициозны. Историческая ошибка Трампа – препятствие на пути этого коллективного действия; но она вряд ли сможет его остановить. В то время как китайские компании сейчас обучают работников угольной отрасли США строить ветряные электростанции, остальной мир будет продолжать работать вместе и создавать рынки и рабочую силу для будущего.

© Project Syndicate, 2017.