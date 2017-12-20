Пробуждение после кошмарного сна с Трампом

Американский народ может покончить с муками, вызванными президентством Дональда Трампа, одним из трёх способов. Но вопрос, сделает ли он это (и когда), является исключительно политическим, а не зависящим от каких-то юридических перспектив.

Во-первых, есть метод Никсона: измотанный борьбой президент просто уходит в отставку, он боится и не хочет подвергать себя процедуре, которая, как он видит, становится для него неизбежной. Но может ли Трамп реально выбрать именно такой выход? Я в этом сомневаюсь.

Во-вторых, в 25-й поправке к Конституции, ратифицированной в 1967 году, есть статья 4, описывающая, как могут действовать вице-президент и администрация для замены президента, который умер или отстранён от управления по причинам плохого здоровья. Последний вариант мог быть применён четырьмя годами ранее, после покушения на Джона Кеннеди, если бы тот не умер от полученных ран. Кроме того, такая возможность обсуждалась, когда у президента Рональда Рейгана появились первые признаки болезни Альцгеймера.

Однако нынешняя ситуация не похожа на эти случаи. Трамп, может быть, и является нестабильным и неподходящим для управления страной человеком, как уверяют его недруги. Но стал ли он сейчас таким в большей степени, чем когда за него голосовал американский народ? Наверное, нет.

Наконец, остаётся лекарство в виде импичмента, который в эти дни всё более и более открыто обсуждают в Вашингтоне. Это обсуждение происходит (вот она, примета времени) на фоне выхода книги «Основания для импичмента» Аллана Лихтмана. (Политический историк Лихтман заменит тем, что придумал модель, которая позволила ему предсказать избрание всех американских президентов, начиная с Рональда Рейгана и заканчивая Дональдом Трампом).

В соответствии со статьей 2-й Конституции, импичмент – это процедура отстранения от должности президента, вице-президента или других высших представителей исполнительной власти (или судей) по подозрению в «измене, взяточничестве, либо других серьёзных преступлениях и правонарушениях». Это очень сложный процесс, который происходит в два этапа. На первом Палата представителей простым большинством должна решить, являются ли обвинения достаточно серьёзными для проведения расследования. На втором этапе Сенат проводит полноценное расследование, а затем ему необходимо сформировать большинство в две трети голосов для того, чтобы признать должностное лицо виновным и немедленно отстранить его от должности.

Есть две основные причины сомневаться в том, что процедура импичмента позволит избавить мир от Трампа. Первая – баланс сил в Сенате. Чтобы признать Трампа виновным, к демократам должны будут присоединиться, по меньшей мере, 19 сенаторов-республиканцев. На данный момент можно рассчитывать, что так поступят, в лучшем случае, пятеро. Кроме того, два единственных прецедента с импичментом президента едва ли обнадёживают (в 1868 году был объявлен импичмент Эндрю Джонсону за злоупотребление властью, а в 1998 году – Биллу Клинтону за лжесвидетельство и воспрепятствование правосудию): оба были оправданы в Сенате.

Вторая причина – боссы Демократической партии не хотят, чтобы ультраконсервативный вице-президент Майк Пенс занял место, освобождённое павшим Трампом. Не появится ли у него такой же позитивный ореол, как и у других вице-президентов, занявших Овальный кабинет при исключительных обстоятельствах (Линдон Джонсон после Кеннеди, Джеральд Форд после Никсона)? А что если он останется в этой должности не только на оставшийся срок Трампа, но и на два собственных четырёхлетних срока?

Всё это звучит достаточно логично. Но по сравнению с эпохой Джонсона, Форда и даже Клинтона времена сейчас совсем другие.

В постмодернистских демократических странах есть один и только один босс – общественное мнение. А общественное мнение существует согласно собственной логике. Как долго американское общество будет терпеливо сносить почти ежедневные дозы новых доказательств наличия конфликта интересов, начиная с того, что в разгар президентских праймериз Трамп выдал китайским инвесторам лицензию на использование бренда Trump для проектов в сфере недвижимости?

А как насчёт финансовых связей Трампа с Россией и таких же связей его помощников, включая бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флина и бывшего руководителя избирательного штаба Пола Манафорта? Какие рычаги могут применить российские олигархи, которые в 2004 году, когда Трампу грозило очередное банкротство, а американские банки включили его в чёрные списки, помогли провести рекапитализацию его компаний и купили (не глядя и по премиальным ценам) апартаменты класса люкс в башне Trump World Tower? Не аукнется ли всё это со временем?

Наконец, мы видим грубое воспрепятствование правосудию в виде увольнения директора ФБР Джеймса Коми, чьим главным преступлением, похоже, стал отказ исключить Трампа из расследуемого дела о криминальном вмешательстве Кремля в ход избирательной кампании 2016 года. Какие выводы сделают избиратели из тех разоблачающих открытий, которые теперь, несомненно, станут известны, поскольку предшественник Коми, Роберт Мюллер, назначен специальным прокурором для расследования связей между Россией и избирательной кампанией Трампа?

Признаков общественного негодования становится всё больше. Юрист из Массачусетса Джон Бонифаз организовал сбор подписей под петицией с призывом к импичменту Трампа, которую подписали уже более миллиона человек. Опросы общественного мнения показывают, что большинство избирателей выступают за отставку Трампа в случае, если будет доказано, что его кампания велась в тайном сговоре с Россией с целью повлиять на исход выборов. Растущее число избирателей говорят сейчас об этом своим депутатам, которые – рано или поздно – должны будут прислушаться, если, конечно, они не хотят поставить под угрозу собственные шансы на переизбрание.

Реальная опасность для Трампа может возникнуть, когда толпа, которую он очаровал и покорил во время предвыборной кампании, начнёт от него отворачиваться. Проницательные политические эксперты – от Платона до Токвиля – подробно говорили о том, как трудно становится уклоняться от толпы тому, кто подчинил её себе.

Худшего сценария всегда можно избежать. Так пусть же толпа, охваченная популизмом, снова превратится в великий американский народ, народ граждан. Когда это произойдёт, Трамп уйдёт в историю.

© Project Syndicate, 2017.