Молдова - ЕАЭС: все только начинается

Какие возможности получит Молдова после ее утверждения в статусе наблюдателя в Евразийском Экономическом Союзе? Облегчатся ли условия для выхода и деятельности на рынках стран ЕАЭС для молдавских предприятий? Эти и другие вопросы обсуждались на первом заседании совместной рабочей группы по взаимодействию между Евразийской Экономической Комиссией (ЕЭК) и РМ.

Открывая заседание, президент Молдовы Игорь Додон заявил: «Я придерживаюсь мнения, что мы должны поддерживать отношения и с Востоком, и с Западом, как с Европейским союзом, так и с традиционными партнерами. В октябре, надеюсь, Молдова получит статус наблюдателя в ЕАЭС».

Игорь Додон также отметил, что подписанный 3 апреля текущего года в Кишиневе Меморандум о сотрудничестве между ЕЭК и РМ не подразумевает прямого участия со стороны государства.

«Этот договор предполагает консультации на уровне экспертов и экономических субъектов для выявления проблем, с которыми могут столкнуться предприятия во время выхода на евразийский рынок. Это огромная площадка, с импортом в сотни миллиардов долларов, часть из которого может составить экспорт из Молдовы».

Мы попросили сопредседателя совместной рабочей группы, члена Коллегии Экономической комиссии (министра) по основным направлениям интеграции и макроэкономике ЕЭК Татьяну Валовую разъяснить некоторые аспекты будущего сотрудничества.

- Что подразумевает статус наблюдателя в ЕЭК, какие возможности это может дать молдавскому бизнесу?

- Статус наблюдателя предполагает участие во всех заседаниях комиссии с правом голоса. То есть Молдова сможет озвучивать имеющиеся, по ее мнению, проблемы и предлагать пути их решения.

Сегодня мы услышали от многих руководителей молдавских предприятий конкретную информацию о том, с какими сложностями они сталкиваются при работе на российском рынке и рынках других стран содружества. Мы в ЕЭК внимательно анализируем такую информацию и стараемся разрабатывать предложения по облегчению условий для легального бизнеса. Одним из плодов этой работы станет новый Таможенный кодекс, который вступит в действие с 1 января 2018 года.

- В последние годы в Молдове активно идет гармонизация нормативной базы с европейской, внедряются сотни директив Еврокомиссии. Как может отразиться отличие национальных стандартов от стандартов ЕАЭС на внешнеэкономической деятельности молдавских предприятий?

- В принципе, стандарты ЕС и ЕАЭС совпадают примерно на 80%. Но разница, действительно, есть. Для крупных предприятий это не проблема, они часть продукции выпускают для рынка ЕАЭС, часть, по другим стандартам, - для стран Евросоюза. А вот для предприятий малого и среднего бизнеса такое препятствие может стать непреодолимым.

Однако, насколько я знаю, для многих предприятий Молдовы такой дилеммы не существует. У рынков ЕС и ЕАЭС разные ассортиментные потребности. Например, после начала нормализации отношений, только за первый квартал этого года рост экспорта молдавских продуктов в Россию составил 42% (поставки яблок выросли в 7 раз, вина - в 5 раз). Есть многочисленные запросы по мясу, фруктам, овощам, другим позициям.

- Когда планируется провести второе заседание совместной рабочей группы и какова будет его тематика?

- Дату мы определим совместно с молдавской стороной. А повестку дня уже обозначили во время сегодняшней дискуссии. Это будет семинар по двум темам. Первый, - весь круг вопросов, связанных с таможенными правилами и практикой их применения в ЕАЭС. Второй, - сходства и различия в стандартах (регламентах) ЕАЭС и ЕС.