Консульство Молдовы в «северной столице»

В Санкт-Петербурге может быть открыто консульство Молдовы. Этот вопрос обсуждали президент Игорь Додон и губернатор «северной столицы» России Георгий Полтавченко в понедельник. Встреча состоялась в ходе визита высокопоставленного российского чиновника в Молдову.

По словам президента, открытие консульства в Санкт-Петербурге «крайне важно для примерно 200 тыс. наших соотечественников, живущих и работающих в Северо-Западном федеральном округе, а также для молдавских хозяйствующих субъектов».

Глава молдавского государства выразил удовлетворение тем, что визит Г.Полтавченко в Молдову состоялся в День России, что «является еще одним знаком уважения к нам с российской стороны».

Он поблагодарил российскую сторону за принятые решения, «дающие возможность большему числу молдавских винодельческих компаний возобновить экспорт своей продукции на российский рынок». По его словам, они обсудили возможность открытия ещё одного пункта пропуска для молдавских экспортеров с целью допуска молдавской продукции в северные районы России.

«Поговорили о привлечении российских инвестиций в экономику Молдовы, а также о дальнейшем развитии молдавско-российского сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере. В частности, договорились об организации турне Ансамбля народных танцев «Жок» в Санкт-Петербург до конца года», - отметил Додон.

В ходе визита в Молдову, делегация из Санкт-Петербурга посетила в понедельник Гагаузскую автономию. Губернатор Георгий Полтавченко и башкан Гагаузии Ирина Влах подписали дополнительный протокол к соглашению о межрегиональном сотрудничестве от 2014 года, который предусматривает взаимодействие в сфере торговли и экономики, науки, образования и культуры.