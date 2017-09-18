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Нужна еще одна реформа

№ 23 (1189) 16 июня 2017

Реформа рынка государственных ценных бумаг (ГЦБ) позволит сократить расходы на обслуживание государственного долга и мобилизовать ресурсы для инфраструктурных проектов.

 

К таким выводам пришли авторы исследования, проведённого Независимым аналитическим центром «Expert-Grup». Исполнительный директор Центра Адриан Лупушор отметил, что экономическое развитие любой страны напрямую зависит от наличия хорошо организованной финансовой системы, позволяющей эффективно распределять ресурсы между теми, кто сберегает свои деньги, и теми, кто их инвестирует, передаёт агентство IPN.

 

По мнению экспертов, на данном этапе в экономике страны коммерческие банки не имеют достойных конкурентов, способных взять на себя важные функции, необходимые для обеспечения оборота капитала в экономике. Банкам принадлежит 78% рынка финансовых документов, выпускаемых минфином, а их совокупные доходы примерно в 200 раз больше, чем у всех участников рынка капитала вместе взятых.

 

Короткие сроки погашения ГЦБ, находящихся в обращении (большинство – в течение менее чем одного года) и существующие нормативные рамки в большей степени благоприятствуют банковскому сектору, нежели другим участникам рынка, создавая препятствия на пути реализации инвестиционных проектов и делая данный сектор непривлекательным для частных инвесторов. Другими ограничениями, тормозящими развитие механизма посредничества на основе ГЦБ, по мнению экспертов, являются: отсутствие инфраструктуры для продажи ГЦБ на вторичном рынке, узкий сегмент институциональных инвесторов на местном рынке, затруднения с доступом инвесторов к ГЦБ, низкий уровень финансовой грамотности населения.

 

Один из авторов исследования Серджиу Гайба перечислил условия, необходимые для создания современного рынка капитала. В их числе эксперт назвал наличие у профессиональных и непрофессиональных инвесторов свободного, всеобъемлющего и прямого доступа к рынку финансовых документов, выпускаемых государственными органами; наличие единого рынка, который обеспечивал бы беспрепятственное движение ценных бумаг между участниками рынка, чтобы они могли при необходимости превращать эти бумаги в наличные; возможность немедленной продажи на вторичном рынке финансовых документов, приобретённых на первичном рынке. Ещё одним обязательным условием является справедливость налогового бремени, при которой отсутствует протекция или обеспечение конкурентных преимуществ для одних рынков по сравнению с другими, для одних посредников или категорий экономических операторов по сравнению с другими.

 

Эксперты рекомендуют пересмотреть налоговое законодательство и исключить из него любые положения, отдающие преимущество отдельным формам размещения денежных средств в качестве инвестиций. Необходимо принять на вооружение современные технологические решения для осуществления торгов, провести калибровку инструмента «Сертификаты» Национального банка Молдовы, а также повысить финансовую грамотность населения.

 

В презентации исследования приняли участие министр финансов Октавиан Армашу, глава НБМ Серджиу Чокля и заместитель председателя Совета НКФР Нина Доска. Они выразили надежду на то, что выводы и рекомендации исследования послужат началом для долгожданной и необходимой дискуссии о создании альтернативы банковскому сектору в области финансирования.

7690 Автор: Агентство IPN
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Список персон
  • АРМАШУ Октавиан

    Министр финансов.

  • ДОСКА Нина

    Заместитель председателя административного совета Национальной комиссии по финансовому рынку.

  • ЛУПУШОР Адриан

    Исполнительный директор Независимого аналитического центра Expert-grup.

  • ЧОКЛЯ Серджиу

    Президент Национального банка Молдовы.



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