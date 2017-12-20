НКФР не хватает поддержки

Законодательные инициативы Национальной комиссии по финансовому рынку (НКФР) по укреплению рынка небанковского кредитования блокируются. Стратегия развития небанковского финансового рынка до 2020 года не утверждена правительством. Эти и другие проблемы содержатся в годовом отчете мегарегулятора, которому перманентно «перекрывают кислород».

Вопрос институциональных полномочий мегарегулятора в регулировании небанковского финансового рынка остается открытым. Налоговые стимулы развития рынка капитала отвергаются, риски бесконтрольного рынка небанковского кредитования не принимаются во внимание, а соответствующие инициативы НКФР откладываются в «долгий ящик». Предусмотренного расширения спектра финансовых инструментов, таких, как развитие рынка облигаций с целью создания для инвесторов новых возможностей, не происходит. Министерство финансов дало отрицательный отзыв на программный документ мегарегулятора, в связи с чем представленная в прошлом году Стратегия развития небанковского финансового рынка не прошла утверждения в правительстве.

По мнению вице-председателя административного совета НКФР Юрие Филип, бурный рост рынка микрофинансирования, который за последний год на треть нарастил свои объемы, а также появление множества организаций, занимающихся деятельностью по микрофинансированию, включая лизинговые компании, требует пристального внимания регулятора и изменения нормативно-правовой базы. Однако применить одинаковые пруденциальные требования ко всем профессиональным участникам рынка НКФР не может. «Действующие нормы, разработанные в условиях раздельного управления сегментами небанковского финансового рынка, предоставляют различную степень свободы игрокам. Деятельность ссудо-сберегательных ассоциаций, например, даже не лицензируется, и единственная возможность понять, что там происходит, это сбор статистической информации. На этом компетенция регулятора, на котором лежит ответственность за весь рынок микрофинансирования, заканчивается», - говорит Юрие Филип.

Соответствующие законодательные инициативы регулятора, продвигающего объединяющий все виды деятельности по микрофинансированию законопроект, как и законопроект о ссудо-сберегательных ассоциациях, сейчас вновь пересматриваются. Консенсус найти пока не удается. «Возникла патовая ситуация. Если министр финансов считает, что деятельность по микрофинансированию должна перейти под контроль Национального банка, то НБМ пока нее говорит «нет» и дает положительный отзыв на законодательные инициативы НКФР. Но Нацбанк сейчас не может взять на себя эту ответственность, есть дела важнее. В перспективе – да. В начале июня стороны еще раз обсудили проблематику и дали себе очередной срок для доработки законопроектов», - сообщил вице-председатель НКФР.

По проблеме институциональных полномочий нет единого мнения и у внешних партнеров Молдовы. Например, местное представительство МВФ придерживается позиции, что регулятор финансового рынка, как банковского, так и небанковского, должен быть один – НБМ. В большинстве государств европейского сообщества практикуется разделение полномочий. Но в Молдове существует еще и разность институционального менталитета в принципах управления. «Убежден, что введение единого подхода к процедурам микрофинансирования остановил бы неконтролируемый рост числа организаций, предоставляющих такую услугу населению. Переход контролирующих функций к НБМ, который исповедует более жесткие принципы единых требований к банковскому и небанковскому кредитованию, не только остановит этот рост, но и подкосит небанковское кредитование, которое, в отличие от банков, не рискует деньгами населения», - говорит Юрие Филип.

Проведенная «санация» недобросовестных акционеров трех страховых компаний (Asito, Moldasig, Alliance Insurance) тоже сначала упиралась в отсутствие достаточных полномочий мегарегулятора. «Проблемы в компаниях фиксировались давно. Например, мы не понимали, как работает структура продаж в Asito, подозрительные решения, сделки с активами, сменой менеджмента, но только в прошлом году, когда компания после арестов осталась фактически без руководства, стало возможным заблокировать мажоритарный пакет акций сомнительных акционеров, ввести внешнее управление, приостановить продажи. В апреле 2016 г. был снят судебный запрет и возобновлены выплаты пенсионных аннуитетов. Компания сейчас владеет достаточными ликвидными средствами, и мы рассматриваем вопрос о возобновлении ее полноценной деятельности. Финансовая прочность СК Moldasig тоже не вызывает сомнений, что страховщик справится с возникшими трудностями», - говорит вице-председатель НКФР.

Но и «трудности» у компаний в ближайшем будущем еще возникнут. Сделки с заблокированными и выставленными на продажу пакетами акций, принадлежащими через третьих лиц бизнесмену Вячеславу Платону, маловероятны. Если этот процесс затянется надолго, то корпоративное управление компаниями будет невозможно. Механизм выхода из ситуации, когда применялись санкции к недобросовестным акционерам страховых компаний, не был продуман. И это признают в НКФР.

«Мы не были готовы к такой ситуации. В европейских странах право государства по блокировке сомнительных пакетов есть, но оно никогда не применялось, поэтому Молдове перенять опыт по данной проблематике не у кого. Есть общие правовые посылы, что в таких ситуациях право управления пакетами акций переходит либо к регулятору, либо передается в трастовое управление. НКФР не выходит с предложением внести изменения в закон о финансовых учреждениях, поскольку это займет много времени. Но мы инициируем соответствующие поправки в страховое законодательство», – сообщил Юрие Филип.

Несколько позитивных моментов в создавшейся ситуации вице-председатель НКФР все же видит - деятельность страховщиков в целом не блокируется, не созданы необоснованные преимущества в управлении компаниями у оставшихся акционеров. В этих условиях, когда обеспечено функционирование страховщиков, есть большая вероятность прихода качественных инвесторов. Хотя не у всех компаний вырисовываются перспективы. В рамках судебного дела бизнесмена Вячеслава Платона суд первой инстанции вынес необоснованное, по мнению вице-председателя, решение изъять из активов страховых компаний средства в счет погашения нанесенного бизнесменом ущерба. Но если для СК Asito и Moldasig такое изъятие не принесет достаточно ощутимых потерь, то запаса прочности у СК Alliance Insurance, которой вменили продажу участка земли и возмещение 50 млн леев, не хватит. И придется инициировать процедуру несостоятельности. «Постулатом закона об акционерных обществах является снятие с предприятия обязанности отвечать по обязательствам своих акционеров до его ликвидации. Очевидно, судебный орган не знаком с азами законодательства», - считает вице-председатель НКФР Юрие Филип.