Транспортные приоритеты Кишинева

Избавить столицу от транспортных проблем, сделать его удобным для передвижения, отдать приоритет общественному транспорту и поднять его качественный уровень – эти цели заложены в задании на разработку Концепции устойчивого развития инфраструктуры транспорта в муниципии Кишинев.

Генеральный план города и прилагающийся к нему Градостроительный регламент были утверждены муниципальным советом соответственно в 2007 и 2008 годах. При этом Регламентом была охвачена вся территория города, кроме исторического центра, проработка которого должна была состояться в рамках отдельного зонального плана. Таким образом, первым этапом реализации генплана должна была стать разработка транспортной схемы и зонального плана центра города. Они были выполнены муниципальным проектным институтом Chisinauproiect в 2012 году, но их утверждение затянулось на неопределенный срок из-за несогласия министерства культуры и АН РМ с некоторыми предложениями авторов. В частности, минкультуры не устроило, что в Транспортной схеме предусмотрено прохождение магистральной улицы по центру города, а также «пробивка» в центре бульвара Кантемира, из-за чего пострадало бы историческое наследие старой части города.

Со временем эти документы устарели, и сегодня стоит вопрос об актуализации, как самого генплана, так и конкретизирующих его документов.

В марте этого года была создана рабочая группа из 30 специалистов (архитекторов, чиновников примэрии, представителей заинтересованных министерств, муниципальных советников), которой отводилась консультативная роль при подготовке задания на разработку Концепции устойчивого развития инфраструктуры транспорта и зонального плана центра города. Собственно само задание (спецификация) разработано управлением градостроительства, архитектуры и землеустройства примэрии при участии специалистов профильного института Chisinauproiect.

- Мы должны были определиться, по какому пути развиваться городу, - говорит руководитель транспортной группа института Александр Барковский. - По тому, что изначально был заложен в генплане, то есть расширению магистралей, увеличению полос движения, строительству разноуровневых развязок и т.п. Или по тому, по которому сегодня идет большинство европейских городов, которые еще в 1970-годы столкнулись с проблемой перегруженности транспортом, загазованностью, пробками и т.п.

По его словам, эти города отказались от механического расширения магистралей, убедившись, что эти меры не дают положительного эффекта, а лишь усугубляют проблему, привлекают в город еще больше транспорта, наносят существенный вред архитектуре, экологии, историческим памятникам. И выбрали другой путь - в зависимости от специфики города максимальное использование возможностей разных видов транспорта. Некоторые города, где позволяют условия рельефа, сделали ставку на велосипедный транспорт. Другие – на развитие общественного транспорта. Но не механическое увеличение подвижного состава, а качественного улучшения организации движения, создание системы интермодальных перевозок. То есть, удобной для пассажира организации взаимодействия транспортных цепочек на маршруте движения. На уровне местных органов власти были приняты меры по снижению привлекательности использования индивидуального транспорта путем налогообложения, повышенных дорожных сборов и других экономических рычагов.

Проблема отсутствия достаточных мест для парковки и стоянки автомобилей в Кишиневе усугубляется еще и тем, что в молдавскую столицу завозится преимущественно транспорт, не соответствующий современным экологическим нормам в Европе. При постоянном росте количества автомобильного транспорта и без рычагов сдерживания этого роста увеличивается загазованность городских улиц, что отрицательно сказывается на здоровье пешеходов. Но еще больше - на здоровье велосипедистов, дорожки для которых строят вдоль трасс.

«Поэтому если у нас не получается изменить генплан путем его актуализации, давайте использовать зарубежный опыт, где приоритет отдается пешеходам и общественному транспорту, где город для людей, а не для машин, - говорит Александр Барковский. - Основоположником такого подхода стал датский архитектор-урбанист Ян Гейл, и его идеи с успехом воплощены во многих городах Западной Европы. Исходя из этого, было предложено разрабатывать новую Концепцию развития транспортной инфраструктуры Кишинева».

Для этого, по словам Барковского, необходимо выделить для общественного транспорта крайнюю правую полосу на магистральных улицах и запретить парковки вдоль проезжей части по ходу движения. При этом на улицах, которые не входят в магистральную сеть, парковки на проезжей части допустимы. Но в любом случае доступ в центральную часть города должен быть ограничен. Для этого необходимо обеспечить владельцев транспортных средств парковками при въезде в центр города и удобной пересадкой на общественный транспорт. Который, в свою очередь, должен стать комфортным, работать строго по расписанию с минимальными затратами времени на передвижение по городу, более экономным, чем использование индивидуального автомобиля.

Проезд по центру разрешать по особым пропускам, или сделать платным. Один из способов сократить посещаемость центра автомобилями – платные парковки. Снижение количества автомобилей в центре города позволит более рационально использовать это пространство, сохранить культурное и историческое наследие. При этом необходимость строительства магистральных улиц (в том числе бульвара Кантемира), предусмотренных генпланом, просто отпадет.

Кроме того, решится еще масса проблем, например не нужны будут «круги», установленные по инициативе генпримара Дорина Киртоакэ, хотя специалисты предупреждали, что они не допустимы на магистральных улицах. Исчезнут парковки, которые занимают тротуары и теснят зеленые насаждения.

Члены рабочей группы после многочисленных дебатов большинством голосов поддержали такой подход к перспективному развитию транспортной инфраструктуры.

Внедрение мероприятий, предусмотренных в Концепции, потребует достаточно длительного срока, она рассчитана на период 2018-2042 годы. При этом потребуется вести постоянную просветительскую работу с населением и органами управления городом, обучение и ознакомление специалистов в области транспорта с опытом европейских городов. Предварительно необходимо провести анализ сегодняшней ситуации, сбор исходных данных, опросы, выборочное анкетирование для выяснения интенсивности передвижения. На разработку самого документа отведено 9 месяцев со дня подписания договора с разработчиком. Пока остается открытым вопрос, кто же займется разработкой самой Концепции.

По предварительным подсчетам, оптимальные затраты (с учетом сбора исходных данных) для этого могут составить около 3 млн леев. А в случае привлечения зарубежной компании – не менее 3 млн евро, отмечают специалисты. Подробно расписанное задание на разработку Концепции размещено на сайте примэрии. Теперь этот труд должен быть утвержден на муниципальном совете.

В то же время надо признать, что работа консультативной группы не отличалась транспарентностью, на что обратил внимание общественный активист Виктор Киронда в своем блоге. Он также не преминул заметить, что некоторые члены этой «мифической группы» сегодня оказались под следствием. И вообще поставил под сомнение законность распоряжения генпримара о создании такой рабочей группы. Он считает, что для разработки задания необходимо было организовать конкурс, в том числе с привлечением иностранных компаний.