Офис Moldasig выставлен на продажу

На продажу выставлен бывший офис страховой компании Moldasig, расположенный в историческом центре Кишинева на пересечении улиц М. Эминеску и А. Матеевич. Здание состоит из четырех уровней – цоколь, два этажа плюс мансардный этаж, общей площадью более 1100 кв. м.

Объект расположен на земельном участке 10 соток. Парковка во внутреннем дворике рассчитана на 12 автомобилей, внешний паркинг вмещает 10 авто.

Цена, запрашиваемая владельцем, составляет 2,1 млн евро. Впрочем, не исключена и аренда здания, если найдутся желающие. Цена аренды составит 9 евро за кв. м в месяц.

По мнению экспертов рынка недвижимости, если нет «своего» договорного покупателя, то продать такой объект за «живые деньги» будет проблематично. Такие сделки обычно многоходовые. Как отметил для «ЛП» управляющий офисным центром Kentford Александр Панов, для кишиневского рынка недвижимости вкладывать 2 млн евро в построенное когда-то здание будет не самой эффективной инвестицией. За такую сумму в Кишиневе можно построить в хорошем месте современный объект под требуемое назначение и даже большей площади. Предложений участков в городе и даже в центре вполне достаточно. А чтобы «отбить» такую сумму, сдавая объект в аренду, понадобится не менее 15 лет при условии, что еще найдется платежеспособный арендатор.