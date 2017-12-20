Газета
Онлайн
| Регистрация
Размер шрифта: ААА
Главная | Архив номеров | Галереи | Авторы | Рейтинги | Справочная информация | Classified
Вход в систему


Офис Moldasig выставлен на продажу

№ 23 (1189) 16 июня 2017

На продажу выставлен бывший офис страховой компании Moldasig, расположенный в историческом центре Кишинева на пересечении улиц М. Эминеску и А. Матеевич. Здание состоит из четырех уровней – цоколь, два этажа плюс мансардный этаж, общей площадью более 1100 кв. м.

 

Объект расположен на земельном участке 10 соток. Парковка во внутреннем дворике рассчитана на 12 автомобилей, внешний паркинг вмещает 10 авто.

 

Цена, запрашиваемая владельцем, составляет 2,1 млн евро. Впрочем, не исключена и аренда здания, если найдутся желающие. Цена аренды составит 9 евро за кв. м в месяц.

 

По мнению экспертов рынка недвижимости, если нет «своего» договорного покупателя, то продать такой объект за «живые деньги» будет проблематично. Такие сделки обычно многоходовые. Как отметил для «ЛП» управляющий офисным центром Kentford Александр Панов, для кишиневского рынка недвижимости вкладывать 2 млн евро в построенное когда-то здание будет не самой эффективной инвестицией. За такую сумму в Кишиневе можно построить в хорошем месте современный объект под требуемое назначение и даже большей площади. Предложений участков в городе и даже в центре вполне достаточно. А чтобы «отбить» такую сумму, сдавая объект в аренду, понадобится не менее 15 лет при условии, что еще найдется платежеспособный арендатор.

10280 Автор: Соб. инф.
Поместить ссылку в:
  • Livejournal
  • VKontakte
  • Facebook
  • Google
  • Google Buzz
  • LinkedIn
  • MySpace
  • Twitter










Архив номеров
/taxonomy/term


Фотогалерея


Vip-календарь
в этот день родились:
1929
УРСУ АндрейПочвовед.
1956
АНДРОНИК АркадийГенеральный директор "Moldexpo".


Курс валют НБМ на 20.12.2017
EUR
20.2244
+0.0311
USD
17.1256
+0.0053
RON
4.3777
+0.0093
RUB
0.2922
+0.0003
UAH
0.6144
+0.0000

13/1220/12


Рейтинг
Самые: ЧитаемыеОбсуждаемые


Опрос
Как часто вы пользуетесь социальными сетями ?
Не пользуюсь
15%
Не чаще одного раза в месяц
2%
Несколько раз в месяц
11%
Каждую неделю
13%
Каждый день
60%
Всего голосов: 47




Список персон


Онлайн
Эффект IT-парков
Перспективы развития севера страны
«Вино в зимнюю ночь»: на Вернисаже Вина почувствуешь каждый нюанс местных сортов
Один из крупнейших международных поставщиков услуг питания по талонам приступает к деятельности в Республике Молдова
Потенциал агропромышленного сектора надо использовать сполна
Район Анений Ной: традиции и современность
Вторая серия форума „Доступ к финансированию из международных программ» пройдет в Бэлць
Effervescents du Monde` 2017: у молдавских игристых вин пять медалей
Знаменитый сомелье в Кишиневе
Новый «десант» виноделов в Китай




Условия пользования сайтом | Использование материалов | Вопросы и ответы | Контакты | Редакция | Подписка
Разработка сайта Deeplace

Авторские материалы и базы - © АО «Экономическое обозрение «Логос-пресс».

Вся информация, размещенная на сайте, не подлежит использованию в какой-либо то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению или переработке, иначе как с письменного разрешения АО «Экономическое обозрение «Логос-пресс».