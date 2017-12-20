В Молдове появится Агентство по техническому надзору и Инспекция по охране окружающей среды. Соответствующий законопроект одобрен в понедельник на заседании правительства.

Новое агентство будет заниматься государственным контролем в области опасных промышленных объектов, строительства и городского планирования, рынка строительных материалов. Учреждение также будет заниматься выдачей авторизации предприятиям, работающим в смежной области, выполнять надзор над противопожарной безопасностью и мерами гражданской защиты.

Ведомство возьмет на себя функции Агентства по геологии и минеральным ресурсам, Главной государственной инспекции по техническому надзору опасных производственных объектов, Государственной строительной инспекции, Государственной инспекции по геодезическому и техническому надзору.

Инспекция по охране окружающей среды будет осуществлять контроль в области загрязнение воздуха, лесных ресурсов, рыболовства, воды и почвы, а также использования недр и природных ресурсов.