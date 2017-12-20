Газета
Онлайн
| Регистрация
Размер шрифта: ААА
Главная | Архив номеров | Галереи | Авторы | Рейтинги | Справочная информация | Classified
Вход в систему


Новое Агентство

№ 23 (1189) 16 июня 2017

В Молдове появится Агентство по техническому надзору и Инспекция по охране окружающей среды. Соответствующий законопроект одобрен в понедельник на заседании правительства.

 

Новое агентство будет заниматься государственным контролем в области опасных промышленных объектов, строительства и городского планирования, рынка строительных материалов. Учреждение также будет заниматься выдачей авторизации предприятиям, работающим в смежной области, выполнять надзор над противопожарной безопасностью и мерами гражданской защиты.

 

Ведомство возьмет на себя функции Агентства по геологии и минеральным ресурсам, Главной государственной инспекции по техническому надзору опасных производственных объектов, Государственной строительной инспекции, Государственной инспекции по геодезическому и техническому надзору.

 

Инспекция по охране окружающей среды будет осуществлять контроль в области загрязнение воздуха, лесных ресурсов, рыболовства, воды и почвы, а также использования недр и природных ресурсов.

10020 Автор: ИНФОТАГ , информационное агентство
Поместить ссылку в:
  • Livejournal
  • VKontakte
  • Facebook
  • Google
  • Google Buzz
  • LinkedIn
  • MySpace
  • Twitter










Архив номеров
/taxonomy/term


Фотогалерея


Vip-календарь
в этот день родились:
1929
УРСУ АндрейПочвовед.
1956
АНДРОНИК АркадийГенеральный директор "Moldexpo".


Курс валют НБМ на 20.12.2017
EUR
20.2244
+0.0311
USD
17.1256
+0.0053
RON
4.3777
+0.0093
RUB
0.2922
+0.0003
UAH
0.6144
+0.0000

13/1220/12


Рейтинг
Самые: ЧитаемыеОбсуждаемые


Опрос
Как часто вы пользуетесь социальными сетями ?
Не пользуюсь
15%
Не чаще одного раза в месяц
2%
Несколько раз в месяц
11%
Каждую неделю
13%
Каждый день
60%
Всего голосов: 47




Список персон


Онлайн
Эффект IT-парков
Перспективы развития севера страны
«Вино в зимнюю ночь»: на Вернисаже Вина почувствуешь каждый нюанс местных сортов
Один из крупнейших международных поставщиков услуг питания по талонам приступает к деятельности в Республике Молдова
Потенциал агропромышленного сектора надо использовать сполна
Район Анений Ной: традиции и современность
Вторая серия форума „Доступ к финансированию из международных программ» пройдет в Бэлць
Effervescents du Monde` 2017: у молдавских игристых вин пять медалей
Знаменитый сомелье в Кишиневе
Новый «десант» виноделов в Китай




Условия пользования сайтом | Использование материалов | Вопросы и ответы | Контакты | Редакция | Подписка
Разработка сайта Deeplace

Авторские материалы и базы - © АО «Экономическое обозрение «Логос-пресс».

Вся информация, размещенная на сайте, не подлежит использованию в какой-либо то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению или переработке, иначе как с письменного разрешения АО «Экономическое обозрение «Логос-пресс».