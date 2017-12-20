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Молдавские вина в стране вин-порто

№ 23 (1189) 16 июня 2017

Примером для продвижения молдавских вин на экспортных рынках в последнее время стала Португалия. Наш соотечественник Симион Кроитору, который занимается продажей и продвижением вин из Молдовы, на прошлой неделе представил их на двух мероприятиях в стране вин-порто.

 

9 июня молдавские вина участвовали в открытии летнего сезона Hello Summer Wine Party в отеле Marriott. Этот винный вечер организовывает журнал Paixao pelo vinho (переводится как «Страсть к вину»). Молдавские вина уже второй раз были презентованы на этом мероприятии, где выставили свою продукцию порядка 30 производителей со всей Португалии. Из иностранных вин были только наши. В числе гостей Wine Party было много представителей винного бизнеса и журналистов. Многие посетители после дегустации очень хорошо отзывались о молдавских винах.

 

А 10-11 июня эта продукция уже была выставлена (впервые) на ярмарке ViniReguengos в городе Регенгуш-ди-Монсараш, который находится в одном из ведущих винодельческих регионов Португалии Алентежу. Жители этого региона хорошо понимают вина и очень ценят вино из своей местности.

 

«Честно говоря, у меня были опасения по поводу участия в этой ярмарке, потому что люди могли не воспринять молдавские вина, - говорит Симион Кроитору. - Но результат оказался совсем другим, наши вина очень хвалили. За первые два часа пару позиций просто исчезли. Даже мэр города приятно удивился и публично похвалил молдавские вина. После такой рекламы потом все к нам бегали. А закрылась ярмарка большим столом из блюд молдавской кухни и, естественно, все искали наше вино. Одним словом, мы впечатлили португальцев вином и кухней».

8010 Автор: Соб. инф.
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