«Шахматная» урожайность черешни

Ассоциация производителей и экспортеров «Moldova Fruct» проводит на этой неделе выборочный мониторинг в ряде садоводческих предприятий, специализирующихся на производстве черешни.

Предварительная оценка специалистов подтверждает тенденцию, отчетливо сформировавшуюся в последние годы – «шахматное» распределение показателей урожайности даже в пределах небольшой территории. Исполнительный директор «Moldova Fruct» Юрие Фалэ отметил для «ЛП»: «Мы располагаем подтвержденными свидетельствами садоводов, что в одном и том же хозяйстве близко расположенные сады показывают урожайность в одном случае на 20% выше прошлогодней, в другом – на 80% ниже. В результате среднюю урожайность черешни в текущем году можно определить, как ниже прошлогодней на 10-15%. Что, в целом, не так страшно, как казалось в конце апреля – начале мая, когда сады подверглись ударам стихии».

Как отмечает руководитель хозяйства «Vindex Agro» Алексей Иванов, черешня ранних сортов, которая отцвела раньше апрельского снегопада, практически не пострадала – «эти сорта дают у нас плановые 13-15 т/га». А вот те деревья, которые цвели в тот момент, когда на них лег снег, потеряли 70-80% завязи. К сожалению, это черешня таких сортов, как «Cordia» и «Regina» - наиболее популярных у потребителей, как на европейском рынке, так и на рынках стран СНГ.

Также в группу наиболее пострадавших косточковых в центральной зоне страны попал абрикос практически всех сортов. «В нашем хозяйстве на абрикосовых деревьях осталось лишь по несколько десятков плодов, - сетует Алексей Иванов. - Косточковые поздних сортов пострадали выборочно: к примеру, сливовые сады в низинах от заморозков и осадков потеряли 30-40% потенциального урожая, а на вершинах холмов, возможно, дадут хороший урожай». Вообще, по ощущениям садоводов, с точки зрения урожая 2017 год может оказаться совсем не таким плохим, как казалось в начале сезона.

Кстати, как утверждают в ассоциации «Moldova Fruct», первая в нынешнем году черешня в продаже по розничной цене 200-250 леев/кг была завезена из южной Испании и Италии. Как она попала в Молдову – доподлинно неизвестно (или не разглашается). Отечественные садоводы предполагают, что это были, скорее всего, случайные и не целенаправленные поставки. Причем в тот момент даже в этих странах оптовые цены на черешню была не ниже 4 евро/кг. Плюс логистика, транспортные затраты и маржа трейдера – на выходе получалась розничная цена в сотни леев за килограмм. Такая заоблачная цена продержалась не больше недели.

Затем на оптово-розничных рынках нашей страны появилась молдавская черешня. Причем сразу в довольно большом количестве. Специалисты отмечают, что причина тому – биологический феномен нынешнего года, когда после резкого повышения температуры воздуха черешня интенсивно пошла в рост. По словам садоводов, если в предыдущие годы временной интервал созревания и, соответственно, уборки между сортами составлял в среднем неделю или даже декаду, то теперь – лишь три-четыре дня. Естественно, такая ситуация потенциально проблематична и с точки зрения поиска рабочей силы, и с точки зрения ценовой конъюнктуры.

«Представьте только, что будет с закупочными ценами, если нескольким садоводческим хозяйствам даже не очень большого масштаба по какой-то причине придется «сбросить» на рынок Кишинева, или тем более – райцентра, по 10 тонн черешни на протяжении недели, - задает риторический вопрос один фермер. – Наверняка цена на нее упадет до 8-10 леев/кг. Потребителю это будет подарок, но нам – убыток. Вообще, внутренний рынок – это удел приусадебных и малых фермерских хозяйств, в которых есть старые, малопродуктивные сады. Товарным предприятиям, располагающим интенсивными садами, на нем развернуться негде».

Как утверждают в ассоциации «Moldova Fruct», в начале июня закупочные цены на черешню для экспорта составляла $2,0-2,5/кг, то есть на 0,1-0,5$/кг выше, чем в начале сезона прошлого года. Однако, как уточняют садоводы, такую цену экспортеры дают за гомогенные, сортовые партии черешни, диаметр плода – не менее 25-26 мм. И желательно – высоколиквидных сортов. А такой продукции в садоводческих хозяйствах Молдовы не много даже в годы с очень хорошими погодными условиями для развития косточковых фруктов. «В итоге получается, что запросов от потенциальных покупателей много, но вот когда переговоры переходят на уровень конкретики, то появляется масса претензий к качеству, цене предложения, - резюмирует Алексей Иванов. – В лучшем случае мы приходим к более-менее приемлемому компромиссу».

При таком раскладе наиболее плодотворными, с точки зрения садоводов, можно считать долгосрочные контракты со стабильными, многолетники партнерами-трейдерами. В рамках таких отношений производителям черешни в данный момент предлагают порядка 20 леев/кг. При этом садоводы явно беспокоятся насчет перспектив экспорта – если он по каким-то причинам начнет «пробуксовывать», то на фоне прогрессивной динамики созревания в условиях теплой и сухой погоды, цена на ранние косточковые – самая доходная позиция товарных фруктов, – просто рухнет.

По сведениям Moldova Fruct, основанным на отчетах членов ассоциации, площадь черешневых садов в стране в 2016 году превысила 4 тыс. га, в том числе плодоносящих – 3,15 тыс. га. По данным годовых отчетов Агентства по интервенциям и платежам в сельском хозяйстве AIPA, в 2012 году была поддержана субсидиями закладка 136 га, в 2013 – 296 га, в 2014 – 167 га, в 2015 – 177 га и в 2016 году– 289 га.

Сведения о производстве черешни и вишни в Молдове всегда были противоречивыми из-за разных методик сбора данных. По оценке специалистов Moldova Fruct, в молодых высокопродуктивных садах на протяжении последних нескольких лет урожайность составляла 10-12 т/га, в старых – менее 5 т/га, итого в среднем – не более 7 т/га. При этом подсчеты минсельхоза практически всегда скромнее. По данным ведомства, в прошлом году вишни и черешни в стране было произведено около 9 тыс. тонн, в 2015 - 11 тыс. тонн.

Несмотря на все сложности, экспорт черешни из Молдовы растет: в 2010 году поставки составили всего 1,7 тыс. тонн, а в 2015 – уж 5,5 тыс. тонн. Правда, по данным агентства ANSA в прошлом году экспортировано чуть менее 5 тыс. тонн молдавской черешни, основная масса – в Россию и Белоруссию.