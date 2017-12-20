IFAD предоставил Молдове $23,7 млн

Правительство одобрило ратификацию соглашения о финансировании с Международным фондом сельскохозяйственного развития (IFAD) для реализации проекта с бюджетом в $23,7 млн. Из этой суммы $5,5 млн Молдове будет предоставлено в форме гранта, остальное - в виде кредита на 25 лет под 1,25% годовых.

В соглашении предусмотрено строительство 24 ирригационных систем. Чтобы облегчить доступ фермеров к производственным зонам, будет отремонтировано 12 участков дороги, что принесет выгоду 50 предприятиям и более 1500 семей в 12 селах.

Предполагается, что порядка 420 сельхозпроизводителей получат гранты для адаптации своих хозяйств к климатическим изменениям. Льготными кредитами воспользуются более 450 микропредприятий, а также 150 молодых предпринимателей и 20 малых и средних предприятий.

Для уменьшения эрозии почвы и снижения воздействия изменения климата в рамках проекта будет финансироваться строительство и реконструкция резервуаров для воды, а также посадка 200 га лесополос и восстановление 200 га земель.

Соглашение подписано 11 апреля в Риме. Оно рассчитано до 2020 г., а выполнением займется консолидированная группа по реализации программ IFAD в Молдове.